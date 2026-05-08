Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev

Počutila sem se odlično. Ampak temu testu za zdaj ne morem zaupati kot diagnostičnemu orodju. Sprožil pa je razmišljanje, ki ga želim deliti. Rezultat sam po sebi ni bil bistvo. Ampak vprašanje, ki ga je odprl: ali sploh vemo, kako hitro se naše telo v resnici stara?

Naše telo se ne stara enako hitro kot naš rojstni datum

Imam 40, torej sem star 40. Večina ljudi o starosti razmišlja tako. In čaka. Čaka na simptom, na diagnozo. Ampak ko pridejo simptomi, je pogosto že pozno. Kronične bolezni se razvijajo leta ali desetletja, preden jih začutimo. Zato je smiselno razmišljati o biološki starosti. Ne kot številka iz testa, ampak kot ideja: telo se lahko stara hitreje ali počasneje od koledarske starosti. To razliko lahko vidimo, če pogledamo prave stvari.

Kaj nam dejansko pove, kako hitro se staramo

Obstaja več metod za merjenje biološke starosti. Epigenetske ure, testi molekularnih vzorcev v krvi. Nekateri so obetavni, ampak večina komercialnih testov še nima dovolj dolgoročnih podatkov, da bi jim zaupali.

Klasični diagnostični markerji pa nam že danes povedo ogromno.

Vzemimo kondicijo. Maksimalna poraba kisika (VO2 max) je eden najmočnejših napovedovalcev dolgoživosti. Slaba kondicija je po podatkih iz velikih študij močnejši napovedovalec smrti kot kajenje ali visok krvni pritisk. Malo ljudi to ve. In kar je najpomembneje: kondicijo lahko izboljšamo v vsakem starostnem obdobju. Potem vnetje. Tiho, kronično vnetje, inflammaging (merimo ga s hsCRP). Pri osebah ki ne jedo ultra procesirane hrane in imajo aktiven življenjski slog ga praktično ne vidimo, ne glede na starost. Kronično vnetje ni neizbežen del staranja. Je posledica tega, kako živimo.

In metabolno zdravje, inzulinska občutljivost, krvni sladkor, holesterol. Ko se ti parametri slabšajo, se telo stara hitreje. Skupaj nam te tri meritve dajo sliko, ki je vredna več kot katerikoli komercialni test biološke starosti.

Kaj lahko naredimo

Podatki so jasni: z življenjskim slogom lahko biološko staranje upočasnimo. V eni pilotni študiji so z 8-tedenskim programom (prehrana, gibanje, spanec, obvladovanje stresa) udeleženci zmanjšali epigenetsko starost za 3 leta. Ena študija, majhen vzorec. Ampak smer je jasna.

In ni treba, da so spremembe radikalne

Sama treniram z utežmi 3-krat na teden, 2x tečem, vsaj 12.000 korakov na dan. Trening z utežmi ni kozmetika. Mišična masa po 30. letu pada, če ne delamo nič. Mišice so naš največji organ za uravnavanje krvnega sladkorja in naša metabolična rezerva za starost. Spanec je naslednji steber. Pomembna je kakovost spanca, konzistentnost ritma, in zadostna količina. Sama spremljam spanec s pametnim prstanom in razlika med nočjo z dobrim globokim spancem in nočjo brez njega je na mojih grafih naslednji dan zelo vidna. In hrana. Manj ultra procesirane hrane in sladkorja. V epidemioloških študijah je povezava med deležem ultra procesirane hrane in umrljivostjo jasna. Edina dieta, ki je dosledno izboljšala markerje biološke starosti? Tista, ki je preprosto odstranila ultra procesirano hrano.

Edina dieta, ki je dosledno izboljšala markerje biološke starosti? Tista, ki je preprosto odstranila ultra procesirano hrano.

Pošteno o tem, česar še ne vemo

Moram biti iskrena: koncept biološke starosti je obetaven, ampak še nimamo ene validirane številke, ki bi povedala "toliko si star v resnici." Epigenetske ure dobro napovedujejo kronološko starost. Ali zajamejo vse procese staranja? Odprto vprašanje. Komercialni testi so zanimivi. Rezultat mojega me je spodbudil. Ampak na podlagi njega ne bi spremenila obravnave pacienta. Kar pa vemo: kondicija, vnetje in metabolno zdravje nam že danes povedo ogromno o tem, kam gre naše telo. In te meritve so v naših rokah. Naša leta na osebni so dejstvo, ampak kako hitro se naše telo stara... to pa je, vsaj deloma, naša odločitev.