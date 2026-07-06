Zakaj je kopičenje visceralne maščobe v trebuhu nevarno za zdravje

Znanstveniki so s podrobnimi raziskavami identificirali visceralno maščobo kot najnevarnejšo vrsto maščobe za srce, piše index.hr. Ta maščoba se kopiči globoko v trebuhu in obdaja notranje organe, kot so jetra, trebušna slinavka in črevesje. Pomembno si je zapomniti, da to ni običajna maščoba, ki jo vidimo tik pod kožo in jo lahko oprimemo. Visceralna maščoba je skrita in pogosto nevidna na zunaj, a je veliko bolj škodljiva.

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Ta vrsta maščobe je izjemno biološko aktivna. To pomeni, da ne miruje, ampak stalno sprošča različne snovi. Med te spadajo vnetni dejavniki, ki lahko poškodujejo notranje stene krvnih žil in sprožijo številne neželene učinke. Posledično lahko prispeva k razvoju različnih srčno-žilnih bolezni, vključno s povečanim tveganjem za srčni infarkt, možgansko kap in druge resne zdravstvene težave.

icon-expand Viscelarna maščoba FOTO: Dreamstime

Zmanjševanje visceralne maščobe je ključnega pomena za ohranjanje zdravja srca in ožilja. To je mogoče doseči s kombinacijo zdravih prehranjevalnih navad, redne telesne aktivnosti in obvladovanja stresa. O tem, kako doseči zdravo raven visceralne maščobe, pa bomo spregovorili v naslednjem prispevku.

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Za oceno količine te maščobe v telesu izmerite svojo višino in obseg pasu oziroma del v višini popka. V idealnem primeru obseg pasu ne sme biti večji od polovice vaše višine. Strokovnjaki priporočajo tudi 150 minut zmerno intenzivne vadbe na teden. To vključuje vaje, kot so hitra hoja, plavanje in tek. Redna vadba z utežmi vam lahko pomaga tudi pri povečanju mišične mase.