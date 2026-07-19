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Mati in hči
Žensko zdravje

Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite

Vizita.si
19. 07. 2026 03.23
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Poznavanje zdravstvene zgodovine vaših staršev vam omogoča, da postanete aktivni partner pri lastnem zdravju. Preverite, na katere simptome in genetske dejavnike morate biti pozorni, da bi preprečili ali pravočasno zdravili morebitne težave.

Čeprav družine o dednih boleznih pogosto nerade razpravljajo, je razumevanje družinske zdravstvene anamneze ključnega pomena za pravočasno prepoznavanje osebnih tveganj za bolezni. Poznavanje celotnega medicinskega ozadja družinskih članov je izjemnega pomena, poudarja Neeraj Gandotra, zdravnik, psihiater in predavatelj na medicinski šoli univerze Johns Hopkins.

Mati in hči
Mati in hčiFOTO: AdobeStock

Kosti

Osteoporoza, ki zmanjšuje kostno gostoto s staranjem, po uradnih statistikah prizadene 25 odstotkov žensk, starejših od 65 let, v primerjavi s 6 odstotki moških. "Obstajajo prepričljivi znanstveni dokazi o povečanem tveganju za nastanek osteoporoze, če so bili tovrstni simptomi diagnosticirani tudi pri vaši materi," pojasnjuje specialist družinske medicine Todd Sontag.

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"Stanje je pogosto tesno povezano z dedno telesno zgradbo; telesna teža pod 58 kg ali indeks telesne mase pod 22 lahko predstavljata dejavnik tveganja," dodaja dr. Sontag. Drugi pomemben indikator je družinska zgodovina zlomov kolka. Preventivno delovanje vključuje ustrezno oskrbo s kalcijem, vitaminom D in ohranjanje zdravega življenjskega sloga.

Kosti
KostiFOTO: AdobeStock

Koža

Za napovedovanje staranja kože je koristno preučiti materin obraz. "Vaša koža bo najverjetneje podedovala tako stopnjo razgradnje kolagena kot tudi dinamiko pojava prvih gubic – bodisi okoli oči bodisi globljih linij v predelu ust," pojasnjuje dermatologinja Purvisha Patel. Analiza fotografij matere iz različnih življenjskih obdobij lahko služi kot relevanten kazalnik lastnih pričakovanj glede staranja kože.

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Depresija

Depresija je pogostejša pri ženskah, pri čemer raziskave, objavljene v Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, nakazujejo na genetsko pogojenost, pri čemer nekatere genetske mutacije, povezane s tem stanjem, značilno zaznamujejo žensko populacijo. V primeru materine diagnoze depresije je nujna ustrezna budnost in iskanje strokovne pomoči. "Celostno poznavanje družinske zdravstvene zgodovine je temelj za odgovorno in aktivno skrb za lastno zdravje," poudarja psihologinja Deborah Serani.

Mati in hči
Mati in hčiFOTO: AdobeStock

Oči

Po navedbah Ameriške akademije za oftalmologijo ženske pogosteje obolevajo za glavkomom in imajo večje tveganje za izgubo vida. Menopavza dodatno povečuje nagnjenost k sindromu suhega očesa, ki je pogosto povezan z glavkomom. Ker ima slednji močno genetsko komponento, Todd Sontag svetuje, da v primeru tovrstne družinske obremenitve o tem obvestite svojega oftalmologa in opravljate redne preventivne preglede: "Če so bila pri vaši materi prisotna očesna obolenja, se pri vas tveganje za pojav podobnih težav znatno poveča."

Geni
GeniFOTO: AdobeStock

Alzheimerjeva bolezen

Ameriško združenje za Alzheimerjevo bolezen opozarja, da skoraj dve tretjini bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo predstavljajo ženske, kar je deloma mogoče pripisati daljši pričakovani življenjski dobi. "Identificirani so genetski aleli, ki korelirajo s povečanim tveganjem za razvoj te bolezni," pojasnjuje Sontag in dodaja, da "materina anamneza zvišuje tveganje za posameznika." Nacionalni inštitut za staranje v skladu z navedbami portala The Healthy dodaja, da obstaja pri dednih genetskih mutacijah Alzheimerjeve bolezni s strani staršev kar 50-odstotna verjetnost prenosa na potomce.

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