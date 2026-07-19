Zdravje vaše matere lahko vpliva na vaše zdravje bolj, kot si mislite

Čeprav družine o dednih boleznih pogosto nerade razpravljajo, je razumevanje družinske zdravstvene anamneze ključnega pomena za pravočasno prepoznavanje osebnih tveganj za bolezni. Poznavanje celotnega medicinskega ozadja družinskih članov je izjemnega pomena, poudarja Neeraj Gandotra, zdravnik, psihiater in predavatelj na medicinski šoli univerze Johns Hopkins.

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Kosti

Osteoporoza, ki zmanjšuje kostno gostoto s staranjem, po uradnih statistikah prizadene 25 odstotkov žensk, starejših od 65 let, v primerjavi s 6 odstotki moških. "Obstajajo prepričljivi znanstveni dokazi o povečanem tveganju za nastanek osteoporoze, če so bili tovrstni simptomi diagnosticirani tudi pri vaši materi," pojasnjuje specialist družinske medicine Todd Sontag.

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"Stanje je pogosto tesno povezano z dedno telesno zgradbo; telesna teža pod 58 kg ali indeks telesne mase pod 22 lahko predstavljata dejavnik tveganja," dodaja dr. Sontag. Drugi pomemben indikator je družinska zgodovina zlomov kolka. Preventivno delovanje vključuje ustrezno oskrbo s kalcijem, vitaminom D in ohranjanje zdravega življenjskega sloga.

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Koža

Za napovedovanje staranja kože je koristno preučiti materin obraz. "Vaša koža bo najverjetneje podedovala tako stopnjo razgradnje kolagena kot tudi dinamiko pojava prvih gubic – bodisi okoli oči bodisi globljih linij v predelu ust," pojasnjuje dermatologinja Purvisha Patel. Analiza fotografij matere iz različnih življenjskih obdobij lahko služi kot relevanten kazalnik lastnih pričakovanj glede staranja kože.

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Depresija

Depresija je pogostejša pri ženskah, pri čemer raziskave, objavljene v Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, nakazujejo na genetsko pogojenost, pri čemer nekatere genetske mutacije, povezane s tem stanjem, značilno zaznamujejo žensko populacijo. V primeru materine diagnoze depresije je nujna ustrezna budnost in iskanje strokovne pomoči. "Celostno poznavanje družinske zdravstvene zgodovine je temelj za odgovorno in aktivno skrb za lastno zdravje," poudarja psihologinja Deborah Serani.

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Oči

Po navedbah Ameriške akademije za oftalmologijo ženske pogosteje obolevajo za glavkomom in imajo večje tveganje za izgubo vida. Menopavza dodatno povečuje nagnjenost k sindromu suhega očesa, ki je pogosto povezan z glavkomom. Ker ima slednji močno genetsko komponento, Todd Sontag svetuje, da v primeru tovrstne družinske obremenitve o tem obvestite svojega oftalmologa in opravljate redne preventivne preglede: "Če so bila pri vaši materi prisotna očesna obolenja, se pri vas tveganje za pojav podobnih težav znatno poveča."

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Alzheimerjeva bolezen