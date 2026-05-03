'Delam vse prav, pa kilogrami ne gredo dol'

V resnici pa debelost ni zgolj posledica odločitev, ampak kompleksne kombinacije bioloških, psiholoških in okoljskih dejavnikov. Ljudje z debelostjo pogosto čakajo več let, preden poiščejo strokovno pomoč.
Stigma, ki spremlja debelost, dokazano vpliva na slabše zdravstvene izide in manjšo motivacijo za zdravljenje. Namesto podpore se posamezniki pogosto soočajo z obsojanjem. Razumevanje debelosti kot bolezni omogoča drugačen pristop, tak, ki temelji na podpori, ne na krivdi.
Na konferenci Telo, teža in zdravje brez mitov, ki bo v 15. junija v ljubljanski Cukrarni, boste slišali resnične zgodbe realnih ljudi, ki so šli skozi podobno izkušnjo: kdaj so poiskali pomoč, kaj jim je dejansko pomagalo in kako danes gledajo na svoje zdravje.
