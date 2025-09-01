Vizita.si
Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Z današnjim tempom življenja in nenehnim pritiskom tako v službi kot doma je pogosto težko ločiti med običajno utrujenostjo in zgodnjimi znaki izgorelosti.
Kakovosten spanec je eden ključnih temeljev zdravja, vendar ga veliko ljudi zaradi stresa, hitrega tempa in neuravnotežene prehrane ne dosega.
Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Ko govorimo o hujšanju, si večina ljudi najprej predstavlja diete, prepovedi, štetje kalorij in stroge urnike. A resnica je precej bolj preprosta in hkrati bolj kompleksna. Nihče se ne zredi v enem tednu in nihče tudi ne more zdravo shujšati v treh. Hujšanje ni enkratna akcija, temveč proces, ki zahteva potrpežljivost, razumevanje lastnega telesa in predvsem spremembo življenjskega sloga.

Pogosto se zdi preskakovanje večerje kot enostavna pot do hujšanja, vendar prinaša tveganja. Ta strategija lahko moti hormonsko ravnovesje, povzroči padce krvnega sladkorja in negativno vpliva na celostno prehransko uravnoteženost.

Viscelarna maščoba je nevarna, saj poveča tveganje za številne zdravstvene težave, ki si jih bomo ogledali v nadaljevanju. Preberete pa lahko tudi, kako se te maščobe navsezadnje lahko znebimo in zakaj je pomembno, da se je!

Ali se trudite shujšati, a rezultati izostajajo? Strokovnjaki razkrivajo sedem pogostih razlogov, zakaj se to dogaja, in kako prilagoditi svoj pristop k hujšanju za boljše rezultate.

Kilogram telesne maščobe je približno 7000 kalorij. Ko veste to, vam bo lažje postavljati cilje za hujšanje, a ne pozabite, da so lahko rezultati pri vsakem človeku malo drugačni.

Znanstvene raziskave potrjujejo, da je prepoznavni življenjski slog prebivalcev Okinave, vključno z njihovo specifično prehrano, eden ključnih dejavnikov, ki prispevajo k njihovi izjemni življenjski dobi. Poleg omenjenega pa okinavska dieta prinaša še številne druge pomembne koristi za zdravje.

Stres vpliva na naše telo na različne načine, vključno z našo sposobnostjo hujšanja. Ko smo pod stresom, telo proizvaja kortizol, ki vpliva na shranjevanje maščob.

. So vas letos spet ujeli na past poletnih diet? Preverite, zakaj vam te lahko škdujejo.

Polnozrnate žitarice so ključni vir hranil, ki pomembno prispevajo k občutku sitosti in nudijo številne koristi za zdravje. Njihovo izogibanje pa lahko privede do neželenih posledic.

Zjutraj je pomembno paziti na prehrano in navade, saj te vplivajo na kopičenje maščob okoli trebuha. Strokovnjaki opozarjajo na hrano z visoko vsebnostjo sladkorja, pomanjkanje beljakovin, prehitro uživanje hrane in sedeč način življenja. Poskrbite za zdrav zajtrk, telesno aktivnost in izberite živila z manj sladkorja.

Verjeli ali ne, nekateri ljudje pijejo celo preveč tekočine. Da, tudi 'dobrega' je lahko preveč. Toda večina ljudi dnevno spije premalo količine, zato se bomo v tem članku osredotočili na trike, ki vam lahko pomagajo, da boste spili dovolj vode.

Surova jajca so vir zdravih hranil, a tudi potencialni vir okužbe s salmonelo.

