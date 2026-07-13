3 kilograme v 4 dneh? Dieta, ki vključuje najbolj zdrav obrok na svetu, očisti črevesje in pospeši prebavo

Če se soočate z občutkom napihnjenosti in si želite hitrih rezultatov, je štiridnevna dieta s polento morda idealna rešitev za vas, piše story.hr. Ta starodavna jed, pripravljena iz koruznega zdroba, ni le nasitna, temveč tudi izjemno lahka za prebavo. V štirih dneh lahko izgubite do tri kilograme, ne da bi ob tem trpeli za nenehno lakoto. Polenta vsebuje kompleksne ogljikove hidrate, ki se prebavljajo počasi, kar pomeni, da boste dlje časa siti. Gre za eno najcenejših in najbolj zdravih živil, ki pomaga očistiti črevesje in izboljšati vašo prebavo na povsem naraven način.

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Kako se prehranjevati od prvega do četrtega dne

Vaša pot se začne postopoma. Prvi dan boste jedli po 100 gramov polente za vsak obrok, kombinirano z mladim sirom, jogurtom ali kefirjem. Naslednji dan se količine nekoliko povečajo, kar pomaga, da ne čutite hude lakote. Ključno je, da ob obrokih vedno uživate svežo zelenjavo, kot sta paradižnik in kumara, ki hidrirata telo in poskrbita za vnos vitaminov. Do tretjega in četrtega dne so porcije že večje, tudi do 300 gramov pri kosilu zadnji dan, kar vam zagotavlja dovolj energije za vse dnevne opravke, hkrati pa kilogrami še vedno kopnijo.

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Zapomnite si: Polento za namene hujšanja kuhajte izključno v vodi z minimalnim dodatkom soli. Pozabite na mleko in maslo, namesto tega raje dodajte le nekaj kapljic kakovostnega olivnega olja na koncu kuhanja.

Kako pravilno skuhati polento za najboljše rezultate

Priprava je hitra in enostavna, kar je velika prednost za vse, ki imajo natrpan urnik. Vzemite 50 gramov polente in 200 mililitrov vode. Ko voda zavre, vsujte polento in jo kuhajte 15 do 20 minut na šibkem ognju. Ves čas pridno mešajte, da ne nastanejo grudice. Ko je jed kuhana, dodajte malce olivnega olja. Tako pripravljena polenta bo lahka za želodec, vas pa bo napolnila z energijo brez občutka teže. Takšen način kuhanja ohrani vse hranilne snovi in spodbuja čiščenje prebavil. Recepte najdete TUKAJ.