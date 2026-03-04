48-urna ovsena dieta: ali lahko hitro zniža holesterol in vpliva na črevesne bakterije

Kratek, a intenziven prehranski režim z opaznimi učinki

Kot poroča ScienceAlert, je majhna klinična raziskava pokazala, da lahko uživanje ovsenih kosmičev pri vsakem obroku v obdobju 48 ur povzroči do 10-odstotno znižanje lipoproteina nizke gostote (LDL), ki je znan kot slab holesterol. Še bolj presenetljivo je, da so se izboljšane vrednosti ohranile tudi šest tednov po vrnitvi k običajni prehrani. Raziskava, objavljena v Nature Communications, je vključevala 32 odraslih s presnovnim sindromom, stanjem, ki ga spremljajo prekomerna telesna teža, povišan krvni tlak in motnje v presnovi glukoze. Pri 17 udeležencih so raziskovalci uvedli strogo, energijsko zmanjšano dieto, ki je temeljila skoraj izključno na ovsu.

icon-expand Ovsena kaša FOTO: Dreamstime

Kako je potekala 48-urna ovsena dieta?

Udeleženci so tri obroke dnevno zaužili 100 gramov ovsenih kosmičev, kuhanih v vodi. Dovoljena je bila le omejena količina sadja in zelenjave, brez dodanega sladkorja, soli ali sladil. Preostali del skupine je prav tako prejel energijsko zmanjšano prehrano, vendar brez ovsa. Obe skupini sta v dveh dneh zaužili približno polovico običajnega energijskega vnosa, nato pa sta se vrnili k svojim običajnim prehranskim navadam. Takoj po zaključku diete so raziskovalci v skupini, ki je uživala oves, izmerili: - 8-odstotno znižanje skupnega holesterola, - 10-odstotno znižanje LDL holesterola, - zmerno izgubo telesne teže, - rahlo znižanje krvnega tlaka. Kot navaja ScienceAlert, je vodilna raziskovalka Marie Christine Simon poudarila, da gre za pomembno zmanjšanje, čeprav ne dosega učinkov visokih odmerkov statinov.

icon-expand Kosmiči FOTO: Thinkstock

Vloga črevesnih bakterij pri zniževanju holesterola

Eden najzanimivejših vidikov raziskave je povezava med ovsom in presnovnimi produkti črevesnih bakterij. Analiza blata in krvne plazme je pokazala, da uživanje ovsa poveča število bakterij, ki razgrajujejo oves in pri tem tvorijo fenolne spojine, povezane z izboljšanim presnavljanjem holesterola. Glavna avtorica Linda Klümpen je pojasnila, da bakterije med razgradnjo ovsa proizvajajo snovi, kot je ferulna kislina, za katero so živalske raziskave že pokazale, da pozitivno vpliva na presnovo holesterola. Podobne učinke so opazili tudi pri drugih presnovnih produktih bakterij. Da bi preverili mehanizem, so raziskovalci dodatno preučili dihidroferulno kislino, ki nastane pri razgradnji ovsa v črevesju. Ta spojina je v laboratorijskih pogojih zmanjšala shranjevanje holesterola, kar kaže na potencialno pomembno vlogo črevesne mikrobiote.

icon-expand Oves FOTO: Thinkstock

Ali so učinki primerni za vse?

Pomembno je poudariti, da so bili v raziskavo vključeni izključno posamezniki s presnovnim sindromom, zato rezultatov ni mogoče neposredno prenesti na celotno populacijo. Kljub temu pa dejstvo, da so bile vrednosti LDL holesterola še šest tednov po dieti nižje od izhodiščnih, kaže na zanimiv biološki proces, ki ga je vredno dodatno raziskati. Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci izvedli tudi drugo, manj restriktivno raziskavo, v kateri je 17 prostovoljcev šest tednov dnevno zaužilo 80 gramov ovsa brez drugih prehranskih omejitev. Učinki so bili prisotni, vendar bistveno manj izraziti kot pri intenzivni 48-urni dieti.

icon-expand Oves FOTO: iStock

Podpora industrije, a brez vpliva na rezultate?

Raziskava je prejela podporo nemškega združenja za predelavo žit in ene izmed prehranskih družb, vendar financerji niso sodelovali pri zasnovi ali analizi raziskave. Raziskovalci niso prijavili navzkrižja interesov.

Kaj lahko pomeni za prihodnost prehranskih priporočil?

Čeprav so potrebne večje in dolgoročne raziskave, rezultati nakazujejo, da bi lahko kratkotrajna, ponavljajoča se ovsena dieta predstavljala enostaven način za vzdrževanje normalnih vrednosti holesterola in zmanjševanje tveganja za razvoj sladkorne bolezni. Raziskovalna skupina načrtuje nadaljnje preučevanje, ali bi ponavljanje intenzivne ovsene diete vsakih šest tednov lahko dolgoročno preprečevalo presnovne motnje. Oves je živilo, ki ga pogosto povezujemo z zdravim zajtrkom, a ta raziskava kaže, da bi lahko imel še precej večji vpliv na zdravje, kot smo domnevali. Če se bodo ugotovitve potrdile v večjih kliničnih študijah, bi lahko postal pomemben del prehranskih strategij za obvladovanje holesterola in presnovnih bolezni.