Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.

Hujšanje ni enostavna matematična enačba in zagotovo ni stvar zgolj močne volje. Je proces, ki vključuje delovanje telesa, hormonov, živčnega sistema, psihe, navad in življenjskega ritma. Ko tega ne razumemo, se vrtimo v začaranem krogu diet, odpovedovanja in slabe vesti. Prav zato je ključno, da ločimo mite od resnic.

Mit: Hujšanje je odvisno predvsem od volje

Priljubljeno je prepričanje, da bi lahko shujšali vsi, če bi bili le dovolj disciplinirani. Tak pogled posameznika hitro pahne v občutke krivde in neuspeha, ko rezultati niso takšni, kot si jih je želel. A telo ni stroj, ki bi se brez posledic odzival na ukaze razuma. Ko dlje časa jemo premalo ali živimo pod stalnim pritiskom, se vklopijo obrambni mehanizmi, katerih namen je preživetje. Hormon lakote se poveča, hormon sitosti oslabi, poraba energije se zmanjša. Telo nas dobesedno sili, da jemo več in se gibamo manj. V tem kontekstu volja ni šibkost, temveč omejen vir. Dolgoročno uspešni pristopi zato ne temeljijo na prisili, temveč na razumevanju telesa in sodelovanju z njim.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Mit: Hitro hujšanje je znak uspeha

Hitra izguba kilogramov pogosto deluje kot motivacija, vendar je v ozadju največkrat izguba vode in mišične mase, ne pa maščobe. Takšni rezultati so kratkotrajni in telo si jih zapomni kot stresno izkušnjo. Ko se prehrana normalizira, se teža skoraj vedno vrne, pogosto še višja kot prej. Trajno hujšanje je počasnejše, a stabilno. Ne temelji na šoku za telo, temveč na postopnem spreminjanju navad. Cilj ni čim hitrejša sprememba številke na tehtnici, temveč izboljšanje počutja, več energije in življenjski slog, ki ga lahko vzdržujemo tudi čez leta.

Mit: Za hujšanje moraš izločiti določena živila

Ogljikovi hidrati, maščobe ali sladkor so pogosto označeni kot glavni krivci za povečanje telesne teže. A nobeno živilo samo po sebi ne redi. Težava je v količini, pogostosti in kontekstu, v katerem jemo. Ko hrano razdelimo na "dovoljeno" in "prepovedano", ustvarimo napet odnos, ki pogosto vodi v prenajedanje. Uravnotežena prehrana upošteva posameznika, njegove energijske potrebe, življenjski ritem in preference. Namesto strogih prepovedi dolgoročno deluje znanje: kako sestaviti obrok, kako prepoznati lakoto in sitost ter kako se prehranjevati brez občutka krivde.

Mit: Več vadbe pomeni več hujšanja

Veliko ljudi verjame, da morajo za hujšanje trenirati čim več in čim bolj intenzivno. A pretirana vadba brez ustrezne regeneracije lahko povzroči več škode kot koristi. Poveča se stres, raven kortizola ostaja visoka, telo pa zadržuje energijo namesto da bi jo porabljalo. Pametno gibanje pomeni prilagoditev telesni pripravljenosti posameznika. Redna, kakovostna in raznolika vadba izboljšuje presnovo, krepi mišice in podpira psihično počutje. Gibanje ni kazen za pojeden obrok, temveč orodje za boljše zdravje.

icon-expand Trening za moč FOTO: AdobeStock

Mit: Hujšanje je samo prehrana in gibanje

Pogosto pozabljamo na vpliv spanja, stresa in psiholoških vzorcev. Kronično pomanjkanje spanja povečuje apetit in željo po energijsko bogati hrani. Stres sproži čustveno prehranjevanje in oslabi sposobnost samoregulacije. Brez naslavljanja teh dejavnikov hujšanje težko postane trajno. Razumevanje lastnih navad, sprožilcev in odzivov je ključno. Ko se naučimo obvladovati stres, postavljati realne cilje in graditi rutino, se začnejo spreminjati tudi prehranski in gibalni vzorci. Takrat hujšanje ni več boj, temveč posledica sprememb.

Resnica: Trajno hujšanje je proces učenja

Uspešno hujšanje ni projekt z jasnim koncem, temveč proces, v katerem se učimo o sebi. Učimo se, kako deluje naše telo, kaj nam ustreza in kaj ne, ter kako vzpostaviti ravnovesje med zdravjem in vsakdanjim življenjem. Cilj ni popolnost, temveč doslednost. Ko znanje nadomesti diete, se odnos do hrane in gibanja spremeni. Teža se začne uravnavati postopoma, brez ekstremov. Fit in močno telo pride kot posledica, ne kot pritisk.

Šola zdravega hujšanja: znanje namesto diet

Šola zdravega hujšanja je 10-tedenski strokovno voden program, ki posameznika nauči razumeti svoje telo in oblikovati navade, ki trajajo. To ni dieta in ni hitra rešitev, temveč celosten proces spremembe življenjskega sloga, ki vključuje gibanje, prehrano, psihološko podporo in osebno usmerjanje.

icon-expand ŠOLA ZDRAVEGA HUJŠANJA FOTO: Arhiv naročnika

Program poteka pod vodstvom izkušene GiBit ekipe in je zasnovan tako, da udeležencem nudi jasen načrt, podporo in konkretna orodja za dolgoročne spremembe. Če si želiš več znanja in manj diet, je Šola zdravega hujšanja prava izbira. Začnemo v ponedeljek, 12. januarja 2026, prijave pa so odprte do 9. januarja 2026. Ob izidu članka smo pripravili nagradno igro, ki bo potekala od 18. do 28. decembra. Trem srečnežem bomo podarili 10-tedenski program Šola zdravega hujšanja, v katerem bodo deležni celostne strokovne podpore in znanja za trajne spremembe. Za sodelovanje v nagradni igri izpolnite prijavni obrazec, ki se nahaja v tem članku. Morda bo prav to vaš prvi korak k bolj zdravemu, uravnoteženemu in energičnemu življenju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči