Ta večerja ima manj kot 200 kalorij, a vas bo nasitila: preprost način za lažji nadzor telesne teže

Hujšanje ni nujno povezano s stradanjem, saj je pomembno le, da izbirate prava živila. Kuhana cvetača je odlična za zmanjšanje obsega pasu, saj ima le 25 kalorij na 100 gramov, kar vam omogoča, da se hitro nasitite. Ključ do hitrih rezultatov v prvih dneh je izločanje odvečne vode, saj cvetača deluje kot naraven diuretik. Če jo uživate tri večere zapored, telesu omogočite prečiščen začetek, stabilizirate krvni sladkor in preprečite napade lakote pred spanjem. Potrebno pa je poudariti, da izguba takšnih kilogramov, kot že zapisano, ne pomeni hujšanja v pravem pomenu besede, ker gre za odvečno vodo.
Za preprosto in zdravo razstrupljevalno večerjo cvetačo najprej narežite na manjše koščke in jo skuhajte na pari, da ohranite vsa hranila.
Sestavine za eno osebo so: 200 g cvetače, žlica olivnega olja, sok polovice limone, strok česna in ščepec kumine. Jedi obvezno dodajte še svežo špinačo ali rukolo. Takšna večerja bo spodbudila prebavo in pomagala jetrom pri nočni regeneraciji.
Kdo naj bo previden pri uživanju večjih količin cvetače
Čeprav je cvetača zdrava, z njo ne pretiravajte. Če imate težave s ščitnico, jejte le kuhano cvetačo, saj surova lahko škodi njenemu delovanju. Če vas po uživanju napenja, zaužijte manjše porcije ali dodajte kumino in ingver za lažjo prebavo.
Mnogi zmotno verjamejo, da je preskakovanje večerje najhitrejša pot do izgube teže, a s tem le povečajo lakoto naslednji dan. Pri pripravi obrokov se izogibajte nezdravim dodatkom, kot so majoneza, smetana ali cvrtje. Namesto tega uporabite kakovostne začimbe in malo limoninega soka. Poleg tega se izogibajte belemu kruhu, saj ta povzroča nagel dvig krvnega sladkorja in jutranjo utrujenost.
Vir: story.hr
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