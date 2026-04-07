Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo

Zakaj so detoks diete tako privlačne?

Ker obljubljajo točno tisto, kot piše net.hr, kar si ljudje želijo: - hiter 'reset', - občutek lahkotnosti, - občutek nadzora nad telesom, - in seveda – hitro izgubo teže. Večina detoks programov temelji na enostavnem receptu: nekaj dni posta, nato stroga prehrana iz sokov, sadja, zelenjave in vode. Pogosto se dodajo še čaji, zelišča, prehranski dodatki ali celo klistirji. A privlačna 'embalaža' ne pomeni nujno tudi učinkovitosti.

icon-expand Detoks FOTO: AdobeStock

Kaj detoks diete obljubljajo – in kaj se dejansko dogaja v telesu

1. 'Odstranjevanje toksinov' – največji mit

Večina detoks programov sploh ne navede, katere toksine naj bi odstranjevali. Znanstveniki opozarjajo: telo že ima svoj izjemno učinkovit sistem razstrupljanja – jetra, ledvice, prebavila in koža delujejo 24/7. Ni dokazov, da detoks diete ta proces pospešijo.

2. Hitro hujšanje – da, a ne takšno, kot si mislite

Da, teža gre dol, a žal ne gre za izgubo maščobe. Gre predvsem za izgubo vode in glikogena. Ko se vrnete na normalno prehrano, se kilogrami hitro vrnejo.

3. "Več energije" – pogosto le posledica izločanja predelane hrane

Nekateri se med detoksom res počutijo bolje. A razlog ni 'čiščenje toksinov', temveč dejstvo, da za nekaj dni iz prehrane izginejo alkohol, sladkor in predelana hrana.

icon-expand Detoks FOTO: AdobeStock

Najpogostejše oblike detoksa

- post ali zelo nizek vnos kalorij, - sokovi in smoothieji, - zeliščni čaji in dodatki, - laksativi ali klistirji, - izločanje "problematičnih" živil, - savne in potenje, Čeprav zvenijo različno, imajo skupno točko: noben pristop nima trdnih dokazov, da odstranjuje toksine iz telesa.

Ali detoks lahko prinese kakšne koristi?

Vsekakor, vendar nikakor ne zaradi "razstrupljanja". Pozitivni učinki izvirajo iz: - več vode, - manj predelane hrane, - več sadja in zelenjave, - začasnega zmanjšanja alkohola. To so koristi zdrave prehrane, ne detoksa kot koncepta.

To so koristi zdrave prehrane, ne detoksa kot koncepta.

Tveganja, o katerih se redko govori

Detoks diete lahko povzročijo: - utrujenost in razdražljivost, - pomanjkanje vitaminov in mineralov, - glavobole in slab zadah, - prebavne težave, - porušeno ravnovesje elektrolitov, - dehidracijo (zlasti pri klistirjih ali laksativih). Nekateri dodatki, ki se prodajajo kot 'detoks', so slabo regulirani in lahko celo nevarni.

Kdo naj se detoksu izogiba?

- mladostniki, - starejši, - nosečnice in doječe matere, - ljudje s sladkorno boleznijo, - osebe s prehranskimi motnjami, - vsi, ki so podhranjeni ali imajo kronične bolezni.

icon-expand Hujšanje FOTO: AdobeStock

Kaj pa 3 dnevni detoks?

Kratki detoks programi s sokovi so izjemno priljubljeni, a znanstveni dokazi o njihovi učinkovitosti so praktično neobstoječi. Gre bolj za marketinški koncept kot za zdravstveno utemeljen pristop.

Kakšen je najboljši način za detoks telesa?

Znanost je tu precej jasna, da je najboljši 'detoks' tisti, ki ga naše telo opravlja že samo od sebe. Podpremo ga lahko z redno telesno aktivnostjo, dovolj spanja, pitjem zdravih količin vode, izogibanju alkohola in predelani hrani ter z uravnoteženo in zdravo prehrano. To so spremembe, ki prinašajo dolgoročne rezultate – brez ekstremov, brez stradanja in brez mitov.

Detoks diete so privlačne, ker obljubljajo hitre rešitve. A resnica je precej bolj preprosta: telo ne potrebuje ekstremnih diet, da bi se 'očistilo'. Potrebujemo le bolj premišljene, trajnostne navade.