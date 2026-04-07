Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKoža DietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenje DietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Detoks
Dieta

Detoks diete: zakaj so še vedno hit – in zakaj znanost pravi, da ne delujejo tako, kot obljubljajo

N.R.A.
07. 04. 2026 11.26
0

Detoks diete so postale stalnica na družbenih omrežjih. Obetajo 'čiščenje telesa', več energije, lepšo kožo in hiter padec kilogramov. A ko se odmaknemo od privlačnih naslovov in pogledamo, kaj pravi znanost, zgodba postane precej manj glamurozna.

Zakaj so detoks diete tako privlačne?

Ker obljubljajo točno tisto, kot piše net.hr, kar si ljudje želijo:

- hiter 'reset',

- občutek lahkotnosti,

- občutek nadzora nad telesom,

- in seveda – hitro izgubo teže.

Večina detoks programov temelji na enostavnem receptu: nekaj dni posta, nato stroga prehrana iz sokov, sadja, zelenjave in vode. Pogosto se dodajo še čaji, zelišča, prehranski dodatki ali celo klistirji. A privlačna 'embalaža' ne pomeni nujno tudi učinkovitosti.

Detoks
DetoksFOTO: AdobeStock

 Kaj detoks diete obljubljajo – in kaj se dejansko dogaja v telesu

1. 'Odstranjevanje toksinov' – največji mit

Večina detoks programov sploh ne navede, katere toksine naj bi odstranjevali. Znanstveniki opozarjajo: telo že ima svoj izjemno učinkovit sistem razstrupljanja – jetra, ledvice, prebavila in koža delujejo 24/7. Ni dokazov, da detoks diete ta proces pospešijo.

2. Hitro hujšanje – da, a ne takšno, kot si mislite

Da, teža gre dol, a žal ne gre za izgubo maščobe. Gre predvsem za izgubo vode in glikogena. Ko se vrnete na normalno prehrano, se kilogrami hitro vrnejo.

3. "Več energije" – pogosto le posledica izločanja predelane hrane

Nekateri se med detoksom res počutijo bolje. A razlog ni 'čiščenje toksinov', temveč dejstvo, da za nekaj dni iz prehrane izginejo alkohol, sladkor in predelana hrana.

Detoks
DetoksFOTO: AdobeStock

Najpogostejše oblike detoksa

- post ali zelo nizek vnos kalorij,

- sokovi in smoothieji,

- zeliščni čaji in dodatki,

- laksativi ali klistirji,

- izločanje "problematičnih" živil,

- savne in potenje,

Čeprav zvenijo različno, imajo skupno točko: noben pristop nima trdnih dokazov, da odstranjuje toksine iz telesa.

Ali detoks lahko prinese kakšne koristi?

Vsekakor, vendar nikakor ne zaradi "razstrupljanja". Pozitivni učinki izvirajo iz:

- več vode,

- manj predelane hrane,

- več sadja in zelenjave,

- začasnega zmanjšanja alkohola.

To so koristi zdrave prehrane, ne detoksa kot koncepta.

To so koristi zdrave prehrane, ne detoksa kot koncepta.FOTO: AdobeStock

Tveganja, o katerih se redko govori

Detoks diete lahko povzročijo:

- utrujenost in razdražljivost,

- pomanjkanje vitaminov in mineralov,

- glavobole in slab zadah,

- prebavne težave,

- porušeno ravnovesje elektrolitov,

- dehidracijo (zlasti pri klistirjih ali laksativih).

Nekateri dodatki, ki se prodajajo kot 'detoks', so slabo regulirani in lahko celo nevarni.

Kdo naj se detoksu izogiba?

- mladostniki,

- starejši,

- nosečnice in doječe matere,

- ljudje s sladkorno boleznijo,

- osebe s prehranskimi motnjami,

- vsi, ki so podhranjeni ali imajo kronične bolezni.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

Kaj pa 3 dnevni detoks?

Kratki detoks programi s sokovi so izjemno priljubljeni, a znanstveni dokazi o njihovi učinkovitosti so praktično neobstoječi. Gre bolj za marketinški koncept kot za zdravstveno utemeljen pristop.

Kakšen je najboljši način za detoks telesa?

Znanost je tu precej jasna, da je najboljši 'detoks' tisti, ki ga naše telo opravlja že samo od sebe. Podpremo ga lahko z redno telesno aktivnostjo, dovolj spanja, pitjem zdravih količin vode, izogibanju alkohola in predelani hrani ter z uravnoteženo in zdravo prehrano. To so spremembe, ki prinašajo dolgoročne rezultate – brez ekstremov, brez stradanja in brez mitov.

Detoks diete so privlačne, ker obljubljajo hitre rešitve. A resnica je precej bolj preprosta: telo ne potrebuje ekstremnih diet, da bi se 'očistilo'. Potrebujemo le bolj premišljene, trajnostne navade.

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1604