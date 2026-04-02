To je razlog, da o sardinski dieti govorijo vsi strokovnjaki

Za strokovnjake je tak eksperiment zanimiv predvsem zato, ker odpira pomembno vprašanje: kaj se v resnici zgodi, ko človek uživa skoraj izključno eno samo živilo? Da bi razumeli, kako takšna dieta vpliva na telo, smo pogledali, kaj o tem pravijo Harvard School of Public Health, NIH, Mayo Clinic, Cleveland Clinic in American Heart Association.

Zakaj so sardine sploh tako posebne?

Po podatkih Harvard School of Public Health so sardine ena najbolj hranilno bogatih živil. V eni sami pločevinki se naj bi skrivala izjemna kombinacija: - omega3 maščob, - vitamina D, - vitamina B12, - kalcija, - selena, - visokokakovostnih beljakovin.

To je redka kombinacija, ki jo najdemo le v nekaj živilih. Sardine so eno redkih živil, ki naravno vsebujejo tako visoke ravni vitamina D in omega3 dveh hranil, ki ju večini ljudi primanjkuje.

Zakaj se je ženska počutila bolj energično?

Po podatkih NIH omega3 maščobe vplivajo na hormone, ki uravnavajo lakoto in energijo, predvsem leptin. Zato ljudje, ki uživajo več mastnih rib, pogosto poročajo o: - stabilnejši energiji, - manj padcih sladkorja, - manj hrepenenja po sladkem, - boljšem razpoloženju. Tudi Cleveland Clinic navaja, da omega-3 vplivajo na možganske receptorje, ki uravnavajo motivacijo in koncentracijo.

Kaj pa koža, lasje in nohti?

Po podatkih Mayo Clinic omega3 maščobe zmanjšujejo vnetja v telesu, kar se pogosto odraža na koži. Ljudje, ki uživajo več mastnih rib, pogosto opazijo: - manj rdečice, - manj izbruhov aken, - bolj navlaženo kožo, - hitrejšo obnovo kože. To je eden od razlogov, zakaj je ženska iz članka poročala o 'lepši koži'.

Ali je mogoče shujšati samo s sardinsko dieto?

Da vendar ne zaradi 'čarobnosti sardine'. Strokovnjaki pojasnjujejo, da hujšanje izhaja iz: - visoke sitosti, - stabilnega sladkorja, - manj predelane hrane, - nižje energijske gostote. Po podatkih NIH ljudje, ki jedo več beljakovin in omega-3, pogosto spontano zmanjšajo vnos kalorij brez štetja in brez lakote.

Kje se lahko pojavijo težave?

Tu se zgodba zaplete. Strokovnjaki poudarjajo, da prehrana, ki temelji skoraj izključno na enem živilu, ni dolgoročno optimalna. 1. Pomanjkanje vlaknin Sardine ne vsebujejo vlaknin. Harvard navaja, da večina ljudi potrebuje 25–30 g vlaknin dnevno za zdravo prebavo. 2. Preveč natrija Konzervirane sardine so pogosto zelo slane. American Heart Association opozarja, da lahko visok vnos natrija poveča krvni tlak. 3. Pomanjkanje raznolikosti Telo potrebuje širok spekter hranil, ki jih ena sama hrana ne more zagotoviti. 4. Možne prebavne težave Preveč mastne hrane lahko povzroči slabost ali drisko.

Sardine so 'superživilo' niso pa superdieta.

Kaj pa živo srebro in toksini?

Tu so sardine presenetljivo varne. Po podatkih FDA imajo sardine eno najnižjih ravni živega srebra med vsemi ribami, ker so majhne in živijo kratek čas. To pomeni: - manj toksinov, - manj težkih kovin, - manj okoljskih onesnaževal. Zato so varnejše kot denimo tuna ali losos.

Ali bi strokovnjaki priporočili 120-dnevno sardinsko dieto?

Ne. Strokovnjaki iz Mayo Clinic poudarjajo, da je najbolj zdrava prehrana: raznolika, bogata z zelenjavo, uravnotežena, zmerna.Sardine so lahko del odlične prehrane, ne pa celotna prehrana.

Kako jih vključiti v prehrano pametno?

To je pristop, ki ga podpirajo strokovnjaki. Sardine so odlične dvakrat do trikrat na teden, kot vir omega-3 maščob in kot denimo zamenjava za predelano meso. Odlične so tudi kot hitra in zdrava malica. Vseeno pa najbolj zdrava prehrana ni nikoli ekstremna, temveč je tista, ki je raznolika in dosledna. A strokovnjaki opozarjajo: sardine so izjemno zdrave, vendar niso popolna hrana. Najboljši pristop je preprost vključiti jih v raznoliko prehrano, ne pa jih spremeniti v edini vir hrane.