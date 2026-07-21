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Keto dieta
Dieta

Dvolični učinek keto diete: različni vplivi na razvoj raka

N.R.A.
21. 07. 2026 11.59
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Nova raziskava na miših z genetsko nagnjenostjo k raku črevesja kaže, da ketogena dieta različno vpliva na različne dele prebavnega trakta, kar odpira vprašanja o njeni univerzalni varnosti.

Ketogena dieta je ena najbolj razširjenih metod prehranjevanja na svetu, ki pa skriva nekatere nepričakovane nevarnosti, ko gre za zdravje črevesja. Znanstveniki so v nedavni študiji na miših opazili nenavaden pojav: ketogena dieta je pri istih živalih hkrati zavirala nastanek raka v debelem črevesu in pospeševala razvoj tumorjev v tankem črevesu.

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Ta dihotomija preseneča predvsem zato, ker se je prej domnevalo, da so glavni nosilci terapevtskih učinkov tako imenovana ketonska telesa, vendar raziskava kaže na povsem drug biološki mehanizem, povezan z obdelavo zaužitih maščob.

Kako maščoba vpliva na razvoj tumorjev v različnih delih črevesja

Ko so raziskovalci podrobno preučili, zakaj pride do rasti tumorjev, so ugotovili, da krivec ni ketoza (stanje telesa v ketozi), ampak način, kako celice presnavljajo maščobo iz hrane. Proces, znan kot oksidacija maščobnih kislin, v črevesnih matičnih celicah sproži pospešeno deljenje.

Keto dieta
Keto dietaFOTO: AdobeStock

"Imeti več aktivnih matičnih celic pomeni, da se črevesje ob poškodbah hitreje celi, toda slabost tega je, da takšna aktivnost lahko vodi neposredno v nastanek tumorjev," pravi Omer Yilmaz. Zanimivo je, da so te živali ostale vitke, čeprav so imele enako število tumorjev kot miši na visokokalorični dieti za debelost.

Kljub temu da je bila miška na videz vitka, so tumorji v tankem črevesu pri keto dieti rasli enako hitro ali hitreje kot pri dieti, ki namenoma povzroča debelost.

Razlika med prehransko ketozo in ketonskimi dodatki

Raziskovalka Jessica Shay opozarja, da dieta in metabolizem nista vedno ista stvar. Njihov rezultati kažejo, da v tem modelu prav visok delež maščob poganja učinke na rakave celice, ne pa ketoni, ki nastanejo v jetrih med ketozo.

To pomeni, da ketonski napitki ali praški verjetno nimajo enakega biološkega vpliva kot prehrana z 80 % maščobami. Ta ugotovitev je pomembna za vse, ki bi želeli uživati le domnevne prednosti ketoze brez spreminjanja prehranjevalnih navad, hkrati pa pomirja tiste, ki se bojijo škodljivosti ketonskih teles samih po sebi.

Dieta
DietaFOTO: AdobeStock

Ali ti rezultati veljajo tudi za ljudi?

Raziskovalci so jasni: prenos ugotovitev z miši na ljudi še zahteva čas. Njihove miši so imele posebno genetsko napako, ki jo pri človeku poznamo pod imenom družinska adenomatozna polipoza. "Še vedno ne vemo, zakaj se tanko in debelo črevesje odzivata različno," pravi Omer Yilmaz, ki z ekipo že načrtuje nove poskuse. Za zdaj študija služi kot resno opozorilo, da določene diete, ki veljajo za "zdrave" ali celo protirakave, morda skrivajo skrite mehanizme, ki lahko v nekaterih okoliščinah določeno obliko raka celo pospešijo namesto ustavijo.

Vir: sciencealert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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