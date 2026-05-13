Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete

Ste vedeli, da večina ljudi po uspešnem hujšanju težko ohrani novo postavo? Raziskovalci pravijo, da kar štiri petine tistih, ki shujšajo, v petih letih kilograme dobijo nazaj. "Največji izziv pri zdravljenju debelosti je prav preprečevanje ponovnega naraščanja teže," pojasnjuje dr. Marwan El Ghoch.

Vendar imamo zdaj dobre novice: za uspeh morda ne potrebujete razvpitih 10.000 korakov! Nova študija predlaga bolj dosegljiv cilj – 8.500 korakov vsak dan. Ta preprosta navada lahko naredi ogromno razliko pri tem, da vaše trdo delo pri dieti ne bo zaman in da se boste v svojem telesu dolgoročno počutili odlično.

Kako so potekale meritve in kaj so odkrili raziskovalci

Študija je primerjala dve skupini ljudi z nadvse podobno izhodiščno točko – vsi so na začetku naredili okoli 7.200 korakov na dan. Tisti, ki so se vključili v programe za spremembo življenjskega sloga, so začeli hoditi več in v povprečju med aktivnim hujšanjem dosegli 8.454 korakov. Po končani dieti so v povprečju ohranjali 8.241 korakov dnevno. Rezultati hujšanja so bili očitni: ta skupina je med hujšanjem izgubila 4,4 odstotka svoje teže, v obdobju vzdrževanja pa je kljub popuščanju pri prehrani še vedno ohranila 3,3-odstotni manjko telesne mase. Kontrolna skupina, ki korakov ni bistveno povečala, ni pokazala znatne izgube teže.

Hoja

Ljudje, ki so dnevno opravili okoli 8.500 korakov, so po končanem hujšanju ohranili bistveno več doseženega uspeha kot tisti, ki so hodili manj.

Zakaj je hoja v fazi vzdrževanja celo pomembnejša kot med dieto

Presenetljiva ugotovitev študije je, da so bili koraki še bolj pomembni v drugem delu procesa – ko ljudje niso več tako strogo pazili na hrano in so želeli zgolj obdržati rezultate. Povezava med številom korakov in težo je bila v tem obdobju še močnejša.

To potrjuje splošno znano dejstvo, da je telovadba nujna za splošno zdravje, hkrati pa prinaša olajšanje: vzdrževanje teže morda zahteva manj truda, kot smo mislili do zdaj. Ni treba hiteti do številke 10.000, če lahko dosežemo 8.500, kar je v svetu polnem obveznosti precej bolj uresničljiv cilj za povprečnega posameznika.