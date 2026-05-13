Hujšate? Nova študija razkriva, koliko korakov dejansko potrebujete

Ste vedeli, da večina ljudi po uspešnem hujšanju težko ohrani novo postavo? Raziskovalci pravijo, da kar štiri petine tistih, ki shujšajo, v petih letih kilograme dobijo nazaj. "Največji izziv pri zdravljenju debelosti je prav preprečevanje ponovnega naraščanja teže," pojasnjuje dr. Marwan El Ghoch.
Vendar imamo zdaj dobre novice: za uspeh morda ne potrebujete razvpitih 10.000 korakov! Nova študija predlaga bolj dosegljiv cilj – 8.500 korakov vsak dan. Ta preprosta navada lahko naredi ogromno razliko pri tem, da vaše trdo delo pri dieti ne bo zaman in da se boste v svojem telesu dolgoročno počutili odlično.
Kako so potekale meritve in kaj so odkrili raziskovalci
Študija je primerjala dve skupini ljudi z nadvse podobno izhodiščno točko – vsi so na začetku naredili okoli 7.200 korakov na dan. Tisti, ki so se vključili v programe za spremembo življenjskega sloga, so začeli hoditi več in v povprečju med aktivnim hujšanjem dosegli 8.454 korakov. Po končani dieti so v povprečju ohranjali 8.241 korakov dnevno. Rezultati hujšanja so bili očitni: ta skupina je med hujšanjem izgubila 4,4 odstotka svoje teže, v obdobju vzdrževanja pa je kljub popuščanju pri prehrani še vedno ohranila 3,3-odstotni manjko telesne mase. Kontrolna skupina, ki korakov ni bistveno povečala, ni pokazala znatne izgube teže.
Zakaj je hoja v fazi vzdrževanja celo pomembnejša kot med dieto
Presenetljiva ugotovitev študije je, da so bili koraki še bolj pomembni v drugem delu procesa – ko ljudje niso več tako strogo pazili na hrano in so želeli zgolj obdržati rezultate. Povezava med številom korakov in težo je bila v tem obdobju še močnejša.
To potrjuje splošno znano dejstvo, da je telovadba nujna za splošno zdravje, hkrati pa prinaša olajšanje: vzdrževanje teže morda zahteva manj truda, kot smo mislili do zdaj. Ni treba hiteti do številke 10.000, če lahko dosežemo 8.500, kar je v svetu polnem obveznosti precej bolj uresničljiv cilj za povprečnega posameznika.
Vir: sciencealert
