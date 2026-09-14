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Bolje paziti na to kot na ogljikove hidrate: priljubljena dieta, ki lahko pri nekaterih močno zviša holesterol

N.R.A.
14. 09. 2026 03.11
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Nove raziskave kažejo, da priljubljene diete niso primerne za vsakogar. Preverite, kako lahko vaša genska zasnova vpliva na raven holesterola ob zmanjšanju vnosa ogljikovih hidratov.

Diete z malo ogljikovimi hidrati lahko nekaterim ljudem močno povišajo LDL-holesterol. Ker ta povzroča kopičenje maščob v žilah, se s tem poveča nevarnost za srčni infarkt in možgansko kap. Visok holesterol je nevaren, ker nima opozorilnih znakov. Težava nastane, ker ljudje kruh in krompir pogosto nadomestijo z nezdravimi živalskimi maščobami.

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Zakaj se holesterol ob dieti nekaterim poviša, drugim pa ne?

Vas zanima, zakaj keto dieta ne deluje pri vseh enako? Za vse so krivi geni. Znanstveniki s Stanforda so dokazali, da naše telo različno presnavlja maščobe glede na zapis v DNK. Ljudje z družinsko nagnjenostjo k povišanemu holesterolu so pri uživanju veliko rdečega mesa in mlečnih izdelkov bolj ogroženi. Najboljša in najbolj varna izbira ostaja uravnotežena prehrana, kjer dnevni vnos nasičenih maščob omejimo na 30 gramov za moške oziroma 20 gramov za ženske.

Keto dieta
Keto dietaFOTO: AdobeStock

Kako varno slediti dieti z malo hidrati?

Če želite kljub vsemu vztrajati pri manjši količini ogljikovih hidratov, to počnite pametno. Namesto da posegate po burgerjih brez kruha, svojo prehrano raje obogatite z oljčnim oljem, ribami, polnimi omega-3 maščobnih kislin ter oreščki. Britanski nacionalni zdravstveni sistem (NHS) svetuje, naj nasičene maščobe omejimo: moški do 30 g na dan, ženske pa do 20 g. S tem ko rdeče meso zamenjate za rastlinske vire maščob, močno zmanjšate tveganje, da bi vaša dieta postala nevarna za vaše arterije, ne glede na vaše genetske predispozicije.

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (1)

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Astalaviva1958 14. 09. 2026 09.00
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Očistno ste od zadaj. visok LDL v prvi vrsti povzročajo predelana "živila" s polno hidrati, predvsem dodani sladkor vsepovsod. Naravne maščobe ne dvigujejo LDLa ampak HDL. In pa eno in drugo sploh ni tako pomembno saj so aktualne raziskave pokazale da visok LDL ne pomeni nujno slabe krvne slike.
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