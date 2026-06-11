Kako najti način prehranjevanja, ki vam res odgovarja

V zadnjih letih se je tudi v stroki uveljavilo spoznanje, da univerzalne diete ne delujejo dolgoročno. V ospredje prihaja personalizirana prehrana, ki upošteva posameznikove potrebe, življenjski slog in odzive telesa. To pomeni, da ni pomembno, katera prehrana je najbolj popularna, ampak katera je prava za vas.

Telo kot kompas pri izbiri hrane

Naše telo ima izjemno sposobnost prilagajanja, vendar obenem hitro pokaže, kadar mu nekaj ne ustreza. Raziskave na področju prehrane kažejo, da lahko že manjše intolerance ali slabša prebavljivost določenih živil vplivajo na raven energije, koncentracijo in splošno počutje. Ljudje pogosto vzrok za utrujenost iščejo v pomanjkanju spanja ali stresu, redkeje pa v prehrani. Prav zato je smiselno začeti opazovati vzorce.

Kako se počutite po določenem obroku? Ste siti ali hitro ponovno lačni? Imate dovolj energije?

Takšna vprašanja so pogosto bolj koristna kot sledenje splošnim priporočilom. Ko začnemo poslušati telo, hitro ugotovimo, da je izbira hrane pogosto odvisna tudi od tega, kaj imamo dejansko na voljo v vsakdanjem življenju. Zato je pomembno, da so različne prehranske možnosti dostopne na enem mestu, kjer lahko brez zapletov primerjamo izdelke in jih vključimo v svojo rutino.

Brez laktoze kot ena najpogostejših prilagoditev

Laktozna intoleranca je ena najpogostejših prehranskih posebnosti v Evropi. Pri nekaterih ljudeh je izrazita, pri drugih pa se kaže le kot občasno nelagodje. Aktivnost encima laktaze, ki omogoča razgradnjo laktoze, se pri delu populacije po otroštvu postopoma zmanjšuje, kar lahko vodi do slabše prebavljivosti mlečnih izdelkov. Zato se nekateri ljudje odločajo za brezlaktozne izdelke tudi brez uradno potrjene intolerance, predvsem takrat, ko opazijo, da jim mlečni izdelki povzročajo prebavne težave. Brezlaktozni izdelki imajo primerljivo hranilno vrednost kot klasični mlečni izdelki, hkrati pa lahko že ta majhna sprememba prinese občutek lahkotnosti po obrokih. Danes so brezlaktozni izdelki del redne ponudbe v številnih trgovinah, med katerimi je tudi Lidl, kar pomeni, da jih lahko enostavno vključimo v vsakdan, brez posebnega načrtovanja ali iskanja specializiranih trgovin.

icon-expand Laktozna intoleranca je ena najpogostejših prehranskih posebnosti FOTO: Shutterstock

Gluten in občutek lahkotnosti

Gluten je v zadnjih letih pogosto tema prehranskih trendov in razprav. Celiakija je razmeroma redka, kljub temu pa se del ljudi odloča za zmanjšanje ali izločanje glutena kot del prilagoditve prehrane in poroča o spremembah v počutju, ko gluten omejijo. Razlogi za spremembe v počutju ob brezglutenski prehrani niso vedno povsem jasni in so lahko povezani tudi z drugimi prehranskimi spremembami, ki jih posameznik uvede hkrati. Pri tem je pomembno, da je prehrana kljub izključitvi glutena raznolika in hranilno uravnotežena.

Rastlinska prehrana in njen vpliv na počutje

Rastlinsko usmerjen način prehranjevanja je v zadnjih letih vse bolj razširjen. Ne gre le za etične ali okoljske razloge, temveč tudi za njen širši vpliv na prehranske navade in zdravje. Raziskave kažejo, da lahko večji delež rastlinskih živil prispeva k večjemu vnosu vlaknin in mikrohranil ter k boljšemu ravnovesju v prehrani. Pomembno pa je, da so takšni obroki premišljeno sestavljeni in raznoliki, saj le tako zagotavljajo zadosten vnos hranil. Dobra novica je, da prehod na rastlinske obroke danes ni več zapleten. Na voljo je vse več rastlinskih alternativ, ki omogočajo postopno uvajanje sprememb in prilagajanje prehrane posameznikovim potrebam.

icon-expand Večji delež rastlinskih živil prispeva k boljšemu ravnovesju FOTO: Shutterstock

Beljakovine kot ključ do stabilne energije

Beljakovine niso pomembne le za športnike. Imajo ključno vlogo pri ohranjanju mišične mase, uravnavanju apetita in stabilizaciji krvnega sladkorja. Zanimivo je, da obroki z višjo vsebnostjo beljakovin pogosto podaljšajo občutek sitosti in zmanjšajo željo po prigrizkih. To je še posebej koristno za ljudi z aktivnim življenjskim slogom ali tiste, ki želijo bolje uravnavati energijo skozi dan. Prav zato visokobeljakovinska živila postajajo vse bolj priljubljena tudi med splošno populacijo.

Zakaj je ključ v postopnih spremembah

Ena najpomembnejših ugotovitev sodobne prehranske znanosti je, da so trajne spremembe tiste, ki jih uvajamo postopoma. Nenadne in drastične diete pogosto vodijo v kratkoročne rezultate, ki jim sledi vračanje starih navad. Veliko bolj učinkovit pristop je, da začnemo z eno spremembo. Na primer z izbiro brezlaktozne alternative, z uvedbo enega rastlinskega obroka na dan ali z večjim poudarkom na beljakovinah. Takšne spremembe so lažje izvedljive in bolj vzdržne.

Dostopnost kot ključni dejavnik uspeha