Visceralna maščoba: kako se znebiti najnevarnejše maščobe na trebuhu

Tovrstna maščoba se bistveno razlikuje od podkožne maščobe, ki je shranjena tik pod kožo in je otipljiva. Visceralna maščoba se nahaja znotraj trebušne votline, kjer obdaja vitalne organe. Po navedbah portala Healthline lahko prekomerna količina visceralne maščobe poveča tveganje za kardiometabolične zaplete, ki lahko vodijo do kroničnih obolenj, kot so sladkorna bolezen, debelost in bolezni srca. Na kakšen način lahko učinkovito zmanjšamo oziroma odpravimo njeno prisotnost?

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Jejte uravnoteženo hrano

Uravnotežena prehrana predstavlja ključen dejavnik pri vzdrževanju telesne teže ter učinkovitem nadzoru visceralne maščobe. Strokovno zasnovan jedilnik temelji na vnosu polnovrednih živil, kot so sadje, zelenjava, polnozrnata žita in viri pustih beljakovin, ob sočasnem preudarnem omejevanju uživanja ultra predelanih izdelkov ter prekomernih dodatkov, med katerimi izstopa zlasti dodani sladkor.

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Ukvarjajte se s telesno dejavnostjo

Redna telesna vadba predstavlja temeljni element pri ohranjanju optimalne telesne teže ter učinkovitem uravnavanju visceralne maščobe. Izvajanje zmerno intenzivne aerobne vadbe oziroma kardiovaskularnega treninga pomembno prispeva k povečanju srčnega utripa in posledično k pospešeni porabi visceralnih maščobnih zalog. Dodatno, ugotovitve verodostojnih raziskav potrjujejo, da je vadba z odpornostjo ključnega pomena za zmanjševanje visceralne maščobe, ob tem pa zagotavlja tudi ohranjanje in krepitev mišične mase.

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Dovolj spite

Kakovosten nočni počitek je temeljnega pomena za ohranjanje optimalnega zdravja. Ustrezna raven spanja ima odločilno vlogo pri: – vzdrževanju zdrave telesne mase, – preprečevanju kroničnih obolenj, kot so sladkorna bolezen tipa 2, možganska kap in arterijska hipertenzija, – obvladovanju ravni stresa in izboljšanju splošnega razpoloženja. Znanstvene raziskave potrjujejo, da pomanjkanje spanja povečuje tveganje za kopičenje visceralne maščobe. Nasprotno pa zadostna količina kakovostnega spanca dokazano pripomore k zmanjševanju visceralne maščobe.

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Zmanjšajte raven stresa

Nekatere znanstvene raziskave nakazujejo na tesno povezavo med kroničnim stresom ter kopičenjem visceralne in podkožne maščobe. Poleg tega dolgotrajna izpostavljenost stresnim dejavnikom spodbuja določene vedenjske vzorce, ki lahko negativno vplivajo na povečanje telesne mase in deleža visceralnega maščevja, med katere sodijo: – neustrezne prehranjevalne navade, kot je prenajedanje, – pogostejše uživanje energijsko bogate hrane z visoko vsebnostjo dodanih sladkorjev, – pomanjkanje telesne aktivnosti oziroma sedeč življenjski slog. Hkrati stresni odzivi v telesu povečujejo izločanje določenih hormonov, kot je grelin, ki pomembno vplivajo na občutek lakote in s tem povezan povečan vnos hranil.

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Poskusite s probiotiki in prebiotiki

Probiotiki predstavljajo žive mikroorganizme, ki ob zaužitju v zadostni količini nudijo pomembne koristi za zdravje prebavnega trakta. Slednje lahko vključimo v svojo prehrano z uživanjem fermentiranih živil, kot so jogurt, kefir in kislo zelje, ali pa z uporabo prehranskih dopolnil. Prebiotiki, ki služijo kot hranilo za te koristne bakterije, so ključnega pomena za ohranjanje ravnovesja in vitalnosti črevesnega mikrobioma. Znanstvena raziskava iz leta 2022 potrjuje, da je 90-dnevno sistemsko uživanje prebiotikov in probiotikov pri posameznikih s prekomerno telesno težo rezultiralo v 35-odstotnem zmanjšanju visceralne maščobe v primerjavi s kontrolno skupino, ki je prejemala placebo, kar poudarja terapevtski potencial tovrstnih pripravkov.

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Poskusite občasno postenje

Intermitentni post predstavlja metodologijo prehranjevanja, ki temelji na načrtnem izmenjevanju obdobij vnosa hrane in obdobij postenja. Za razliko od konvencionalnih dietnih protokolov se ta pristop ne osredotoča primarno na omejevanje sestave živil, temveč na časovno optimizacijo njihovega zaužitja. Ena izmed najbolj uveljavljenih in strokovno podprtih metod je cikel šestnajsturnega posta, ki mu sledi osemurno okno za vnos hranil. V kolikor potrebujete usmeritev pri načrtovanju strategije za doseganje telesne sestave in zmanjšanje odstotka maščevja, se priporoča posvet z izbranim zdravnikom. Strokovnjak bo na podlagi vašega zdravstvenega stanja oblikoval ustrezna priporočila ter vas po potrebi napotil k specialistom na področju športne vadbe oziroma h kvalificiranemu kliničnemu dietetiku, ki bosta s celostnim pristopom podprla vaše cilje.