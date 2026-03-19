Odkrijte dieto, ki spreminja življenja

Znana nutricionistka Petronella Ravenshear se dolgo časa ni spopadala s težavami s telesno težo, piše net.hr. Šele ko se je približala 50. letu, je ugotovila, da njeno telo reagira drugače. Njena teža, ki je desetletja mirovala pri dobrih 50 kilogramih, se je začela nevzdržno povečevati. Petronella je sama postala 'pacientka', ki jo je pred tem spremljala pri drugih. Dojela je, zakaj so se ženske, ki so obiskovale njeno ordinacijo, počutile nemočne in zaskrbljene zaradi pridobivanja teže, čeprav so trdile, da jedo manj in se več gibljejo. Ta nenadna sprememba, ki jo je sama doživela med perimenopavzo in kasneje menopavzo, ko se je njena teža povzpela na 63 kilogramov, jo je spodbudila, da je svoje bogato znanje in osebno izkušnjo združila v edinstven pristop k hujšanju, namenjen predvsem ženskam v srednjih letih. Cilj je bil poiskati rešitev, ki resnično deluje, brez radikalnih posegov.

Kako menopavza vpliva na telesno težo in počutje

Šele v zadnjih letih je menopavza postala bolj odprta tema, vendar so še vedno redki tisti, ki govorijo o njenem obsežnem vplivu na žensko telo in um. Ko se je Petronella spopadala z menopavzo, so bile informacije redke, kljub temu da je sama nutricionistka. Hormonske spremembe ne vplivajo le na fizično podobo, temveč močno vplivajo tudi na počutje, spalne navade in odnose.

Petronella je doživela hude izzive z vročinskimi valovi, nespečnostjo in nihanjem razpoloženja. Poskusila je s hormonsko nadomestno terapijo (HRT), ki ji je pomagala umiriti nekatere najhujše simptome in izboljšati kakovost življenja, a na telesno težo ni vplivala. Teža se sicer ni več povečevala, ni pa se niti zmanjševala. HRT ji je ponudila tisto, kar je nujno potrebovala – jasno glavo in motivacijo, da se končno posveti sebi in poišče prehransko rešitev, ki bi delovala na njeno telo, tako kot je delovala na številne njene stranke. To spoznanje jo je usmerilo v iskanje specifične diete.

Predstavitev štirifaznega načrta prehrane 'Human Being Diet'

Z namenom učinkovitega in trajnostnega hujšanja je Petronella razvila prehranski načrt "Human Being Diet" (HBD), ki je razdeljen v štiri faze. Prva, najbolj restriktivna, je faza priprave, ki traja prva dva dni. V njej se uživa izključno zelenjava z namenom pomiritve prebavnega sistema in zmanjšanja vnetij. Dovoljene so izključno zelenjava, voda, jabolčni kis, sol, poper in začimbe. Strogo so prepovedana vsa olja, žitarice, mlečni izdelki, beljakovine, večina sadja, sladkor in alkohol. Čeprav se je tudi Petronelli na začetku zdelo, da je drakonsko in nenavadno, da mora zajtrkovati, je dosledno sledila načelom in peturnim razmakom med obroki. Ta stroga disciplina se je obrestovala, saj je po prvem dvotedenskem obdobju zabeležila izjemne tri kilograme izgube teže. Druga faza, faza resetiranja (od 3. do 16. dneva), v program ponovno uvaja sadje, oreščke, semena in beljakovinske vire. Zajtrk postane obvezen v roku ene ure po prebujanju za optimalno regulacijo cirkadianega ritma in občutljivosti na leptin.

Medtem ko se telo "resetira" v drugi fazi diete, od 3. do 16. dneva, je bistveno dosledno spoštovanje določenih pravil. Na jedilniku so trije obroki dnevno, med katerimi mora biti strogo pet ur razmaka. To pomeni, da vmes niso dovoljeni nikakršni "prigrizki". Med obroki se pije izključno voda. Kakršnakoli druga tekočina lahko sproži inzulin, kar bi prekinilo proces resetiranja. Posebej je poudarjen pomen zajtrka, ki ga je treba pojesti v eni uri po prebujanju, da se optimizirata cirkadiani ritem in uravnavanje hormona lakote leptina. Za kosilo in večerjo je pomembna prava mera: količina beljakovin (izberite samo eno vrsto na obrok) in zelenjave se določa glede na vašo telesno težo (npr. 120 g za manj kot 65 kg, 130 g za 65–80 kg, 140 g za nad 80 kg). Še vedno so na seznamu prepovedanih živil olja, sladkor, mlečni izdelki, alkohol in žitarice. Obvezno pa je vsakodnevno zaužitje enega jabolka, ki pomaga pri uravnavanju prebave in dodajanju vlaknin.

Ključno pravilo diete je "Pet ur razmika med obroki, vmes le voda!" – ta preprosta smernica naj bi regulirala inzulin in spodbujala izgubo teže.

Faza 3, "kurjenje", je ključna za dolgotrajno izgubo teže in traja minimalno deset tednov. Medtem ko se ohranjajo osnovna načela 2. faze, so uvedeni nekateri sproščeni ukrepi. V obroke se vključi ena žlica ekstra deviškega oljčnega olja na obrok, kar izboljša absorpcijo vitaminov in zagotavlja zdrave maščobe. Pomemben dodatek je "nagradni obrok" enkrat tedensko, ki omogoča uživanje skoraj vseh prepovedanih živil, kar preprečuje občutek odrekanja in prispeva k trajnosti diete. Za zajtrk so dovoljeni nezaslajeni mlečni izdelki, kot sta jogurt ali kefir. Tudi alkohol je ponovno dovoljen v omejenih količinah med nagradnim obrokom. Četrta, končna faza, "za vedno", ni striktna dieta, temveč prilagojen življenjski slog, ki temelji na vseh spoznanjih in navadah, pridobljenih v preteklih fazah. Dovoljeni so dodaten nagradni obrok in večje porcije, seveda ob stabilni telesni teži, prav tako pa se zajtrk lahko občasno izpusti, če posamezniku to ustreza. Ta faza omogoča fleksibilnost in avtonomijo, s poudarkom na samokontroli in ozaveščenosti o prehrani.

Petronella je formulirala deset ključnih pravil, ki vodijo "Human Being Diet" in zagotavljajo njeno učinkovitost. Najprej, jedilnik predvideva tri obroke na dan brez vmesnega prigrizovanja, s peturnimi presledki med njimi, kar je ključno za uravnavanje inzulina. Med obroki je dovoljeno piti samo vodo, z jedjo pa je treba zaključiti do 21. ure. Za vsak obrok se priporoča, da se začne z beljakovinami, in sicer zgolj z eno vrsto beljakovin. V prvih 16 dneh je prepovedan sladkor, žitarice, alkohol in olje, kar pomaga pri resetiranju presnove. Obvezno je uživanje enega jabolka dnevno. Sledi vključitev "nagradnega obroka" enkrat tedensko v tretji fazi, ki preprečuje občutek odrekanja in vzdržuje motivacijo. Zanimiva je tudi usmeritev glede vadbe: intenzivna vadba se odsvetuje do tretjega tedna, kar poudarja, da je poudarek v začetnih fazah predvsem na prehrani in prilagoditvi telesa.

Zakaj je HBD dieta idealna rešitev za ženske v srednjih letih?

HBD dieta je posebej prilagojena za ženske, ki prehajajo skozi perimenopavzo in menopavzo, saj obravnava specifične hormonske in presnovne spremembe. V tem obdobju življenja upad estrogena vodi do povečanja vnetij v telesu, slabšega nadzora nad krvnim sladkorjem in zmanjšane občutljivosti na hormone, ki regulirajo apetit in izgorevanje maščob. Petronellin načrt deluje tako, da s tremi obroki in dolgimi razmaki med njimi ter z visoko vsebnostjo beljakovin in zelenjave znižuje raven inzulina. S tem se ponovno vzpostavi občutljivost na leptin (hormon sitosti), zniža kortizol (hormon stresa) in pomiri kronična vnetja, ki so pogosta v menopavzi. Rezultati so opazni in vključujejo ne le izgubo teže, temveč tudi pomembno povečanje energije, izboljšanje spanca, čistejšo kožo in boljšo prebavo. Gre za celosten pristop, ki ženski ponuja pomoč pri več izzivih hkrati, omogoča preobrazbo in boljše splošno zdravje v zrelejših letih.

Petronella je priznala, da je bila njena lastna izkušnja z menopavzo in nabiranjem teže zelo zahtevna, a se je izkazala za neprecenljivo. Zato je razvila dieto, ki je presegla pričakovanja. Skozi to potovanje je ugotovila, da je številne zdravstvene težave mogoče rešiti s spremembo prehranjevalnih navad. Poudarja, da se nam ni treba zanašati na injekcije, tablete ali druge radikalne rešitve. Njena filozofija temelji na spoznanju, da lahko hrano uporabimo kot močno orodje za izboljšanje našega zdravja in vitalnosti. Uči nas, kako prevzeti nadzor nad svojim telesom in se naučiti poslušati njegove potrebe, da lahko aktivno skrbimo zase. Njena zgodba je navdih za vse ženske, da odkrijejo svojo notranjo moč in z znanjem ter ozaveščenimi odločitvami o prehrani dosežejo boljše počutje in samozavest v vseh življenjskih obdobjih.