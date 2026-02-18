Vizita.si
Dieta

Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori

N.R.A.
18. 02. 2026 03.17
0

Nova analiza kaže, da intermitentno postenje pri izgubi telesne teže ne ponuja prednosti pred običajnimi prehranskimi pristopi.

Kaj razkriva najnovejša analiza o učinkovitosti postenja

Kot poroča Euronews, je obsežen pregled raziskav pokazal, da intermitentno postenje pri odraslih s prekomerno telesno težo ali debelostjo ne vodi do večje izgube telesne teže kot standardna prehranska priporočila. Pregled je zajel podatke iz več mednarodnih študij, ki so primerjale različne oblike postenja z običajnimi dietnimi smernicami.

Noben ekstrem ni dober!
Noben ekstrem ni dober!FOTO: AdobeStock

Intermitentno postenje ni učinkovitejše od klasičnih diet

Analiza je pokazala, da so udeleženci, ki so se držali režimov postenja, izgubili podobno količino telesne teže kot tisti, ki so sledili tradicionalnim prehranskim nasvetom. Kot navaja Euronews, je bila izguba telesne teže pri obeh skupinah skoraj enaka, kar pomeni, da postenje ne prinaša dodatne prednosti, če je cilj zmanjšanje telesne mase.

Dieta
DietaFOTO: AdobeStock

Globalni kontekst debelosti in pomen realnih pričakovanj

Debelost ostaja ena največjih zdravstvenih težav sodobnega časa, saj se je število odraslih s prekomerno telesno težo v zadnjih desetletjih močno povečalo. Prav zato je pomembno, da se ljudje zavedajo, da intermitentno postenje ni čudežna rešitev. Čeprav je postenje v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno, predvsem zaradi družbenih omrežij in obljub hitrih rezultatov, podatki kažejo, da je njegova učinkovitost primerljiva z običajnimi dietami.

Zakaj diete ne delujejo?
Zakaj diete ne delujejo?

Čeprav intermitentno postenje mnogim ustreza zaradi enostavne strukture in občutka nadzora nad prehranjevanjem, trenutni dokazi kažejo, da ne ponuja večje koristi pri izgubi telesne teže kot klasični prehranski pristopi. Ključ do dolgoročnega uspeha ostaja vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, ki vključuje uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnost.

Vir: Euronews

Dieta

