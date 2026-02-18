Velika zmota o hujšanju, o kateri nihče ne govori

Kaj razkriva najnovejša analiza o učinkovitosti postenja

Kot poroča Euronews, je obsežen pregled raziskav pokazal, da intermitentno postenje pri odraslih s prekomerno telesno težo ali debelostjo ne vodi do večje izgube telesne teže kot standardna prehranska priporočila. Pregled je zajel podatke iz več mednarodnih študij, ki so primerjale različne oblike postenja z običajnimi dietnimi smernicami.

icon-expand Noben ekstrem ni dober! FOTO: AdobeStock

Intermitentno postenje ni učinkovitejše od klasičnih diet

Analiza je pokazala, da so udeleženci, ki so se držali režimov postenja, izgubili podobno količino telesne teže kot tisti, ki so sledili tradicionalnim prehranskim nasvetom. Kot navaja Euronews, je bila izguba telesne teže pri obeh skupinah skoraj enaka, kar pomeni, da postenje ne prinaša dodatne prednosti, če je cilj zmanjšanje telesne mase.

icon-expand Dieta FOTO: AdobeStock

Globalni kontekst debelosti in pomen realnih pričakovanj

Debelost ostaja ena največjih zdravstvenih težav sodobnega časa, saj se je število odraslih s prekomerno telesno težo v zadnjih desetletjih močno povečalo. Prav zato je pomembno, da se ljudje zavedajo, da intermitentno postenje ni čudežna rešitev. Čeprav je postenje v zadnjih letih postalo izjemno priljubljeno, predvsem zaradi družbenih omrežij in obljub hitrih rezultatov, podatki kažejo, da je njegova učinkovitost primerljiva z običajnimi dietami.

Čeprav intermitentno postenje mnogim ustreza zaradi enostavne strukture in občutka nadzora nad prehranjevanjem, trenutni dokazi kažejo, da ne ponuja večje koristi pri izgubi telesne teže kot klasični prehranski pristopi. Ključ do dolgoročnega uspeha ostaja vzdrževanje zdravega življenjskega sloga, ki vključuje uravnoteženo prehrano in redno telesno dejavnost.