Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi

Kot navaja ScienceAlert , je nova raziskava na miših pokazala, da lahko dieta z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov in visokim deležem maščob , ki je pogosto predstavljena kot učinkovita metoda za izgubo telesne teže, povzroči pomembne spremembe v delovanju imunskega sistema. Raziskovalci so ugotovili, da takšen način prehranjevanja vpliva na ključne obrambne mehanizme telesa, kar lahko poveča dovzetnost za okužbe.

Miši, ki so bile izpostavljene prehrani z izrazito zmanjšanim vnosom ogljikovih hidratov, so razvile spremembe v delovanju celic imunskega sistema, zlasti tistih, ki sodelujejo pri obrambi pred bakterijskimi okužbami. Kot piše ScienceAlert, je bil najbolj prizadet odziv na bakterijo Clostridioides difficile , ki lahko povzroči hudo vnetje debelega črevesa. Pri miših, ki so sledile tej dieti, je bila okužba izrazitejša, potek bolezni pa težji.

Kot navaja ScienceAlert , so raziskovalci ugotovili, da prehrana z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov spremeni presnovne poti v telesu, kar vpliva na delovanje imunskih celic. Te celice za učinkovito delovanje potrebujejo določene vire energije, ki jih ob takšni dieti ni dovolj. Posledično se zmanjša njihova sposobnost hitrega odziva na patogene mikroorganizme.

Ogljikovi hidrati so pomemben vir energije za številne celice, vključno z imunskimi. Ko je njihov vnos močno omejen, se telo preusmeri na alternativne vire energije, kar lahko oslabi delovanje obrambnih mehanizmov. Raziskava je pokazala, da se pri miših, ki so bile na tej dieti, zmanjša aktivnost celic, odgovornih za zgodnje prepoznavanje in uničevanje bakterij.

Čeprav so bile raziskave izvedene na miših, rezultati odpirajo pomembna vprašanja o dolgoročni varnosti diet, ki temeljijo na izrazitem zmanjšanju ogljikovih hidratov. Takšne diete so med ljudmi zelo priljubljene zaradi hitrih rezultatov pri izgubi telesne teže, vendar lahko vplivajo na delovanje imunskega sistema na načine, ki jih še ne razumemo v celoti. Kot piše ScienceAlert, raziskovalci poudarjajo, da je potrebnih več študij na ljudeh, da bi natančno razumeli, kako takšna prehrana vpliva na zdravje.

Raziskava opozarja, da hitri rezultati pri izgubi telesne teže ne smejo zasenčiti morebitnih tveganj za zdravje. Uravnotežena prehrana, ki vključuje raznolike vire energije, je ključna za optimalno delovanje imunskega sistema. Če razmišljate o dieti z zelo nizkim vnosom ogljikovih hidratov, je smiselno, da se pred tem posvetujete s strokovnjakom in ocenite, ali je tak pristop primeren za vaše zdravstveno stanje.