Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKoža DietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenje DietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Trebuh
Dieta

Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo

N.R.A.
22. 05. 2026 03.36
0

Čeprav sta zdrava prehrana in telesna aktivnost ključni, na telesno težo vplivajo tudi drugi dejavniki. Preverite, kako pomanjkanje spanca, življenjske spremembe in duševno zdravje vplivajo na nabiranje odvečnih kilogramov.

Genetika

Pogosto slišimo, da je genetika le izgovor za lenobo, vendar to ne drži. Naši geni pomembno vplivajo na našo telesno zgradbo in na to, kako hitro izgubljamo ali pridobivamo težo. Zato nekateri ljudje kljub zdravi prehrani in vadbi ne dosežejo videza, ki ga vidimo v revijah – pogosto so te slike tudi umetno preoblikovane. To sicer ni razlog, da bi postali leni in jedli nezdravo hrano. Četudi naše telo morda nikoli ne bo videti kot s fotografij, lahko z gibanjem in zdravo prehrano naredimo ogromno za svoje zdravje. Gibanje in hrano bi morali izbirati predvsem za boljše počutje, ne zgolj za lepši videz.

5 živil, ki lahko pomagajo pri izgubi maščobe okoli trebuha
Preberi še
5 živil, ki lahko pomagajo pri izgubi maščobe okoli trebuha

Utemeljeno lahko trdimo, da celovito izobraževanje o škodljivih vplivih prekomerne telesne teže ter njenih dolgoročnih zdravstvenih posledicah bistveno pripomore k poglobljenemu ozaveščanju javnosti o tej problematiki.

Določeni življenjski dogodki vplivajo na povečanje telesne teže

Obdobje zgodnje odraslosti, nosečnost, različna bolezenska stanja ter vpliv farmakoloških pripravkov so dejavniki, ki lahko neposredno vplivajo na povečanje telesne mase.

Debelost
Debelost FOTO: Dreamstime

Korelacija fizičnega in duševnega zdravja

Simptomi določenih motenj v duševnem zdravju, kot tudi ustrezni farmakološki postopki zdravljenja, lahko v nekaterih primerih privedejo do sprememb v telesni teži oziroma povečanja telesne mase.

Pomanjkanje spanja

Kronično pomanjkanje kakovostnega počitka bistveno poruši naravno delovanje endokrinega sistema in povzroča neugodna hormonska neravnovesja, ki lahko, povsem primerljivo s stalno visoko ravnijo psihofizičnega stresa, zelo negativno vplivajo na uravnavanje telesne mase. V skladu z določili Evropske strategije za nadzor in preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni sodita prekomerna telesna teža in razvita debelost med najbolj kritične in odločilne dejavnike tveganja za pojav in razvoj petih najpogostejših kroničnih stanj sodobnega časa, ki znatno krnijo kakovost življenja.

Hujšanje
HujšanjeFOTO: AdobeStock

V to skupino obolenj primarno uvrščamo resne bolezni srca in ožilja, vse bolj razširjeno sladkorno bolezen tipa 2, kronično obstruktivno pljučno bolezen, številne specifične oblike malignih obolenj ter vedno pogostejše duševne motnje in stiske. Nenehno utrujeno telo pogosto posega po visokokaloričnih in nezdravih prehranskih izbirah kot hitrem viru energije, kar začaran krog nezdravega življenjskega sloga še poglablja in pospešuje degenerativne procese.

'Delam vse prav, pa kilogrami ne gredo dol'
Preberi še
'Delam vse prav, pa kilogrami ne gredo dol'

Dolgoročna izpostavljenost pomanjkanju regeneracije namreč zvišuje raven stresnega hormona kortizola, kar neposredno spodbuja nalaganje visceralne maščobe v predelu trebuha, ta pa v svoji patofiziološki vlogi deluje kot aktiven endokrini organ, ki dodatno spodbuja sistemska vnetja po celotnem organizmu. Obvladovanje telesne teže zato ne zahteva le prilagoditve jedilnika in povečanja telesne vadbe, temveč predvsem celostno regeneracijo telesa in umirjanje notranjega stresnega odziva, saj le s primerno dolgim in globokim počitkom zagotovimo ustrezno ravnovesje presnovnih procesov ter telesu omogočimo nujno potrebno biološko okrevanje.

Vir: ordinacija.hr

dieta prehrana debelost razlogi za debelost hujšanje prekomerna telesna teža zdravje presnova telesna teža zdrav življenjski slog hormonsko ravnovesje
Dieta

Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi

Vizita.si 6 načinov, kako vam lahko spanje pomaga pri izgubi teže
Zadovoljna.si Hujšanje
Vizita.si Zakaj tek ni nujno rešitev za izgubo kilogramov?
Zadovoljna.si Ali veste, kaj vse vpliva na debelost?
Vizita.si Kako danes zdravimo debelost?
Moskisvet.com Ko hrana postane tolažba: psihološki vzroki za prenajedanje in debelost
Moskisvet.com S katero športno aktivnostjo pokurite največ kalorij?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1732