Spregovoril priznani zdravnik: zakaj so injekcije za hujšanje lahko nevarne

Pogovarjali smo se s priznanim irskim zdravnikom dr. Michaelom Crottyjem, ki je za Vizita.si spregovoril o debelosti kot kronični bolezni.

icon-expand Dr. Michael Crotty FOTO: osebni arhiv

Prav s tem se v svoji praksi vse pogosteje srečuje irski zdravnik dr. Michael Crotty, zdravnik, ki že vrsto let področje svojega dela posveča zdravljenju debelosti. Medicinsko izobrazbo je Michael Crotty z odliko zaključil na University College Dublin, sprva pa se je usmeril v kirurgijo. Kasneje je svojo pot nadaljeval v družinski medicini in se po selitvi v Kanado še bolj poglobil v področje, ki ga danes najbolj zaznamuje – zdravljenje debelosti. Tam je ustanovil program za uravnavanje telesne teže in postal aktiven član strokovne skupnosti na tem področju. V praksi združuje klinično znanje z zelo neposrednim razumevanjem izkušenj pacientov. Kot pravi, ga v ambulanti vedno znova presenetijo zgodbe pacientov. ''V zadnjih letih vidim vse več ljudi, ki so zboleli po uporabi izdelkov, kupljenih prek spleta,'' pove. V nekaterih primerih gre sicer za prava zdravila, vendar brez osnovnega nadzora. ''Ljudje pridejo do učinkovin, ki so sicer legitimne, ampak brez kakršnekoli medicinske ocene, brez pogovora o tveganjih in brez navodil, kako jih uporabljati.'' Še bolj problematični pa so primeri, ki jih opisuje kot popolnoma nepredvidljive. ''Imamo paciente, ki uporabljajo tako imenovane injekcije za hujšanje', pri katerih sploh ne vemo, kaj vsebujejo. Ne vemo, kakšen je odmerek, ne vemo, kakšna je čistost. V resnici ne vemo ničesar,'' opozarja. Pri tem poudari, da tveganje ni omejeno le na klasične stranske učinke. ''Problem je bistveno širši, lahko gre za ponarejene, kontaminirane ali napačno označene izdelke. V najslabšem primeru ljudje v telo vnašajo snovi, ki sploh niso odobrene za uporabo.''

icon-expand Debelost FOTO: AdobeStock

Zato vztraja, da zdravljenje debelosti ne more biti prepuščeno naključju. ''Ko govorimo o zdravljenju, govorimo o procesu. To pomeni oceno stanja, premišljeno odločitev, spremljanje in prilagajanje. To ni nekaj, kar bi smeli kupiti' na spletu,'' je jasen. Ko pogovor nanese na to, kako danes sploh ocenjujemo debelost, hitro razbije še en pogost mit. ''ITM je lahko uporaben kot izhodišče, nikakor pa ni dovolj,'' pravi. ''Ne pove nam, ali odvečna maščoba dejansko vpliva na zdravje.'' Namesto tega v praksi iščejo širšo sliko. ''Zanima nas, ali ima posameznik presnovne zaplete, kakšna je njegova telesna zmogljivost, kako stanje vpliva na njegovo vsakdanje življenje.'' Pomemben je tudi pogled naprej. ''Ne ocenjujemo le, kaj je danes narobe, ampak tudi, kakšno tveganje obstaja za prihodnost.'' Posebej odločen je, ko govori o dojemanju debelosti v javnosti. ''Še vedno prepogosto slišimo, da gre za vprašanje volje. To preprosto ne drži,'' pove. ''Debelost je kronična bolezen z močnim biološkim ozadjem.'' Kot razlaga, telo izgubo teže doživlja kot grožnjo. ''Obstajajo kompleksni sistemi, ki uravnavajo lakoto, sitost, presnovo in občutek nagrade. Ko človek shujša, se ti sistemi spremenijo tako, da telo poskuša težo pridobiti nazaj.'' Zato po njegovem mnenju enostavni nasveti pogosto ne zaležejo. ''Reči nekomu 'jej manj in se več gibaj' pomeni ignorirati biologijo,'' opozori. V praksi vidi drugačno sliko. ''Veliko mojih pacientov je vložilo izjemen trud. Govorimo o letih diet, odrekanja, pogosto tudi precej trpljenja. Problem ni pomanjkanje discipline, problem je, da delajo proti lastnemu telesu.''

V tem kontekstu se vse pogosteje omenja tudi zdravilo Wegovy, ki je v zadnjem času deležno velike pozornosti. A dr. Crotty opozarja, da ga je treba razumeti pravilno. ''To ni univerzalna rešitev in ni za vsakogar,'' pravi. ''Zdravilo je namenjeno ljudem, pri katerih odvečna telesna masa že vpliva na zdravje – bodisi zaradi višjega ITM bodisi zaradi pridruženih bolezni,'' pojasni. Njegov namen pa ni zgolj estetski. ''Cilj je izboljšanje zdravja, delovanja in kakovosti življenja.''

icon-expand Zdravilo Wegovy FOTO: Shutterstock