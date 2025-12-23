Ne boste verjeli, kakšen vpliv ima na vaše zdravje

Spanec – nevidni regulator telesa

Spanec ni zgolj čas počitka, temveč aktivno obdobje, ko telo obnavlja tkiva, uravnava hormone in krepi imunski sistem. Mayo Clinic poroča, da se med spanjem sproščajo rastni hormoni, ki obnavljajo celice, medtem ko možgani predelujejo informacije in utrjujejo spomin. Če spanja ni dovolj, se poruši hormonsko ravnovesje, kar vodi v povečan apetit, nihanje razpoloženja in celo večje tveganje za kronične bolezni.

Preberi še Toliko ur spanca dejansko potrebujete

WebMD opozarja, da kronično pomanjkanje spanja povečuje tveganje za depresijo, tesnobo in kognitivne motnje. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da spanec deluje kot naravni regulator telesa – brez njega se poruši ravnovesje vseh sistemov, od imunskega do presnovnega.

icon-expand Poskrbite za kakovosten spanec. FOTO: Dreamstime

Prehrana kot gorivo in zdravilo

Če je spanec temelj regeneracije, je prehrana gorivo, ki poganja vse procese v telesu. Healthline navaja, da uravnotežena prehrana neposredno vpliva na energijo, imunski sistem in dolgotrajno zdravje. Beljakovine gradijo mišice, ogljikovi hidrati so vir energije, maščobe pa podpirajo hormonsko ravnovesje. Vitamini in minerali so ključni za delovanje encimov, živčnega sistema in imunosti.

Preberi še 10 živil, ki lahko naravno uravnavajo krvni sladkor

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, prehrana ni le gorivo, temveč tudi zdravilo – pravilna izbira živil lahko prepreči ali omili kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni in nekatere vrste raka.

icon-expand Zdrava živila FOTO: Dreamstime

Povezava med spanjem in prehrano

Spanec in prehrana sta tesno povezana. Slaba prehrana, preveč sladkorja, alkohola ali kofeina – poslabša kakovost spanja. Po drugi strani pa pomanjkanje spanja povečuje željo po nezdravih živilih. Kot piše Verywell Health, skupaj vplivata na imunski sistem, hormonsko ravnovesje in duševno zdravje.

Preberi še Zakaj je pomembno okrepiti imunski sistem?

Kako začeti z izboljšavami

Prvi korak je vzpostavitev rutine spanja: odhod v posteljo ob isti uri, izogibanje zaslonom pred spanjem in ustvarjanje mirnega okolja. Drugi korak je izbira polnovrednih živil, sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in zdravih maščob. Kot poroča Mayo Clinic, je ključno, da se naučimo prepoznati signale utrujenosti in lakote ter se nanje odzvati pravočasno.

Preberi še Naravni načini za znižanje kortizola in obvladovanje stresa

Spanec in prehrana sta temeljna gradnika zdravja, ki ju pogosto podcenjujemo. Kot poroča NIH, sta prav ta dva dejavnika najmočnejša orodja za preprečevanje kroničnih bolezni in podaljšanje življenjske dobe. Če ju postavimo v ospredje, lahko bistveno izboljšamo kakovost življenja – ne glede na starost ali življenjski slog.