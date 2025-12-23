Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Spanje
Zdravje

Ne boste verjeli, kakšen vpliv ima na vaše zdravje

N.R.A.
23. 12. 2025 03.59
0

Ko govorimo o zdravju, večina ljudi pomisli na telesno vadbo, preventivne preglede ali prehranske dodatke.

Spanec – nevidni regulator telesa

Spanec ni zgolj čas počitka, temveč aktivno obdobje, ko telo obnavlja tkiva, uravnava hormone in krepi imunski sistem. Mayo Clinic poroča, da se med spanjem sproščajo rastni hormoni, ki obnavljajo celice, medtem ko možgani predelujejo informacije in utrjujejo spomin. Če spanja ni dovolj, se poruši hormonsko ravnovesje, kar vodi v povečan apetit, nihanje razpoloženja in celo večje tveganje za kronične bolezni.

Toliko ur spanca dejansko potrebujete
Preberi še
Toliko ur spanca dejansko potrebujete

WebMD opozarja, da kronično pomanjkanje spanja povečuje tveganje za depresijo, tesnobo in kognitivne motnje. Strokovnjaki iz Cleveland Clinic poudarjajo, da spanec deluje kot naravni regulator telesa – brez njega se poruši ravnovesje vseh sistemov, od imunskega do presnovnega.

Poskrbite za kakovosten spanec.
Poskrbite za kakovosten spanec.FOTO: Dreamstime

Prehrana kot gorivo in zdravilo

Če je spanec temelj regeneracije, je prehrana gorivo, ki poganja vse procese v telesu. Healthline navaja, da uravnotežena prehrana neposredno vpliva na energijo, imunski sistem in dolgotrajno zdravje. Beljakovine gradijo mišice, ogljikovi hidrati so vir energije, maščobe pa podpirajo hormonsko ravnovesje. Vitamini in minerali so ključni za delovanje encimov, živčnega sistema in imunosti.

10 živil, ki lahko naravno uravnavajo krvni sladkor
Preberi še
10 živil, ki lahko naravno uravnavajo krvni sladkor

Kot poroča Johns Hopkins Medicine, prehrana ni le gorivo, temveč tudi zdravilo – pravilna izbira živil lahko prepreči ali omili kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni in nekatere vrste raka.

Zdrava živila
Zdrava živilaFOTO: Dreamstime

Povezava med spanjem in prehrano

Spanec in prehrana sta tesno povezana. Slaba prehrana, preveč sladkorja, alkohola ali kofeina – poslabša kakovost spanja. Po drugi strani pa pomanjkanje spanja povečuje željo po nezdravih živilih. Kot piše Verywell Health, skupaj vplivata na imunski sistem, hormonsko ravnovesje in duševno zdravje.

Zakaj je pomembno okrepiti imunski sistem?
Preberi še
Zakaj je pomembno okrepiti imunski sistem?

Kako začeti z izboljšavami

Prvi korak je vzpostavitev rutine spanja: odhod v posteljo ob isti uri, izogibanje zaslonom pred spanjem in ustvarjanje mirnega okolja. Drugi korak je izbira polnovrednih živil, sadja, zelenjave, polnozrnatih žit in zdravih maščob. Kot poroča Mayo Clinic, je ključno, da se naučimo prepoznati signale utrujenosti in lakote ter se nanje odzvati pravočasno.

Naravni načini za znižanje kortizola in obvladovanje stresa
Preberi še
Naravni načini za znižanje kortizola in obvladovanje stresa

Spanec in prehrana sta temeljna gradnika zdravja, ki ju pogosto podcenjujemo. Kot poroča NIH, sta prav ta dva dejavnika najmočnejša orodja za preprečevanje kroničnih bolezni in podaljšanje življenjske dobe. Če ju postavimo v ospredje, lahko bistveno izboljšamo kakovost življenja – ne glede na starost ali življenjski slog.

Viri: Harvard Health, WebMD, Mayo Clinic, NIH, Cleveland Clinic, Healthline, Johns Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
spanec prehrana zdravje regeneracija imunski sistem

SORODNI ČLANKI

7 vrst hrane, ki lahko naravno izboljšajo kakovost spanja
Prehrana

7 vrst hrane, ki lahko naravno izboljšajo kakovost spanja

Naravni načini za znižanje kortizola in obvladovanje stresa
Preventiva

Naravni načini za znižanje kortizola in obvladovanje stresa

Zakaj je pomembno okrepiti imunski sistem?
Zdravje

Zakaj je pomembno okrepiti imunski sistem?

Gastroenterolog pojasnil, zakaj ne bi smeli lupiti kivija
Zdravje

Gastroenterolog pojasnil, zakaj ne bi smeli lupiti kivija

Se prebujate ob 3. uri zjutraj? Razlog morda tiči v prehrani
Zdravje

Se prebujate ob 3. uri zjutraj? Razlog morda tiči v prehrani

Resne bolezni so lahko posledica pomanjkanja spanca
Zdravje

Resne bolezni so lahko posledica pomanjkanja spanca

Skrivnost boljšega spanca, ki jo morate poznati!
Zdravje

Skrivnost boljšega spanca, ki jo morate poznati!

Toliko ur spanca dejansko potrebujete
Zdravje

Toliko ur spanca dejansko potrebujete

Prebujanje sredi noči ni naključje – to so najpogostejši vzroki
Bolezni

Prebujanje sredi noči ni naključje – to so najpogostejši vzroki

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331