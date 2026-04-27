Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja

Proteinske ploščice

Kot izpostavljajo gastroenterologi, navaja index.hr, so beljakovinske ploščice, kljub njihovi razširjenosti, lahko škodljive za zdravje našega črevesja. Poleg tega pogosto vsebujejo visoke koncentracije sladkorjev in drugih aditivov, ki negativno vplivajo na naše zdravje in lahko povzročijo prebavne težave, kot so zaprtje, vetrovi ali napenjanje.

Bel kruh

Poleg beljakovinskih ploščic številni gastroenterologi ne uživajo belega kruha. Poudarjajo, da ima ta, sicer zelo priljubljena hrana, visoko vsebnost ogljikovih hidratov, posledično pa privede do povišane ravni glukoze v krvi. Prav tako njegovo uživanje pogosto povzroča trebušne krče in napihnjenost, hkrati pa tudi neželeno povečanje telesne teže.

Rdeče meso

Kljub temu, da je rdeče meso pomemben vir esencialnih vitaminov in aminokislin, gastroenterologi svetujejo previdnost pri njegovem uživanju in zmernost pri količini zaužitega. Razlog tiči v dejstvu, da lahko ta hrana v kombinaciji z bakterijami, ki so naravno prisotne v človeškem črevesju, povzroči aterosklerozo, to je nastanek plakov v arterijah, kar pogosto privede do srčno-žilnih obolenj.

Gazirane pijače

V luči strokovnih smernic in priporočil se gastroenterologi priporočajo izogibanje uživanju gaziranih pijač. Te pijače, kot je poudarjeno v strokovni literaturi, negativno vplivajo na zdravje prebavil in so povezane s povečanim tveganjem za razvoj kroničnih obolenj, vključno s sladkorno boleznijo in srčno-žilnimi boleznimi.

