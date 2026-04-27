Rak želodca
Zdravje

Gastroenterologi pravijo, da je to najslabša hrana za zdravje črevesja

N.R.A.
27. 04. 2026 03.27
2

Hrana, ki jo jemo, lahko slabo vpliva na zdravje. Gastroenterologi opozarjajo, da se je treba izogibati nekaterim živilom, ker škodujejo črevesju, prebavi in telesu. O katerih živilih je govora?

Proteinske ploščice

Kot izpostavljajo gastroenterologi, navaja index.hr, so beljakovinske ploščice, kljub njihovi razširjenosti, lahko škodljive za zdravje našega črevesja. Poleg tega pogosto vsebujejo visoke koncentracije sladkorjev in drugih aditivov, ki negativno vplivajo na naše zdravje in lahko povzročijo prebavne težave, kot so zaprtje, vetrovi ali napenjanje.

Bel kruh

Poleg beljakovinskih ploščic številni gastroenterologi ne uživajo belega kruha. Poudarjajo, da ima ta, sicer zelo priljubljena hrana, visoko vsebnost ogljikovih hidratov, posledično pa privede do povišane ravni glukoze v krvi. Prav tako njegovo uživanje pogosto povzroča trebušne krče in napihnjenost, hkrati pa tudi neželeno povečanje telesne teže.

Rdeče meso

Kljub temu, da je rdeče meso pomemben vir esencialnih vitaminov in aminokislin, gastroenterologi svetujejo previdnost pri njegovem uživanju in zmernost pri količini zaužitega. Razlog tiči v dejstvu, da lahko ta hrana v kombinaciji z bakterijami, ki so naravno prisotne v človeškem črevesju, povzroči aterosklerozo, to je nastanek plakov v arterijah, kar pogosto privede do srčno-žilnih obolenj.

Gazirane pijače

V luči strokovnih smernic in priporočil se gastroenterologi priporočajo izogibanje uživanju gaziranih pijač. Te pijače, kot je poudarjeno v strokovni literaturi, negativno vplivajo na zdravje prebavil in so povezane s povečanim tveganjem za razvoj kroničnih obolenj, vključno s sladkorno boleznijo in srčno-žilnimi boleznimi.

Te štiri pijače vam lahko tiho mašijo arterije
Preberi še
Te štiri pijače vam lahko tiho mašijo arterije
To naj bi bile najslabše pijače za naše zdravje
Preberi še
To naj bi bile najslabše pijače za naše zdravje
Ti ljudje ne bi smeli uživati rdečega mesa
Preberi še
Ti ljudje ne bi smeli uživati rdečega mesa

Vir: index.hr

Zdravje

Zakaj voda z limono ni čudežna, ampak ima vseeno lahko pozitivne učinke na telo

Aktivno življenje

Zakaj več gibanja včasih ne pomeni več energije

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jablan 27. 06. 2025 14.50
pa vi veste da obstajajo tudi zdrave proteinske ploščice
abmam 27. 06. 2025 10.19
To že zdavnaj vemo!
