Spoznajte japonsko gobo dolgoživosti, ki že tisočletja varuje zdravje modrecev

Japonska goba, bolj znana pod imenom reishi, je v zadnjih desetletjih presegla meje Azije in postala svetovni simbol naravnega načina ohranjanja zdravja, piše krenizdravo. Ta goba je zaradi svoje lesnate in trde strukture neuporabna v prehrani kot navadno živilo, zato jo v glavnem uživamo v obliki praškov, ekstraktov ali čajev.

Glavni razlog za njeno priljubljenost je sposobnost, da telo zaščiti pred škodljivimi vplivi okolja in izboljša splošno počutje. Znanstveniki poudarjajo, da redno uživanje pomaga telesu vzdrževati ravnovesje in se lažje spopadati s civilizacijskimi boleznimi, ki so posledica hitrega tempa življenja. Poleg tega reishi velja za varno izbiro, če jo uporabljamo v skladu s priporočili, saj njena dolga zgodovina uporabe dokazuje, da je primerna za dolgotrajno uživanje kot podpora zdravju.

Kako japonska goba pomaga krepiti vašo naravno odpornost

Eden najbolj znanih učinkov reishi gobe je njen vpliv na imunski sistem. Večina ljudi jo uporablja predvsem v prehodnih obdobjih, ko se pogosteje pojavljajo prehladi in gripe. Raziskave so pokazale, da sestavine v gobi spodbujajo bele krvne celice, da se hitreje odzovejo na nevarnost in učinkoviteje uničijo tuje bakterije. Reishi deluje tudi tako, da ne povečuje odziva imunskega sistema le, ko je to nujno, temveč ga poskuša vrniti v optimalno stanje – kar pomeni, da lahko pomaga tudi tistim, ki imajo preveč aktiven imunski sistem, na primer pri alergijah. Z rednim jemanjem te gobe telo postane odpornejše na vsakdanje obremenitve in hitreje okreva po boleznih, kar zmanjšuje utrujenost in občutek izčrpanosti.

icon-expand Reishi FOTO: AdobeStock

Redna uporaba izvlečka reishi naj bi povečala aktivnost celic, ki se v telesu borijo proti okužbam, za več kot 50 odstotkov v primerjavi s tistimi, ki je ne uživajo.

Boj proti stresu in izboljšanje kakovosti spanca z gobo reishi

Ste pogosto pod stresom ali zvečer težko zaspite, ker se vaše misli nikakor ne umirijo? Reishi bi lahko bila rešitev, ki jo iščete. Znana je kot eden najboljših naravnih adaptogenov, kar pomeni, da pomaga telesu, da se prilagodi stresu in zmanjša njegove škodljive učinke na srce in dihala. Namesto da bi delovala kot umetno pomirjevalo, japonska goba nežno podpira živčni sistem, da se samodejno uravnovesi. Veliko uporabnikov poroča o manjši razdražljivosti in boljšem spancu po le nekaj tednih uporabe. Poudariti velja, da ne povzroča odvisnosti, temveč postopoma obnavlja moči vaših nadledvičnih žlez, ki so pogosto prve na udaru, ko nas preplavijo življenjski izzivi. Dober spanec z njeno pomočjo postane standard, ne le redka izjema.

Navodila za varno uporabo in uživanje reishi gobe

Ko se odločite za uživanje japonske gobe reishi, boste verjetno ugotovili, da je na voljo v več oblikah: od celih sušenih rezin za pripravo čajev do koncentriranih kapsul in tinktur. Če imate raje tradicionalen način, lahko sušeno gobo nekaj ur kuhate na nizki temperaturi in dobite grenak, a izjemno koristen čaj. Večini pa ustreza jemanje kapsul, saj so enostavne za uporabo in vsebujejo natančno določeno količino bioaktivnih snovi. Strokovnjaki svetujejo, da gobo uživate zjutraj ali pred spanjem, odvisno od tega, ali želite energijsko podporo ali boljši spanec. Prav tako je priporočljivo hkrati jemati vitamin C, saj ta pomaga vašemu telesu, da lažje in hitreje absorbira ključne polisaharide iz gobe, kar izboljša njeno učinkovitost in skrajša čas do opaznih rezultatov.