Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini

Gre za limonado, ki ji dodajo majhno količino soli.

Na prvi pogled se kombinacija limone in soli morda zdi nenavadna, vendar ima v vročih mesecih svoj razlog. Ko se telo zaradi visokih temperatur poti, poleg vode izgublja tudi elektrolite, predvsem natrij.

Prav natrij je pomemben za ravnovesje tekočin v telesu, zato lahko majhen dodatek soli pomaga pri nadomeščanju dela mineralov, ki jih izgubimo med potenjem.

Tradicionalna grška različica limonade tako ni namenjena le osvežitvi, ampak tudi temu, da telesu pomaga lažje prenašati vročino.