Grki v vročini prisegajo na ta preprost napitek: skrivnost je v eni nepričakovani sestavini

Gre za limonado, ki ji dodajo majhno količino soli.
Zakaj Grki v limonado dodajajo sol?
Na prvi pogled se kombinacija limone in soli morda zdi nenavadna, vendar ima v vročih mesecih svoj razlog. Ko se telo zaradi visokih temperatur poti, poleg vode izgublja tudi elektrolite, predvsem natrij.
Prav natrij je pomemben za ravnovesje tekočin v telesu, zato lahko majhen dodatek soli pomaga pri nadomeščanju dela mineralov, ki jih izgubimo med potenjem.
Tradicionalna grška različica limonade tako ni namenjena le osvežitvi, ampak tudi temu, da telesu pomaga lažje prenašati vročino.
Preprost recept za grško poletno limonado
Za pripravo potrebujete le nekaj sestavin:
- sveže iztisnjen limonin sok,
- hladno vodo,
- ščepec soli,
- po želji malo medu ali drugega sladila,
- led.
Pomembno je, da s soljo ne pretiravamo. Dodati jo je treba le toliko, da obogati napitek, ne pa da prevlada njen okus.
Je slana limonada boljša izbira v vročini?
Navadna voda ostaja najbolj pomembna pijača za preprečevanje dehidracije. V ekstremni vročini, pri daljšem bivanju na prostem ali ob močnem potenju pa telo izgublja več mineralov, zato je pomembno poskrbeti tudi za njihovo nadomeščanje. Prav zato so podobni napitki priljubljeni v številnih toplih predelih sveta, saj združujejo tekočino, osvežilen okus in minerale.
Stara navada, ki znova pridobiva priljubljenost
Čeprav gre za zelo preprost recept, je grški način priprave limonade dober primer, kako so ljudje že v preteklosti iskali praktične rešitve za vroče dni. Morda skrivnost ni v zapletenih sestavinah, ampak v majhnih dodatkih, ki lahko navadno pijačo spremenijo v bolj prilagojeno izbiro za poletne razmere.
Vir: Index.hr
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