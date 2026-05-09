Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?

Čeprav smo ga tradicionalno povezovali zgolj s pripravo jedi, kot so solate, ribje jedi ali pekovski izdelki, danes predstavlja nepogrešljiv del sodobnih jutranjih ritualov za ohranjanje dobrega počutja, piše index.hr. Vsaj za nekatere. Trend pitja olivnega olja 'na dušek', zjutraj in na tešče, se je presenetljivo razširil in postal prava senzacija.

Svetovno znane osebnosti, med katerimi izstopata Gwyneth Paltrow in Jennifer Lopez, že dalj časa prepoznavajo blagodejne učinke oljčnega olja na zdravje in vitalnost, pri čemer je Kourtney Kardashian o svoji praksi spregovorila nadvse odkrito. Na svoji spletni platformi Poosh je pojasnila, da vsako jutro zaužije žlico olja kot sestavni del svoje rutine za spodbujanje prebave in krepitev črevesnega zdravja, kar je v javnosti sprožilo precejšnje zanimanje. Med najnovejšimi zagovornicami tega pristopa je tudi Hailey Bieber, ki v svoji wellness rutini pogosto deli preverjene nasvete. Po navedbah vira The Ethos je njena aktualna jutranja navada povsem preprosta, a domnevno učinkovita kombinacija: žlica ekstra deviškega oljčnega olja, pomešana s sokom polovice limone. Uživanje mešanice blagodejno vpliva na prebavila in podpira naravno razstrupljanje telesa, je pojasnila Bieberjeva v nedavnem posnetku ter poudarila, da to prakso z uspehom izvaja že več mesecev.

Mešanica oljčnega olja in limoninega soka je na spletu postala zelo priljubljena. Ljudje verjamejo, da ta napitek izboljšuje prebavo, stanje kože in delovanje jeter ter blaži vnetja. Mnogi ga pijejo zjutraj za boljši začetek dneva ali zvečer, saj naj bi pomagal pri prebavi in boljšemu spancu. Digitalno okolje je to navado spremenilo v pravi trend, ki ga promovirajo znane osebnosti in vplivneži na družbenih omrežjih. Dejstvo, da takšne rutine izvajajo tudi slavni, kaže na to, kako razširjen in popularen je postal ta prehranski nasvet v sodobnem času.

Dokazane koristi

Ekstra deviško olivno olje je zelo zdravo za srce, saj znižuje slab holesterol in pomaga pri prebavi. Bogato je s koristnimi snovmi, imenovanimi polifenoli, ki ščitijo naše telo pred vnetji. Zdravniki priporočajo redno uživanje, saj to izboljšuje delovanje možganov in srca. Limona pa je odličen vir vitamina C, ki krepi imunski sistem ter spodbuja boljše delovanje prebavnega sistema.

Ali res deluje?

Trditve, da pitje olja z limono na tešče zdravi kožo ali razstruplja telo, nimajo znanstvene podlage. Jetra svojo nalogo razstrupljanja opravljajo sama, zato je zanje najbolje, da se zdravo prehranjujemo in ne uživamo preveč alkohola. Zdravniki poudarjajo, da je oljčno olje zdravo, vendar je vseeno, ali ga zaužijete zjutraj ali ga dodate k obroku. Telo ga prebavi enako, ne glede na uro uživanja. Če olje uživate med jedjo, boste celo lažje absorbirali nujne vitamine, zato jutranje pitje koncentriranega odmerka ni potrebno, prav tako pa majhna količina limone nima večjega vpliva na vaše zdravje.

Kdo naj bi jih poskusil in kdo ne?

Pri večini zdravih posameznikov tovrstna navada ne predstavlja zdravstvenega tveganja. Uveljavljeno priporočilo svetuje zaužitje ene žlice oljčnega olja v kombinaciji s sveže iztisnjenim sokom polovice limone. Kljub temu velja opozoriti, da morajo biti osebe, ki se soočajo z gastroezofagealnim refluksom, gastritisom ali preobčutljivostjo želodčne sluznice, pri tej praksi previdne, saj lahko kislost limone in vsebnost maščob povzročita poslabšanje simptomov.

Vzpon oljčnega olja kot del življenjskega sloga

Tudi kakovost olja igra vse pomembnejšo vlogo. Na trgu se pojavljajo izdelki, bogati s polifenoli, hladno stiskani in predstavljeni kot skoraj luksuzni izdelki. Blagovne znamke, kot so Flamingo Estate, Zimms Organics in Zoefull, promovirajo oljčno olje kot del vsakodnevnega rituala, pogosto v privlačni embalaži.

Ali je ta trend res smiseln?

To ni čudežna rešitev in ne nadomesti zdrave hrane, še piše index.hr. Največ za svoje zdravje naredite z uravnoteženo prehrano, jutranji napitek pa je le majhna dopolnitev. Če že jeste zdravo, bodo učinki te kratke navade le majhni, a gre za preprost ritual, ki vam vzame le nekaj sekund.