Hitro vračanje telesne mase po prenehanju zdravil za hujšanje: kaj razkriva nova analiza?

Večina ljudi po prenehanju zdravljenja izgubljeno telesno maso ponovno pridobi, in to precej hitreje kot pri drugih oblikah hujšanja. Raziskava, ki temelji na obsežnem pregledu dosedanjih študij, razkriva, da se telesna masa povrne v manj kot dveh letih, kar odpira vprašanja o dolgoročni učinkovitosti teh zdravil in potrebi po celostnem pristopu k zdravljenju debelosti.

Kaj kaže nova analiza o zdravilih za hujšanje?

Raziskovalna skupina z Univerze v Oxfordu je v reviji BMJ objavila pregled 37 študij, ki so skupaj zajele 9.341 udeležencev, zdravljenih z zdravili za zmanjševanje telesne mase, predvsem agonisti receptorjev GLP1. Povprečno trajanje zdravljenja je bilo 39 tednov, spremljanje po prekinitvi pa 32 tednov.

Hitrost ponovnega pridobivanja telesne mase

The Guardian poroča, da so udeleženci po prenehanju zdravljenja telesno maso pridobivali s povprečno hitrostjo 0,4 kilograma na mesec. V povprečju so se vrnili na izhodiščno telesno maso v približno 1,7 leta po prekinitvi zdravljenja, ne glede na vrsto uporabljenega zdravila. Med zdravljenjem so udeleženci izgubili povprečno 8,3 kilograma, vendar so v prvem letu po prenehanju zdravljenja ponovno pridobili 4,8 kilograma. Kot piše The Guardian, je bila hitrost ponovnega pridobivanja telesne mase skoraj štirikrat večja kot pri vedenjskih programih, ki vključujejo prehranske in gibalne spremembe.

Zakaj se telesna masa vrača tako hitro?

Strokovnjaki poudarjajo, da hitro vračanje telesne mase ni posledica zdravil, temveč narave debelosti kot kronične, ponavljajoče se bolezni. Dr. Sam West z Univerze v Oxfordu pojasnjuje, da zdravila učinkovito zmanjšujejo telesno maso, vendar se po prekinitvi zdravljenja telesna masa hitro vrača, ker se vrnejo prvotni presnovni in vedenjski vzorci.

Strokovnjaki opozarjajo, da kratkotrajna uporaba zdravil brez dolgoročne strategije za vzdrževanje telesne mase ni zadostna. Kot navaja The Guardian, se podobno hitro povrnejo tudi izboljšani presnovni kazalniki, kot so krvni tlak in holesterol, ki se v povprečju vrnejo na izhodiščne vrednosti v 1,4 leta po prekinitvi zdravljenja.

Kaj to pomeni za dolgoročno zdravljenje debelosti?

Strokovnjaki iz organizacij, kot sta Diabetes UK in Obesity Health Alliance, poudarjajo, da zdravila za zmanjševanje telesne mase niso čudežna rešitev. Učinkovita so le, če so del širšega, dolgoročnega načrta, ki vključuje spremembe življenjskega sloga, prehransko podporo in telesno dejavnost. Dr. Faye Riley iz Diabetes UK opozarja, da morajo biti zdravila predpisana premišljeno in vedno skupaj s strokovno podporo, ki ljudem pomaga ohraniti dosežene rezultate tudi po prenehanju zdravljenja.

Vpliv okolja in življenjskega sloga

Strokovnjaki opozarjajo, da hitro vračanje telesne mase ni osebni neuspeh, temveč posledica okolja, ki spodbuja nezdrave prehranske izbire. Katharine Jenner iz Obesity Health Alliance poudarja, da zdravila lahko ustvarijo priložnost za izboljšanje prehranskega okolja, vendar brez širših družbenih sprememb ljudje težko dolgoročno ohranijo doseženo telesno maso.

Vloga zdravstvenih sistemov

NHS opozarja, da so zdravila pomembno orodje, vendar morajo biti vedno kombinirana z vedenjsko podporo. NHS zato širi programe za digitalno upravljanje telesne mase, da bi več ljudem omogočili trajnejše spremembe.

Analiza jasno kaže, da zdravila za zmanjševanje telesne mase lahko prinesejo pomembne koristi, vendar so učinkovita le kot del dolgoročne strategije zdravljenja debelosti. Hitro vračanje telesne mase po prekinitvi zdravljenja potrjuje, da je debelost kronična bolezen, ki zahteva trajno obravnavo, strokovno podporo in spremembe življenjskega sloga. Za vas kot posameznike to pomeni, da je ključno razmišljati o zdravljenju kot o dolgoročni poti, ne kot o kratkotrajnem posegu.