Živilo, ki ga jemo vsak dan, dokazano vpliva na hormonsko ravnovesje, še posebej pri ženskah

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko eno živilo, ki ga večina ljudi uživa vsak dan, pomembno vpliva na hormonsko delovanje pogosto veliko bolj, kot se zavedamo. Po navedbah Harvard School of Public Health in Cleveland Clinic je to živilo sladkor. Redno uživanje sladkorja dokazano vpliva na inzulin, kortizol in spolne hormone, kar lahko povzroči hormonska nihanja, ki jih ženske občutijo še izraziteje.

Strokovnjaki opozarjajo: sladkor neposredno vpliva na ključne hormone

Harvard Health pojasnjuje, da sladkor povzroči hiter dvig inzulina, hormona, ki uravnava krvni sladkor. Ko se inzulin dvigne prepogosto, začne vplivati tudi na druge hormone, vključno s tistimi, ki uravnavajo stres, apetit in menstrualni cikel. Cleveland Clinic dodaja, da nihanja inzulina sprožijo tudi nihanja kortizola, kar lahko vodi v utrujenost, razdražljivost in občutek 'hormonskega neravnovesja'.

Kako sladkor vpliva na ženske hormone

1. Motnje menstrualnega cikla

Po navedbah Johns Hopkins Medicine lahko nihanja inzulina vplivajo na ovulacijo in povzročijo neredne cikle, še posebej pri ženskah, ki so občutljive na inzulinska nihanja.

2. Poslabšanje PMS in nihanje razpoloženja

Harvard Health navaja, da sladkor vpliva na serotoninski sistem, kar lahko okrepi nihanje razpoloženja, simptome PMS in občutek napetosti.

3. Vpliv na estrogen in progesteron

Raziskave, objavljene v Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, kažejo, da visok vnos sladkorja vpliva na razmerje med estrogenom in progesteronom, kar lahko povzroči občutljivost dojk, napihnjenost in utrujenost.

4. Povečano tveganje za hormonske motnje

Cleveland Clinic opozarja, da lahko dolgotrajno uživanje sladkorja prispeva k razvoju stanj, kot so inzulinska rezistenca, PCOS in težave s ščitnico.

Zakaj ženske učinek občutijo močneje?

Po navedbah Mayo Clinic so ženske zaradi naravnih hormonskih nihanj (menstruacija, nosečnost, perimenopavza) bolj občutljive na spremembe inzulina in kortizola. To pomeni, da lahko sladkor pri ženskah povzroči: - hitrejše nihanje energije, - večjo občutljivost na stres, - močnejše simptome PMS, - večjo verjetnost za hormonske izbruhe (akne, napihnjenost, utrujenost).

Težava se začne neopazno

Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pogosto ne povežejo svojih simptomov s sladkorjem, ker: - ga uživamo vsak dan, - je skrit v številnih živilih, - učinki niso takojšnji, - je družbeno normaliziran. Harvard Health poudarja, da že majhne količine sladkorja čez dan povzročijo hormonska nihanja, ki se kopičijo.

Kaj svetujejo strokovnjaki

Po priporočilih Cleveland Clinic in Mayo Clinic: - zmanjšanje dodanega sladkorja, - izogibanje sladkim pijačam, - branje deklaracij (sladkor je pogosto skrit), - stabilni obroki z beljakovinami in vlakninami, - manj prigrizkov med obroki, - spremljanje, kako telo reagira na sladke jedi. Strokovnjaki poudarjajo, da že zmanjšanje sladkorja za 20–30 % lahko občutno izboljša hormonsko stabilnost.

Sladkor ni le 'prazna kalorija', dokazano vpliva na inzulin, kortizol in spolne hormone, zato lahko močno poruši hormonsko ravnovesje, še posebej pri ženskah.