Kava
Zdravje

Znanstveniki so odkrili količino kave, ki občutno zmanjša stres, rezultat vas bo presenetil

N.R.A.
09. 04. 2026 03.51
Kava je za večino ljudi jutranji ritual, ki prebudi telo in um. A nova obsežna raziskava kaže, da bi lahko imela še eno pomembno vlogo: zaščito pred stresom, tesnobo in celo depresijo. In kar je najbolj zanimivo, obstaja zelo jasna sladka točka, kjer so koristi največje.

Raziskovalci z Univerze Fudan na Kitajskem so analizirali podatke več kot 461.000 ljudi, ki so jih spremljali več kot desetletje. Cilj je bil preprost: ugotoviti, ali pitje kave vpliva na tveganje za razvoj duševnih motenj. Rezultati so presenetljivo jasni, piše sciencealert.

1. Dve do tri skodelice na dan predstavljajo najboljšo zaščito pred stresom in tesnobo

Statistična analiza je pokazala, da so ljudje, ki so pili 2–3 skodelice kave dnevno, imeli najmanjše tveganje za razvoj anksioznosti, depresije in drugih stresnih motenj. Tisti, ki kave niso pili, in tisti, ki so je pili preveč, so imeli višje tveganje. Raziskovalci so opisali t. i. J-krivuljo: pri zmernem pitju so koristi največje, pri pretiravanju pa se učinek obrne.

KavaFOTO: AdobeStock

2. Preveč kave lahko poveča tveganje za duševne motnje

Čeprav je zmerna količina koristna, se pri visokih odmerkih zgodi ravno nasprotno. Pitje pet ali več skodelic dnevno je bilo povezano z višjim tveganjem za motnje razpoloženja. To pomeni, da kava ni univerzalno 'dobra', pomembno je, koliko je popijemo.

3. Učinek je enak pri vseh vrstah kave, tudi pri brezkofeinski

Ena najbolj zanimivih ugotovitev je, da se zaščitni učinek pojavi pri:

- mleti kavi,

- instant kavi,

- celo pri brezkofeinski kavi.

To nakazuje, da koristi ne izvirajo samo iz kofeina, temveč iz drugih bioaktivnih snovi v kavi, ki lahko delujejo protivnetno in pomirjujoče na možganske poti, povezane z razpoloženjem.

KavaFOTO: AdobeStock

4. Učinek je bil izrazitejši pri moških

Čeprav so koristi opazili pri obeh spolih, so bili rezultati nekoliko močnejši pri moških. Razlog za to še ni povsem jasen, a raziskovalci domnevajo, da bi lahko šlo za kombinacijo hormonskih, presnovnih in vedenjskih razlik.

5. Genetika presnove kofeina ne spremeni veliko

Raziskovalci so preverili tudi, ali hitrost presnove kofeina vpliva na rezultate. Nekateri ljudje kofein razgrajujejo hitreje, drugi počasneje. A presenetljivo, genetske razlike niso bistveno vplivale na povezavo med pitjem kave in tveganjem za duševne motnje. To pomeni, da je zaščitni učinek precej univerzalen.

KavaFOTO: AdobeStock

6. Kava je lahko preprosto, dostopno orodje za boljše duševno zdravje

Čeprav raziskava ne dokazuje neposrednega vzroka (udeležence so o pitju kave povprašali le enkrat), ponuja pomembne namige: kava vsebuje številne spojine, ki lahko ščitijo možgane pred vnetji in stresnimi odzivi. V kombinaciji s prejšnjimi raziskavami, ki kavo povezujejo z daljšo življenjsko dobo, boljšim srčno-žilnim zdravjem in boljšo regulacijo telesne teže, se zdi, da je kava precej več kot le jutranji napitek.

Nova raziskava prinaša pomembno sporočilo: zmerno pitje kave je povezano z nižjim tveganjem za stresne in razpoloženjske motnje, ne glede na to, ali pijete navadno, instant ali brezkofeinsko kavo. A kot vedno je ključ v zmernosti. Dve do tri skodelice dnevno so lahko koristne. Pet ali več pa lahko naredi več škode kot koristi.

Vir: sciencealert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Prehrana

Slovenci smo nori nanj: zakaj je čemaž vsako pomlad pravi zvezdnik narave

