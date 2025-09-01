Vizita.si
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
Imunski sistem

December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo

Dieta
Zato ne zmorete shujšati

Zato ne zmorete shujšati

Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.
Zdravje
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga

Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga

Zdrava prehrana naj bi bila temelj dobrega počutja, energije in dolgoročnega zdravja. A v zadnjih letih stroka vse pogosteje opozarja na paradoks: ljudje, ki se prehranjujejo 'zelo zdravo', pogosto poročajo o prebavnih težavah, kronični utrujenosti, hormonskih nihanjih in celo tesnobi.
Aktivno življenje
Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?

Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli?

December je mesec kontrastov. Po eni strani si želimo več gibanja, da bi uravnotežili sedeče delo in obilico hrane, po drugi strani pa nas realnost kratkih dni, pomanjkanja energije in povečanega stresa hitro pripelje do izčrpanosti.
Prebava
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?

Veseli december je poln druženj ob dobri hrani in pijači, zato ni nič čudnega, da se marsikdo v tem obdobju leta srečuje z napihnjenostjo in težavami s prebavo. Mnogi ob tem posegajo po 'hitrih rešitvah' ali verjamejo mitom, ki nimajo veliko skupnega z dejstvi. V nadaljevanju razkrivamo, kako prebava v resnici deluje in kaj lahko sami naredimo, da se bomo med prazniki počutili bolje.
Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam
Imunski sistem

Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam

Praznični december je čas topline, druženja in veselja, hkrati pa tudi obdobje, ko se respiratorni virusi širijo hitreje.

Imunski sistem

Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite

Zimski meseci prinašajo več kot le nižje temperature. Prinašajo tudi povečano obremenitev imunskega sistema, več virusov v obtoku in večjo dovzetnost za okužbe.

Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite
Znanost o sladkorju in vaši odpornosti
Imunski sistem

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

Sladkor je v zadnjih letih postal ena najbolj demoniziranih sestavin sodobne prehrane. Pogosto slišimo, da sladkor ubija imunski sistem ali da že ena sladica oslabi odpornost. A kaj od tega dejansko potrjuje znanost?

7 načinov za krepitev imunskega sistema, ki dejansko delujejo
Imunski sistem

7 načinov za krepitev imunskega sistema, ki dejansko delujejo

Krepitev imunskega sistema ni zgolj sezonska skrb, temveč dolgoročna naložba v zdravje.

Zelišča, ki delujejo kot naravni antibiotik? To pravi stroka
Imunski sistem

Zelišča, ki delujejo kot naravni antibiotik? To pravi stroka

V času, ko se odpornost telesa pogosto znajde na preizkušnji, se mnogi obračajo k naravnim rešitvam za podporo imunskemu sistemu.

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti
Imunski sistem

Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti

Z nastopom hladnejšega vremena in povečanim tveganjem za okužbe je skrajni čas za krepitev imunskega sistema. Strokovnjaki poudarjajo pomen cepljenja, uravnotežene prehrane, zadostne hidracije, kakovostnega spanca, obvladovanja stresa in redne telesne dejavnosti za ohranjanje odpornosti skozi jesenske mesece.

Imunski sistem

Ali prehranska dopolnila res pomagajo krepiti imunski sistem? To pravijo strokovni viri

V času sezonskih okužb in povečanega stresa se mnogi zatekajo k prehranskim dopolnilom v upanju, da bodo okrepili svoj imunski sistem. Ali ta dopolnila dejansko delujejo?

Ali prehranska dopolnila res pomagajo krepiti imunski sistem? To pravijo strokovni viri
Najboljši načini za krepitev imunosti s preprostimi spremembami prehrane
Imunski sistem

Najboljši načini za krepitev imunosti s preprostimi spremembami prehrane

Pravilna, uravnotežena prehrana lahko bistveno okrepi imunski sistem, pomaga preprečevati bolezni in pospeši okrevanje po okužbah.

Kdaj bi morali jemati vitamin C?
Imunski sistem

Kdaj bi morali jemati vitamin C?

Vitamin C, ključni vodotopni vitamin, ščiti celice in krepi imunost. A v kakšni obliki in kdaj bi ga morali jemati, da bi dosegli maksimalno absorpcijo in učinkovitost? To in še več izveste v nadaljevanju.

Mikrobiom: Ključna povezava med črevesjem, imunskim sistemom in počutjem
Imunski sistem

Mikrobiom: Ključna povezava med črevesjem, imunskim sistemom in počutjem

Zadnja desetletja so prinesla revolucijo v razumevanju človeškega telesa, pri čemer je mikrobiom postal osrednji igralec v znanstvenih razpravah o zdravju.

Naravni protimikrobni ščiti: Kaj resnično deluje v jesenskem času
Imunski sistem

Naravni protimikrobni ščiti: Kaj resnično deluje v jesenskem času

Jesenski čas prinaša več kot le spremembo barv v naravi – z nižjimi temperaturami, večjo zračno vlago in krajšimi dnevi se poveča tudi pojavnost okužb dihal, virusnih obolenj in sezonskih vnetij.

Imunski sistem

Stres ni le v glavi – ogroža vaše srce, prebavo in imunski sistem

Stres je neizogiben del sodobnega življenja. Čeprav je kratkotrajni stres lahko koristen – saj spodbuja budnost, odzivnost in prilagodljivost – pa dolgotrajna izpostavljenost stresnim dejavnikom povzroča resne fiziološke spremembe, ki lahko oslabijo imunski sistem in povečajo dovzetnost za bolezni.

Stres ni le v glavi – ogroža vaše srce, prebavo in imunski sistem
