Dieta

Zato ne zmorete shujšati Hujšanje je za mnoge eno najbolj frustrirajočih področij življenja. Veliko ljudi ima za sabo že več poskusov, različne diete, kratkotrajne uspehe in še več razočaranj. Pogosto se zdi, kot da telo sodeluje na začetku, nato pa nenadoma začne "nagajati". Teža obstane, energija pade, motivacija izgine. V takih trenutkih se marsikdo vpraša, kaj dela narobe. A resnica je pogosto drugačna: problem ni v posamezniku, temveč v napačnih pristopih in globoko zakoreninjenih mitih o hujšanju.

Zdravje

Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga Zdrava prehrana naj bi bila temelj dobrega počutja, energije in dolgoročnega zdravja. A v zadnjih letih stroka vse pogosteje opozarja na paradoks: ljudje, ki se prehranjujejo 'zelo zdravo', pogosto poročajo o prebavnih težavah, kronični utrujenosti, hormonskih nihanjih in celo tesnobi.

Aktivno življenje

Kako ostati aktiven decembra, ne da bi pregoreli? December je mesec kontrastov. Po eni strani si želimo več gibanja, da bi uravnotežili sedeče delo in obilico hrane, po drugi strani pa nas realnost kratkih dni, pomanjkanja energije in povečanega stresa hitro pripelje do izčrpanosti.

Prebava