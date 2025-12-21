Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDieta Imunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Prehlad gripa
Imunski sistem

December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo

N.R.A.
21. 12. 2025 03.39
0

Zimski meseci prinašajo povečano obremenitev imunskega sistema, več časa preživimo v zaprtih prostorih, virusi pa se širijo hitreje.

Kot poudarja CDC, je večina zimskih okužb virusnega izvora, kar pomeni, da antibiotiki pri njih niso učinkoviti. Zato je december idealen čas za ozaveščanje o odgovorni rabi antibiotikov in krepitvi preventivnih navad. Kot piše Harvard Health, je najboljša obramba pred zimskimi okužbami dobro pripravljen imunski sistem, kar potrjujejo tudi podatki NIH, ki izpostavljajo pomen življenjskega sloga pri odpornosti.

Prehlad
PrehladFOTO: AdobeStock

Zakaj je december brez antibiotikov pomemben?

Antibiotiki so izjemno dragocena zdravila, vendar so namenjeni zdravljenju bakterijskih okužb. Kot poroča Mayo Clinic, njihova pretirana ali napačna uporaba vodi v antimikrobno odpornost, zaradi katere bakterije postanejo odporne na zdravljenje. Dr. Lauri Hicks, strokovnjakinja za racionalno rabo antibiotikov pri CDC, opozarja:''Vsak nepotreben antibiotik poveča tveganje, da v prihodnosti ne bomo mogli več zdraviti resnih bakterijskih okužb.'' Kot navaja Johns Hopkins Medicine, je kar 90 % zimskih okužb dihal virusnih, zato antibiotiki pri njih ne pomagajo.

Antibiotiki
AntibiotikiFOTO: AdobeStock

Ključni preventivni ukrepi za zdravo zimo

Kot piše Cleveland Clinic, imunski sistem najbolje deluje, ko ga podpiramo z osnovnimi, a ključnimi navadami:

- kakovosten spanec,

- uravnotežena prehrana,

- redno gibanje,

- obvladovanje stresa.

Harvard Health poudarja, da kronični stres dokazano oslabi imunski odziv, kar potrjujejo tudi raziskave, objavljene na PubMed. Dr. Sheldon Cohen, eden vodilnih raziskovalcev psihonevroimunologije, navaja, da stres neposredno vpliva na dovzetnost za virusne okužbe, kar je še posebej pomembno v zimskem času.

Antibiotiki
AntibiotikiFOTO: AdobeStock

Kot poroča CDC, je pravilno umivanje rok eden najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjenja virusov. Johns Hopkins Medicine dodaja, da prezračevanje prostorov zmanjšuje koncentracijo virusnih delcev v zraku. Med najpomembnejše ukrepe sodijo:

- redno umivanje rok z milom,

- prezračevanje prostorov,

- izogibanje tesnim stikom ob simptomih.

Kot piše Verywell Health, so ti ukrepi preprosti, a dokazano zmanjšujejo tveganje okužb.

Gripa
GripaFOTO: AdobeStock

Simptomatsko zdravljenje brez antibiotikov

Kot navaja Mayo Clinic, je pri virusnih okužbah najbolj učinkovito lajšanje simptomov, ne pa zdravljenje z antibiotiki. Med priporočene ukrepe sodijo:

- počitek,

- topli napitki,

- vlaženje zraka,

- ustrezna hidracija.

WebMD poudarja, da večina prehladov mine sama od sebe v 7–10 dneh, brez potrebe po antibiotikih.

Prehlad
PrehladFOTO: AdobeStock

Kdaj so antibiotiki res potrebni?

Čeprav je cilj zmanjšati njihovo nepotrebno uporabo, obstajajo situacije, ko so antibiotiki nujni. Kot piše Cleveland Clinic, so antibiotiki potrebni pri:

- bakterijski pljučnici,

- streptokoknem vnetju žrela,

- bakterijskih okužbah ušes pri otrocih.

Vendar mora diagnozo vedno postaviti zdravnik. Johns Hopkins Medicine opozarja, da je razlikovanje med virusnimi in bakterijskimi okužbami pogosto zahtevno, zato je strokovna ocena ključnega pomena.

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Preberi še
Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Preberi še
NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra
Preberi še
Gripa se širi: Novih 20.000 odmerkov cepiva na voljo sredi decembra

Zdrava zima se začne z odgovornimi odločitvami

December brez antibiotikov ni kampanja proti antibiotikom, temveč poziv k odgovorni uporabi, ki jo podpirajo vse vodilne zdravstvene institucije. Kot poudarja NIH, je preventiva najmočnejše orodje, ki ga imamo, da zmanjšamo obremenitev zdravstva in zaščitimo učinkovitost antibiotikov za prihodnje generacije. Zdrava zima je rezultat premišljenih odločitev, strokovnih informacij in vsakodnevnih navad, ki krepijo odpornost.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH, CDC, WebMD, Verywell Health, Healthline, ScienceAlert, PubMed

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
antibiotiki preventiva imunski sistem virusne okužbe zdrava zima
Imunski sistem

Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam

SORODNI ČLANKI

Zelišča, ki delujejo kot naravni antibiotik? To pravi stroka
Imunski sistem

Zelišča, ki delujejo kot naravni antibiotik? To pravi stroka

Se bojite prehlada? To so živila za boljšo obrambo telesa
Prehrana

Se bojite prehlada? To so živila za boljšo obrambo telesa

Veste, kam zavreči neuporabljena zdravila? To so informacije, ki jih morate poznati
Zdravje

Veste, kam zavreči neuporabljena zdravila? To so informacije, ki jih morate poznati

Odpornost na antibiotike: kaj je in zakaj se pojavlja?
Zdravje

Odpornost na antibiotike: kaj je in zakaj se pojavlja?

Resnica o antibiotikih
Preventiva

Resnica o antibiotikih

Skrite pasti antibiotikov
Zdravje

Skrite pasti antibiotikov

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel
Timothee Chalamet nagrado posvetil Kylie Jenner: Brez tebe ne bi zmogel
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331