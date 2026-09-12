Kašelj, ki ne mine: kako dolgo je po okužbi še normalen?

Po okužbi so lahko dihalne poti še nekaj časa razdražene, zato kašelj pogosto ostane med zadnjimi simptomi.
Kako dolgo je lahko kašelj normalen?
Kašelj po virusni okužbi lahko traja še nekaj tednov. Pri tako imenovanem postinfekcijskem kašlju je običajno pomembno predvsem to, da sčasoma postaja blažji in se ne pojavljajo novi simptomi. Akutni kašelj praviloma traja manj kot tri tedne, medtem ko se kašelj, ki vztraja več tednov, že obravnava nekoliko drugače. Pri otrocih je kronični kašelj opredeljen kot kašelj, ki traja več kot štiri tedne.
Zakaj kašelj vztraja?
Okužba lahko povzroči vnetje in povečano občutljivost dihalnih poti. Tudi ko je virus že izginil, so dihala zato lahko še nekaj časa bolj občutljiva na hladen zrak, prah, dim ali telesni napor. Vztrajen kašelj torej ni nujno znak, da okužba še vedno traja.
Kdaj ni več pametno samo čakati?
Če kašelj ne pojenja, se slabša ali traja več tednov, je smiselno posvetovanje z zdravnikom. Še posebej pomembni so vročina, težko dihanje, piskanje, bolečina v prsih ali izkašljevanje krvi. Če kašelj traja osem tednov ali več pri odraslem, govorimo o kroničnem kašlju, pri katerem je treba poiskati njegov vzrok.
Viri: Verywell Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic
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