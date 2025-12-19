Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite

Kot piše Harvard Health , hladno vreme samo po sebi ne povzroča bolezni, vendar ustvarja pogoje, ki lahko oslabijo naravne obrambne mehanizme telesa.

Kot poroča Mayo Clinic , suh zrak v zimskem času izsuši sluznice v nosu in grlu, ki predstavljajo prvo obrambno linijo pred virusi. Ko so sluznice suhe, se virusi lažje pritrdijo in razmnožujejo. Johns Hopkins Medicine dodaja, da nizka vlažnost zraka omogoča virusom, kot je gripa, da dlje ostanejo v zraku in so bolj stabilni. Dr. Benjamin Bleier , ki ga navaja Harvard Health , pojasnjuje, da hladen zrak zmanjša sposobnost nosne sluznice, da nevtralizira viruse, kar neposredno oslabi lokalno imunost.

Kot piše Cleveland Clinic , izpostavljenost mrazu povzroči zoženje krvnih žil, kar zmanjša pretok krvi v sluznice. Manj krvi pomeni manj imunskih celic na mestu, kjer jih telo najbolj potrebuje. Verywell Health navaja, da se zaradi tega upočasni odziv belih krvničk, kar poveča tveganje za okužbe dihal.

Kot poroča WebMD , je eden glavnih razlogov za porast zimskih okužb dejstvo, da ljudje več časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer se virusi lažje širijo. Healthline dodaja, da slaba ventilacija in bližina drugih ljudi povečata možnost prenosa virusov, kar je še posebej izrazito v hladnih mesecih.

Kot piše NIH , virusi, ki povzročajo prehlad in gripo, uspevajo v hladnem in suhem okolju. Raziskave na PubMed potrjujejo, da se virusi gripe hitreje razmnožujejo pri nižjih temperaturah, kar pomeni, da je mraz idealen za njihovo širjenje. Dr. Peter Palese , virolog, ki ga pogosto citira ScienceAlert , pojasnjuje, da virusi pozimi dobesedno dobijo evolucijsko prednost, saj hladno okolje upočasni imunski odziv in hkrati poveča stabilnost virusnih delcev.

Kot poroča Mayo Clinic, je vlaženje zraka eden najučinkovitejših načinov za zaščito sluznic. Optimalna vlažnost zmanjša tveganje za okužbe, saj sluznice ostanejo navlažene in funkcionalne. Harvard Health piše, zmerna telesna aktivnost krepi imunski sistem, izboljša prekrvavitev in zmanjša vnetje. Tudi pozimi je priporočljivo ohranjati rutino gibanja, saj to dokazano zmanjša pogostost okužb.

Cleveland Clinic poudarja, da prehrana, bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, podpira delovanje imunskega sistema. Healthline dodaja, da hidracija ohranja sluznice v optimalnem stanju, kar je ključno za obrambo pred virusi.

Kot poroča Verywell Health, pomanjkanje spanja oslabi delovanje belih krvničk. NIH dodaja, da kronični stres poveča raven kortizola, ki zavira imunski odziv. Dr. Michael Irwin, imunolog, ki ga navaja Harvard Health, poudarja, da spanje ni luksuz, temveč biološka nuja za optimalno delovanje imunskega sistema.