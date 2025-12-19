Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDieta Imunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Prehlad
Imunski sistem

Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite

N.R.A.
19. 12. 2025 03.39
0

Zimski meseci prinašajo več kot le nižje temperature. Prinašajo tudi povečano obremenitev imunskega sistema, več virusov v obtoku in večjo dovzetnost za okužbe.

Kot piše Harvard Health, hladno vreme samo po sebi ne povzroča bolezni, vendar ustvarja pogoje, ki lahko oslabijo naravne obrambne mehanizme telesa.

Kako mraz vpliva na imunski sistem?

Kot poroča Mayo Clinic, suh zrak v zimskem času izsuši sluznice v nosu in grlu, ki predstavljajo prvo obrambno linijo pred virusi. Ko so sluznice suhe, se virusi lažje pritrdijo in razmnožujejo. Johns Hopkins Medicine dodaja, da nizka vlažnost zraka omogoča virusom, kot je gripa, da dlje ostanejo v zraku in so bolj stabilni. Dr. Benjamin Bleier, ki ga navaja Harvard Health, pojasnjuje, da hladen zrak zmanjša sposobnost nosne sluznice, da nevtralizira viruse, kar neposredno oslabi lokalno imunost.

Mraz
MrazFOTO: AdobeStock

Mraz zmanjšuje prekrvavitev in upočasni imunski odziv

Kot piše Cleveland Clinic, izpostavljenost mrazu povzroči zoženje krvnih žil, kar zmanjša pretok krvi v sluznice. Manj krvi pomeni manj imunskih celic na mestu, kjer jih telo najbolj potrebuje. Verywell Health navaja, da se zaradi tega upočasni odziv belih krvničk, kar poveča tveganje za okužbe dihal.

Več časa v zaprtih prostorih = več virusov v obtoku

Kot poroča WebMD, je eden glavnih razlogov za porast zimskih okužb dejstvo, da ljudje več časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer se virusi lažje širijo. Healthline dodaja, da slaba ventilacija in bližina drugih ljudi povečata možnost prenosa virusov, kar je še posebej izrazito v hladnih mesecih.

Prehlad
PrehladFOTO: AdobeStock

Zakaj se pozimi pogosteje prehladimo?

Kot piše NIH, virusi, ki povzročajo prehlad in gripo, uspevajo v hladnem in suhem okolju. Raziskave na PubMed potrjujejo, da se virusi gripe hitreje razmnožujejo pri nižjih temperaturah, kar pomeni, da je mraz idealen za njihovo širjenje. Dr. Peter Palese, virolog, ki ga pogosto citira ScienceAlert, pojasnjuje, da virusi pozimi dobesedno dobijo evolucijsko prednost, saj hladno okolje upočasni imunski odziv in hkrati poveča stabilnost virusnih delcev.

Kako lahko okrepiš imunski sistem v hladnih mesecih?

Kot poroča Mayo Clinic, je vlaženje zraka eden najučinkovitejših načinov za zaščito sluznic. Optimalna vlažnost zmanjša tveganje za okužbe, saj sluznice ostanejo navlažene in funkcionalne. Harvard Health piše, zmerna telesna aktivnost krepi imunski sistem, izboljša prekrvavitev in zmanjša vnetje. Tudi pozimi je priporočljivo ohranjati rutino gibanja, saj to dokazano zmanjša pogostost okužb.

Cleveland Clinic poudarja, da prehrana, bogata z vitamini, minerali in antioksidanti, podpira delovanje imunskega sistema. Healthline dodaja, da hidracija ohranja sluznice v optimalnem stanju, kar je ključno za obrambo pred virusi.

Kot poroča Verywell Health, pomanjkanje spanja oslabi delovanje belih krvničk. NIH dodaja, da kronični stres poveča raven kortizola, ki zavira imunski odziv. Dr. Michael Irwin, imunolog, ki ga navaja Harvard Health, poudarja, da spanje ni luksuz, temveč biološka nuja za optimalno delovanje imunskega sistema.

Imunski sistem
Imunski sistemFOTO: AdobeStock

Dokazi jasno kažejo, da mraz sam po sebi ne povzroča bolezni, vendar oslabi naravne obrambne mehanizme, virusi pa v hladnem okolju uspevajo bolje, zato je preventiva ključna. Z ustrezno nego sluznic, rednim gibanjem, kakovostnim spanjem in uravnoteženo prehrano lahko svoj imunski sistem okrepiš tudi v najhladnejših mesecih.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH, WebMD, Verywell Health, Healthline, ScienceAlert, PubMed

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
imunski sistem mraz in okužbe preprečevanje prehlada krepitev odpornosti zdravje pozimi
Imunski sistem

Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam

Imunski sistem

Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

SORODNI ČLANKI

Vitamin D: zakaj ga ima skoraj vsak premalo in kakšne so posledice, ki jih ignoriramo
Vitamini in minerali

Vitamin D: zakaj ga ima skoraj vsak premalo in kakšne so posledice, ki jih ignoriramo

Vaše telo ob stresu misli, da se vsak dan 'borite z levom', opozarjajo antropologi
Novice

Vaše telo ob stresu misli, da se vsak dan 'borite z levom', opozarjajo antropologi

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo
Zdravje

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo

5 napak pri uživanju probiotikov, zaradi katerih ti morda ne delujejo
Prehrana

5 napak pri uživanju probiotikov, zaradi katerih ti morda ne delujejo

7 živil, ki imajo več vitamina C kot kivi
Prehrana

7 živil, ki imajo več vitamina C kot kivi

Zakaj pozimi resnično zbolimo? Krivec ni mraz, ampak naš življenjski slog
Prebava

Zakaj pozimi resnično zbolimo? Krivec ni mraz, ampak naš življenjski slog

Dve komponenti zdravja, ki ju prepogosto zanemarjamo
Zdravje

Dve komponenti zdravja, ki ju prepogosto zanemarjamo

7 načinov za krepitev imunskega sistema, ki dejansko delujejo
Imunski sistem

7 načinov za krepitev imunskega sistema, ki dejansko delujejo

Naravni probiotik za močan imunski sistem in zdravo črevesje
Prehrana

Naravni probiotik za močan imunski sistem in zdravo črevesje

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331