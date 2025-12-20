Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDieta Imunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Gripa
Imunski sistem

Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam

N.R.A.
20. 12. 2025 03.39
0

Praznični december je čas topline, druženja in veselja, hkrati pa tudi obdobje, ko se respiratorni virusi širijo hitreje.

Kot poroča CDC, se v zimskih mesecih močno povečajo okužbe z gripo, RSV in sezonskimi koronavirusi. Strokovnjaki iz Harvard Health opozarjajo, da kombinacija hladnega vremena, suhega zraka in več časa v zaprtih prostorih ustvarja idealne pogoje za širjenje virusov.

1. Okrepite imunski sistem pred prazniki

Kot piše Harvard Health, je močan imunski sistem najboljša obramba pred zimskimi okužbami. Imunski sistem je pozimi dodatno obremenjen zaradi manj sončne svetlobe, nižjih temperatur in večje izpostavljenosti virusom v zaprtih prostorih. Cleveland Clinic poudarja, da imunski sistem najbolje deluje, ko mu zagotovimo dovolj spanja, uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost. Dr. Donald Ford iz Cleveland Clinic navaja, da ''že nekaj zaporednih noči slabega spanca oslabi imunski odziv'', kar potrjujejo tudi raziskave, objavljene na PubMed.

Kot poroča Verywell Health, so ključni dejavniki za močno imunost:

- zadosten spanec,

- polnovredna prehrana,

- redna telesna aktivnost,

- zmanjševanje stresa.

NIH dodaja, da kronični stres dokazano oslabi imunski sistem, kar poveča dovzetnost za virusne okužbe.

Naj bodo prazniki zdravi.
Naj bodo prazniki zdravi.FOTO: AdobeStock

2. Higiena in prezračevanje: najmočnejša zaščita pred virusi

Kot piše CDC, je pravilno umivanje rok eden najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjenja respiratornih virusov. Johns Hopkins Medicine poudarja, da se virusi najpogosteje prenašajo z rokami, okuženimi površinami in kapljicami v zraku. Strokovnjaki iz Healthline opozarjajo, da je prezračevanje prostorov ključno, saj zmanjšuje koncentracijo virusnih delcev v zraku. To potrjuje tudi ScienceAlert, ki navaja, da se virusi v slabo prezračenih prostorih zadržujejo dlje časa.

Med prazniki je zato priporočljivo:

- redno umivanje rok,

- prezračevanje prostorov,

- izogibanje dotikanju obraza,

- ostati doma ob simptomih.

Kot poroča WebMD, lahko že ti preprosti ukrepi zmanjšajo tveganje okužbe za več kot polovico.

Prehlad
PrehladFOTO: AdobeStock

3. Odgovorno vedenje na druženjih: zaščitite sebe in druge

Kot piše Mayo Clinic, se respiratorni virusi najhitreje širijo v zaprtih prostorih, kjer ljudje preživijo veliko časa skupaj. Zato je odgovorno vedenje na druženjih ključno. Dr. Amesh Adalja iz Johns Hopkins Medicine pogosto poudarja, da majhne prilagoditve vedenja lahko bistveno zmanjšajo tveganje okužbe, ne da bi zmanjšale kakovost druženja.

Med najpomembnejše strategije sodijo:

- izogibanje tesnim stikom, če ste bolni,

- uporaba robčkov in higiena kašlja,

- hidracija pred in po druženjih,

- počitek ob prvih znakih bolezni.

Kot poroča Healthline, hidracija pomaga ohranjati sluznice v optimalnem stanju, kar predstavlja prvo obrambno linijo pred virusi. NIH dodaja, da je pomembno tudi zmanjševanje stresa, saj stresni hormoni dokazano slabijo imunski sistem, kar potrjujejo številne raziskave na PubMed.

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Preberi še
Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Preberi še
NIJZ: Cepljenje ostaja najučinkovitejša zaščita
Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti
Preberi še
Pravočasno okrepite svojo imunost s temi nasveti

Prazniki so lahko popolnoma brez viroz, če upoštevamo tri preproste, a izjemno učinkovite korake: krepitev imunskega sistema, dosledno higieno ter odgovorno vedenje na druženjih. Kot poudarjajo vse vodilne zdravstvene institucije, je preventiva najmočnejše orodje, ki ga imamo. Z nekaj premišljenimi navadami lahko praznike preživite zdravo, sproščeno in brez skrbi ter v novo leto vstopite polni energije.

Viri: Harvard Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH, CDC, WebMD, Verywell Health, Healthline, ScienceAlert, PubMed

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
sezonske viroze preventiva pred gripo krepitev imunskega sistema higienski ukrepi zdravi prazniki
Imunski sistem

December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo

Imunski sistem

Mraz in imunski sistem: zakaj oslabi vašo obrambo in kako jo lahko okrepite

SORODNI ČLANKI

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati
Simptomi in bolezni

Gripa ali prehlad? 7 ključnih razlik, ki vam pomagajo razlikovati

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo
Zdravje

Zakaj se nekateri pogosteje prehladijo? Dejavniki, ki jih pogosto spregledamo

Kdaj je kašelj znak astme in ne prehlada? Ključne razlike, ki jih morate poznati
Zdravje

Kdaj je kašelj znak astme in ne prehlada? Ključne razlike, ki jih morate poznati

Domače inhalacije: kdaj pomagajo in kdaj ne
Zdravje

Domače inhalacije: kdaj pomagajo in kdaj ne

Zakaj se širijo hitreje, kot si mislite, in kako se zaščititi?
Simptomi in bolezni

Zakaj se širijo hitreje, kot si mislite, in kako se zaščititi?

Koliko časa traja, da se prehladimo?
Zdravje

Koliko časa traja, da se prehladimo?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
Miran Rudan novo pesem najprej zavrtel svoji 93-letni mami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331