Preprosti koraki, da se izognete prazničnim virozam

Praznični december je čas topline, druženja in veselja, hkrati pa tudi obdobje, ko se respiratorni virusi širijo hitreje.

Kot poroča CDC, se v zimskih mesecih močno povečajo okužbe z gripo, RSV in sezonskimi koronavirusi. Strokovnjaki iz Harvard Health opozarjajo, da kombinacija hladnega vremena, suhega zraka in več časa v zaprtih prostorih ustvarja idealne pogoje za širjenje virusov.

1. Okrepite imunski sistem pred prazniki

Kot piše Harvard Health, je močan imunski sistem najboljša obramba pred zimskimi okužbami. Imunski sistem je pozimi dodatno obremenjen zaradi manj sončne svetlobe, nižjih temperatur in večje izpostavljenosti virusom v zaprtih prostorih. Cleveland Clinic poudarja, da imunski sistem najbolje deluje, ko mu zagotovimo dovolj spanja, uravnoteženo prehrano in redno telesno aktivnost. Dr. Donald Ford iz Cleveland Clinic navaja, da ''že nekaj zaporednih noči slabega spanca oslabi imunski odziv'', kar potrjujejo tudi raziskave, objavljene na PubMed. Kot poroča Verywell Health, so ključni dejavniki za močno imunost: - zadosten spanec, - polnovredna prehrana, - redna telesna aktivnost, - zmanjševanje stresa. NIH dodaja, da kronični stres dokazano oslabi imunski sistem, kar poveča dovzetnost za virusne okužbe.

icon-expand Naj bodo prazniki zdravi. FOTO: AdobeStock

2. Higiena in prezračevanje: najmočnejša zaščita pred virusi

Kot piše CDC, je pravilno umivanje rok eden najučinkovitejših ukrepov za preprečevanje širjenja respiratornih virusov. Johns Hopkins Medicine poudarja, da se virusi najpogosteje prenašajo z rokami, okuženimi površinami in kapljicami v zraku. Strokovnjaki iz Healthline opozarjajo, da je prezračevanje prostorov ključno, saj zmanjšuje koncentracijo virusnih delcev v zraku. To potrjuje tudi ScienceAlert, ki navaja, da se virusi v slabo prezračenih prostorih zadržujejo dlje časa. Med prazniki je zato priporočljivo: - redno umivanje rok, - prezračevanje prostorov, - izogibanje dotikanju obraza, - ostati doma ob simptomih. Kot poroča WebMD, lahko že ti preprosti ukrepi zmanjšajo tveganje okužbe za več kot polovico.

icon-expand Prehlad FOTO: AdobeStock

3. Odgovorno vedenje na druženjih: zaščitite sebe in druge

Kot piše Mayo Clinic, se respiratorni virusi najhitreje širijo v zaprtih prostorih, kjer ljudje preživijo veliko časa skupaj. Zato je odgovorno vedenje na druženjih ključno. Dr. Amesh Adalja iz Johns Hopkins Medicine pogosto poudarja, da majhne prilagoditve vedenja lahko bistveno zmanjšajo tveganje okužbe, ne da bi zmanjšale kakovost druženja. Med najpomembnejše strategije sodijo: - izogibanje tesnim stikom, če ste bolni, - uporaba robčkov in higiena kašlja, - hidracija pred in po druženjih, - počitek ob prvih znakih bolezni. Kot poroča Healthline, hidracija pomaga ohranjati sluznice v optimalnem stanju, kar predstavlja prvo obrambno linijo pred virusi. NIH dodaja, da je pomembno tudi zmanjševanje stresa, saj stresni hormoni dokazano slabijo imunski sistem, kar potrjujejo številne raziskave na PubMed.

Prazniki so lahko popolnoma brez viroz, če upoštevamo tri preproste, a izjemno učinkovite korake: krepitev imunskega sistema, dosledno higieno ter odgovorno vedenje na druženjih. Kot poudarjajo vse vodilne zdravstvene institucije, je preventiva najmočnejše orodje, ki ga imamo. Z nekaj premišljenimi navadami lahko praznike preživite zdravo, sproščeno in brez skrbi ter v novo leto vstopite polni energije.