Rdeče tetovaže lahko sprožijo hude imunske reakcije: primer Poljaka, ki je prestal večletno zdravljenje

Hude reakcije na rdeči pigment v tetovaži

Kot navaja ScienceAlert, so se prvi simptomi pri moškem pojavili približno štiri mesece po tetoviranju desne podlakti. Sprva se je razvila rdeča, srbeča kožna reakcija, ki se je razširila po rokah in prsnem košu. Stanje je napredovalo v obsežno vnetje kože, znano kot eritroderma, ki ga zdravniki sprva niso povezali s tetovažo. Šele ko so se po prekinitvi zdravljenja pojavile izrazite spremembe izključno na predelih z rdečim pigmentom, je postalo jasno, da je prav ta barva sprožila nenavadno močno imunsko reakcijo. V naslednjih letih je moški izgubil sposobnost potenja, izpadle so mu vse dlake na telesu, razvilo pa se je tudi stanje vitiligo, kar dodatno potrjuje resnost imunskega odziva, kot piše ScienceAlert.

Zakaj je rdeči pigment posebej problematičen

ScienceAlert poroča, da so prav rdeči pigmenti v tetovažah pogosto povezani z najhujšimi alergijskimi reakcijami. Razlog je v tem, da lahko vsebujejo snovi, kot so sintetična azo barvila ali kovinske spojine, ki pri občutljivih posameznikih sprožijo močan imunski odziv. V tem primeru zdravniki niso mogli pridobiti vzorca pigmenta, zato niso mogli potrditi, katere snovi so bile prisotne, vendar sumijo, da je bil prav rdeči pigment sprožilec prekomerne imunološke aktivnosti.

Moški je imel že pred tetoviranjem avtoimunsko bolezen Hashimotov tiroiditis, kar je po mnenju zdravnikov lahko povečalo tveganje za pretiran imunski odziv. ScienceAlert navaja, da so podobne reakcije opisane tudi pri ljudeh z atopijskim dermatitisom, astmo ali celiakijo.

Zdravljenje in posledice

Zdravniki so moškemu priporočili kirurško odstranitev vseh predelov kože, kjer je bil vtetoviran rdeči pigment. Po postopni odstranitvi teh delov kože so se vnetne spremembe začele umirjati. Ko je prejel še imunosupresivna zdravila, se je stanje kože izboljšalo, rast dlak se je obnovila, napredovanje vitiliga pa se je ustavilo.

Kljub izboljšanju pa je ostala trajna poškodba žlez znojnic. ScienceAlert poroča, da moški zaradi nezmožnosti potenja ne more več normalno telovaditi ali opravljati fizično zahtevnega dela, saj je izpostavljen tveganju za vročinski udar. Za hlajenje uporablja razpršilo z vodo, kar mu omogoča vsaj osnovno regulacijo telesne temperature.

Primer jasno kaže, da lahko tetoviranje, zlasti z rdečimi pigmenti, pri posameznikih z občutljivim imunskim sistemom sproži izjemno hude in dolgotrajne zaplete. Čeprav so takšni primeri redki, opozarjajo na nujnost strožjega nadzora nad sestavo pigmentov in boljše informiranosti tako tetovatorjev kot ljudi, ki razmišljajo o tetovaži. Evropska unija je sicer že uvedla regulacije za omejevanje nevarnih snovi v tetovažnih barvah, vendar številne države še vedno nimajo ustreznih pravil. Primer Poljaka tako predstavlja pomembno opozorilo o tveganjih, ki jih lahko prinese navidez nedolžen poseg.