Znanost o sladkorju in vaši odpornosti

Sladkor je v zadnjih letih postal ena najbolj demoniziranih sestavin sodobne prehrane. Pogosto slišimo, da sladkor ubija imunski sistem ali da že ena sladica oslabi odpornost. A kaj od tega dejansko potrjuje znanost?

Kot piše Harvard Health, prekomerno uživanje sladkorja vpliva na številne telesne procese, vključno z vnetjem, presnovo in hormonskim ravnovesjem. Vendar pa vpliv sladkorja na imunski sistem ni tako enoznačen, kot pogosto slišimo v popularnih medijih. NIH navaja, da kronično povišan vnos sladkorja lahko prispeva k sistemskemu vnetju, kar posredno oslabi imunski odziv. To potrjujejo tudi raziskave, objavljene na PubMed, ki povezujejo visoko raven glukoze s slabšim delovanjem belih krvničk.

icon-expand Prehlad FOTO: AdobeStock

Dr. David Ludwig s Harvard Medical School poudarja, da sladkor sam po sebi ni strup, vendar postane problem, ko ga uživamo v količinah, ki presegajo sposobnost telesa za uravnavanje. To pomeni, da sladkor ni neposreden sovražnik imunosti, težava je v količini in pogostosti uživanja.

Ali sladkor res 'ohromi' imunski sistem?

Pogosto kroži trditev, da sladkor "ohromi" bele krvničke za več ur. Kot poroča WebMD, ta trditev izhaja iz stare raziskave iz 70. let, ki je bila večkrat napačno interpretirana. Sodobni strokovni viri, kot sta Cleveland Clinic in Verywell Health, pojasnjujejo, da: - sladkor ne povzroči neposredne imunske paralize, - vendar lahko visok vnos sladkorja vpliva na vnetne procese, - ter posredno oslabi sposobnost telesa, da se učinkovito odzove na okužbe. Dr. Mark Hyman, ki ga pogosto citira Healthline, opozarja, da prehrana z veliko sladkorja spodbuja kronično vnetje, kar je povezano z oslabljenim imunskim odzivom. To pomeni, da mit vsebuje zrno resnice, a ne zaradi "ohromitve" imunskih celic, temveč zaradi vnetja, ki ga povzroča pretiran vnos sladkorja.

icon-expand Imunski sistem FOTO: AdobeStock

Kako sladkor vpliva na vnetje in odpornost?

Kot piše Johns Hopkins Medicine, je kronično vnetje eden ključnih dejavnikov, ki oslabi imunski sistem in poveča dovzetnost za okužbe. Prehrana z veliko sladkorja dokazano spodbuja vnetne procese, kar potrjujejo tudi podatki NIH. Mayo Clinic navaja, da visok vnos sladkorja vpliva na: - hormonsko ravnovesje, - inzulinsko občutljivost, - delovanje črevesne mikrobiote, - sistemsko vnetje. Črevesna mikrobiota je neposredno povezana z imunskim sistemom. Kot poroča Verywell Health, neuravnotežena mikrobiota oslabi imunski odziv, sladkor pa lahko poruši ravnovesje koristnih bakterij. Dr. Robert Lustig, pediatrični endokrinolog, ki ga pogosto citira ScienceAlert, poudarja, da sladkor ni problem le zaradi kalorij, temveč zaradi vpliva na presnovne in vnetne poti.

icon-expand Imunski sistem FOTO: AdobeStock

Ali vas sladkarije res naredijo bolj bolne?

Kot piše Healthline, ni dokazov, da bi enkratno uživanje sladkorja povzročilo prehlad ali gripo. Okužbe povzročajo virusi, ne hrana. Vendar pa Harvard Health opozarja, da prehrana z veliko sladkorja dolgoročno oslabi imunski sistem, kar pomeni, da se telo težje bori proti virusom, ko se ti pojavijo. WebMD dodaja, da visok vnos sladkorja vpliva na kakovost spanja, raven energije in stresne hormone – vsi ti dejavniki pa so neposredno povezani z imunskim odzivom.

Koliko sladkorja je preveč?

Kot poroča Mayo Clinic, naj bi odrasli omejili dodane sladkorje na največ: - 25 g na dan za ženske, - 36 g na dan za moške. Harvard Health dodaja, da povprečen človek zaužije dvakrat do trikrat več sladkorja, kot je priporočeno, kar vodi v presnovne in imunske težave. Cleveland Clinic opozarja, da je največji problem skriti sladkor v predelanih živilih, ne pa občasna sladica.

Preberi še Kaj se zgodi v ustih, ko pojeste sladkor?

Preberi še Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?

Če želimo močan imunski sistem, je pomembno, da sladkor uživamo premišljeno, v okviru uravnotežene prehrane in zdravega življenjskega sloga.