Zelena 'medicina': kako stik z naravo zmanjšuje stres, izboljšuje spanec in preprečuje bolezni

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) poudarja, da imajo zelene površine izjemno pomembno vlogo pri preprečevanju kroničnih bolezni, saj spodbujajo gibanje, zmanjšujejo onesnaženost in izboljšujejo duševno zdravje. Tudi na NIJZ že več let opozarjajo, da je čas v naravi eden najučinkovitejših načinov za zmanjševanje stresa in izboljšanje počutja, še posebej v urbanih okoljih, kjer ljudje preživijo več kot 90 odstotkov časa v zaprtih prostorih.

Zakaj narava deluje kot 'naravno zdravilo'?

1. Narava dokazano zmanjšuje stres WHO navaja, da stik z naravo znižuje raven kortizola, hormona stresa, in izboljšuje delovanje živčnega sistema. Raziskave kažejo, da že 20 minut v naravnem okolju zniža stresne hormone, izboljša razpoloženje in poveča občutek sproščenosti. V eni od odmevnih študij, objavljenih v Environmental Health Perspectives, so raziskovalci ugotovili, da imajo ljudje, ki živijo v bližini zelenih površin, nižjo stopnjo depresije in anksioznosti.

2. Narava izboljšuje spanec Strokovnjaki pojasnjujejo, da dnevna svetloba uravnava naš cirkadiani ritem. Na NIJZ poudarjajo, da je izpostavljenost naravni svetlobi čez dan ključna za kakovosten spanec ponoči, saj spodbuja izločanje melatonina ob pravem času. Raziskave v Journal of Sleep Research kažejo, da ljudje, ki redno preživijo čas na prostem, hitreje zaspijo in poročajo o bolj kakovostnem spancu. 3. Narava krepi imunski sistem Japonski raziskovalci so že pred leti dokazali, da t. i. 'gozdna kopel' (shinrin-yoku) poveča aktivnost celic NK, ki so ključne za obrambo pred virusi in rakavimi celicami. WHO dodaja, da narava zmanjšuje vnetne procese v telesu, kar je pomembno pri preprečevanju kroničnih bolezni.

4. Narava spodbuja gibanje

NIJZ redno poudarja, da je gibanje na prostem eden najboljših načinov za izboljšanje zdravja. Zelene površine spodbujajo hojo, tek, kolesarjenje in druženje, vse to pa dokazano zmanjšuje tveganje za srčno-žilne bolezni, sladkorno bolezen tipa 2 in debelost.

Kako narava vpliva na duševno zdravje?

Strokovnjaki WHO razlagajo, da narava deluje kot 'mentalni reset'. Pogled na drevesa, vodo ali travnike aktivira dele možganov, ki so povezani s sprostitvijo, kreativnostjo in občutkom varnosti. Raziskave v Nature so pokazale, da že kratek sprehod v naravi zmanjša aktivnost v delu možganov, ki je povezan z negativnim premlevanjem, procesom, ki je značilen za anksioznost in depresijo.

Zelena medicina v praksi: kako začeti?

1. Vsak dan 20 minut v naravi Strokovnjaki priporočajo, da si vsak dan vzamemo vsaj 20 minut za sprehod v parku, gozdu ali ob vodi. NIJZ poudarja, da je tudi kratek stik z naravo boljši kot nič.

2. Vključite naravo v vsakodnevne poti Namesto vožnje z avtom izberite hojo ali kolo, kadar je mogoče. WHO izpostavlja, da je 'aktivna mobilnost' eden najboljših načinov za izboljšanje zdravja prebivalstva. 3. V naravo tudi pozimi Strokovnjaki opozarjajo, da ljudje pozimi preživijo premalo časa na prostem, kar vpliva na razpoloženje in spanec. Dnevna svetloba je ključna tudi v hladnejših mesecih. 4. Gozdna terapija Čeprav izraz zveni eksotično, gre za preprosto prakso: počasno gibanje po gozdu, opazovanje okolice, globoko dihanje. Raziskave kažejo, da takšna 'kopel v gozdu' zniža krvni tlak in izboljša delovanje imunskega sistema.

Zakaj je leto 2026 prelomno za zeleno zdravje?

Evropske zdravstvene institucije letos posebno pozornost namenjajo povezavi med naravo, gibanjem in javnim zdravjem. Strokovnjaki poudarjajo, da bodo zelene površine v prihodnjih letih ključne pri preprečevanju kroničnih bolezni, duševnih stisk in težav s spanjem. NIJZ dodaja, da je 'zdrav življenjski slog vedno kombinacija gibanja, spanja, prehrane in duševnega ravnovesja – narava pa je prostor, kjer se vse to lahko zgodi hkrati'.