Znanstveniki odkrivajo možnost pomlajevanja imunskega sistema

Kako bi lahko ponovno okrepili imunski sistem

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci preučevali, ali je mogoče ponovno aktivirati proces, ki je ključen za razvoj imunskih celic v otroštvu, a se s staranjem skoraj popolnoma ustavi. Osredotočili so se na priželjc, organ, ki je odgovoren za zorenje limfocitov T, ključnih celic imunskega sistema. Priželjc je najbolj aktiven v otroštvu, nato pa se postopoma zmanjša in nadomesti z maščobnim tkivom, kar vodi v manjšo proizvodnjo novih imunskih celic.

Vloga hormona, ki bi lahko ponovno zagnal delovanje priželjca

Raziskovalci so ugotovili, da bi lahko s pomočjo hormona interlevkin 7 spodbudili ponovno aktivnost priželjca. Ta hormon ima pomembno vlogo pri razvoju limfocitov T, zato so ga preučevali kot potencialno orodje za obnovo imunskega sistema. Poskusi na živalih so pokazali, da interlevkin 7 lahko poveča število novih imunskih celic, kar nakazuje, da bi lahko imel podoben učinek tudi pri ljudeh.

icon-expand Imunski sistem FOTO: AdobeStock

Zakaj je to odkritje tako pomembno?

S staranjem se imunski sistem slabša, kar poveča tveganje za okužbe, rakava obolenja in slabši odziv na cepljenje. Če bi bilo mogoče ponovno spodbuditi nastajanje novih limfocitov T, bi to lahko pomenilo pomemben napredek pri zdravljenju starostno povezanih bolezni in izboljšanju splošne odpornosti. Kot navaja ScienceAlert, bi tak pristop lahko koristil tudi osebam, ki imajo oslabljen imunski sistem zaradi bolezni ali zdravljenja, kot je kemoterapija.

Kaj to pomeni za prihodnost medicine

Čeprav so trenutni rezultati obetavni, raziskovalci poudarjajo, da je potrebnih še veliko kliničnih preizkusov, preden bi lahko takšno terapijo uporabili v praksi. Interlevkin 7 bi lahko postal del novih pristopov, ki bi ciljali na obnovo imunskega sistema, vendar je treba natančno določiti varnost, odmerjanje in dolgoročne učinke. To je prvi korak k razumevanju, kako bi lahko ponovno aktivirali naravne mehanizme, ki se sicer izklopijo po otroštvu.

Širši vpliv na zdravje in dolgoživost

Obnovitev delovanja priželjca bi lahko imela pomembne posledice za zdravje starejših odraslih. Močnejši imunski sistem bi lahko zmanjšal tveganje za okužbe, izboljšal odziv na cepljenja in morda celo vplival na počasnejše napredovanje nekaterih kroničnih bolezni. Raziskovalci verjamejo, da bi lahko to odkritje odprlo vrata k razvoju terapij, ki bi podaljšale obdobje zdravega življenja.

Odkritje, da bi lahko s pomočjo interlevkina 7 ponovno spodbudili delovanje priželjca, predstavlja pomemben korak v razumevanju staranja imunskega sistema. Čeprav je pot do klinične uporabe še dolga, rezultati kažejo, da bi bilo mogoče v prihodnosti okrepiti imunsko odpornost tudi v odrasli dobi. To odpira nove možnosti za zdravljenje številnih bolezni in izboljšanje kakovosti življenja v starosti.