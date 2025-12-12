Vizita.si
Izguba zob
Zdravje

Izguba zob lahko nakazuje na te zdravstvene težave

N.R.A.
12. 12. 2025 03.49
1

Izguba zob pri odraslih nikoli ni le estetski problem.

Kot poroča Cleveland Clinic, je izguba stalnega zoba pogosto opozorilni znak, da se v telesu dogaja nekaj resnejšega. Zobje so namreč neposredno povezani z zdravjem dlesni, kostno gostoto, hormonskim ravnovesjem in celo delovanjem imunskega sistema. Zato je izguba zoba lahko prvi vidni simptom bolezni, ki se sicer razvijajo tiho in neopazno. Kot piše CDC, imajo odrasli z določenimi kroničnimi boleznimi bistveno večjo verjetnost za izgubo zob. To pomeni, da je izguba zoba pogosto zdravstveni signal, ki ga ne smemo ignorirati.

Izpadanje zob
Izpadanje zobFOTO: AdobeStock

Kaj izguba zob dejansko pomeni za vaše zdravje?

Izguba zoba je lahko posledica mehanske poškodbe, vendar je v večini primerov povezana z boleznimi, ki prizadenejo dlesni, kosti ali sistemsko zdravje. Dr. Robert Brennan, strokovnjak za oralno zdravje, poudarja, da ''zobje ne odpadejo brez razloga, vedno obstaja osnovni vzrok, ki ga je treba odkriti''. Kot piše WebMD, so najpogostejši dejavniki, ki vodijo do izgube zob, starost, kajenje, diabetes, visok krvni tlak in kronične bolezni.

Najpogostejše zdravstvene težave, ki jih lahko nakazuje izguba zob

1. Parodontalna bolezen (bolezen dlesni)

Kot poroča Cleveland Clinic, je parodontalna bolezen najpogostejši vzrok izgube zob pri odraslih. Gre za kronično vnetje, ki uničuje dlesni in kost, ki drži zob. Če se ne zdravi, zob dobesedno izgubi oporo. Dr. Khalaf AlShammari, specialist za parodontologijo, navaja, da ''je izguba zob zaradi parodontalne bolezni pogosto povezana z nezdravljenim vnetjem, ki lahko vpliva tudi na druge organe''.

Parodontalna bolezen
Parodontalna bolezen FOTO: AdobeStock

2. Diabetes (sladkorna bolezen)

Kot piše CDC, imajo ljudje s sladkorno boleznijo bistveno večje tveganje za izgubo zob. Visok krvni sladkor oslabi imunski sistem, kar omogoča hitrejše napredovanje okužb dlesni.

3. Srčno-žilne bolezni

Kot poroča Harvard Health, je izguba zob povezana s povečanim tveganjem za srčne bolezni, saj kronično vnetje dlesni vpliva na ožilje. Bakterije iz ust lahko vstopijo v krvni obtok in povzročijo vnetne odzive v žilah.

4. Osteoporoza

Kot piše Mayo Clinic, osteoporoza oslabi kostno strukturo po vsem telesu, tudi v čeljusti. Ko čeljustna kost izgublja gostoto, zobje izgubijo oporo in lahko izpadejo.

Izguba zob
Izguba zobFOTO: AdobeStock

5. Avtoimunske bolezni

Pri boleznih, kot sta revmatoidni artritis in Sjögrenov sindrom, se pogosto pojavijo suha usta, kar poveča tveganje za karies in izgubo zob. Kot poroča NIH, je povezava med avtoimunskimi boleznimi in oralnim zdravjem dobro dokumentirana.

6. Hormonske spremembe (predvsem pri ženskah)

Kot piše Johns Hopkins Medicine, hormonska nihanja med menopavzo vplivajo na gostoto kosti in zdravje dlesni, kar lahko vodi do izgube zob.

7. Kronični stres

Stres povečuje raven kortizola, ki oslabi imunski sistem in poveča tveganje za vnetja dlesni. Kot poroča Verywell Health, je stres pomemben dejavnik pri poslabšanju oralnega zdravja.

Izgube zob ne gre jemati zlahka.
Izgube zob ne gre jemati zlahka.FOTO: AdobeStock

Zakaj je izguba zob pomemben opozorilni znak

Izguba zoba je pogosto prvi vidni simptom bolezni, ki se sicer razvijajo tiho. Kot piše Cleveland Clinic, je izguba stalnega zoba pri odraslem 'kot padec prve domine'; ko se zgodi, pogosto sledi še več težav, če ne ukrepamo. Zdravniki opozarjajo, da izguba zob ni le posledica lokalnega problema v ustih, temveč pogosto odraz sistemskega neravnovesja.

Vsak izgubljen zob je signal, da je treba preveriti celotno zdravstveno sliko. Izguba zob ni naključje. Je pomemben diagnostični znak, ki lahko nakazuje na parodontalno bolezen, diabetes, srčno-žilne bolezni, osteoporozo, avtoimunske motnje ali hormonske spremembe. Zgodnje ukrepanje lahko prepreči nadaljnje zdravstvene zaplete in ohrani kakovost življenja. Če opazite majavost ali izgubo zoba, je nujno, da se posvetujete z zobozdravnikom in po potrebi tudi z osebnim zdravnikom. Zdravje ust je neposredno povezano z zdravjem celotnega telesa.

Viri: Cleveland Clinic, CDC, WebMD, Harvard Health, Mayo Clinic, Johns Hopkins Medicine, NIH, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
izguba zoba zdravstvene težave diabetes parodontalna bolezen oralno zdravje

medŠihtom 12. 12. 2025 17.30
ne zavajajte no. od kdaj pa chemo medicina še odkriva vzroke ? chemo samo blaži posledice z strupi, lep primer rak multipla skleroza ali psihične bolezni ranga adhd ki jo imajo skoraj vsi otroci. vsi dobro vemo da chemo ne zna gledat na telo celostno, pač pa vsaka veja "specializacije" "pozna" samo svoje področne, sanje se jim pa ne kako različni organi telesa sodelujejo med sabo. ne zavajajte no. začenši pri konoplji.
