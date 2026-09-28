Je lahko izguba mišic povezana z večjim tveganjem za demenco?

Izguba mišične mase s staranjem ni le neizogiben del procesa, temveč lahko resno ogrozi naše mentalne sposobnosti. Strokovnjaki so ugotovili, da sarkopenija, stanje, pri katerem izgubimo nenormalno veliko mišične mase in moči, dramatično poveča nevarnost za demenco.

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Za tiste, ki so mlajši od 65 let, je tveganje za kognitivni upad ob prisotnosti sarkopenije kar 48 odstotkov večje. To pomeni, da bi morali v srednjih letih posvetiti enako mero pozornosti ohranjanju moči kot nadzorovanju telesne teže. "Ne gre le za to, koliko tehtate, vzdrževanje mišične moči in delovanja se zdi ključno, ko se staramo," opozarja Uraiporn Booranasuksakul z univerze Burapha na Tajskem, soavtorica študije.

icon-expand Sarkopenija FOTO: AdobeStock

Kako mišice ščitijo naše možgane in zakaj je njihova izguba nevarna

Morda se sprašujete, kako lahko nekaj, kar je povezano z gibanjem rok in nog, vpliva na vaš spomin. Razlaga je v snoveh, ki jih vaše mišice izločajo, ko so aktivne. Te snovi delujejo kot nekakšno gnojilo za možgane, saj zmanjšujejo vnetja in pomagajo možganskim celicam pri medsebojnem povezovanju. Ko mišice usahnejo, se proizvodnja teh koristnih snovi zmanjša, kar pusti možgane brez pomembne zaščite. Obenem manj mišic pomeni slabše uravnavanje krvnega sladkorja in manj gibanja, kar slabo vpliva na pretok krvi v možganih, to pa lahko hitro privede do poškodb, ki povzročajo vaskularno demenco.

icon-expand Sarkopenija je izguba mišične mase, ki se sicer pojavi kot normalen del staranja. FOTO: Shutterstock

Tveganje za vaskularno demenco se ob izgubi mišične mase poveča za dramatičnih 70 do 74 odstotkov, odvisno od starosti posameznika.

Razlika med debelostjo in mišično šibkostjo

Pri debelosti in demenci so znanstveniki opazili nekaj nenavadnega. Medtem ko debelost pri mlajših od 65 let poveča tveganje za demenco za približno 9 odstotkov, se zdi, da ima pri starejših od 65 let ravno nasproten učinek. Starejši ljudje z višjim ITM so imeli za 17 odstotkov manjšo verjetnost za demenco. Temu pravijo 'paradoks debelosti'. Razlog morda tiči v tem, da imajo ti ljudje več energijskih zalog za težke čase ali pa maščobne celice proizvajajo določene hormone, ki ščitijo živce. Vendar znanstveniki svarijo: morda gre le za to, da so imeli ljudje z višjo težo tudi več mišic, ki so jih dejansko varovale.

icon-expand Sarkopenija FOTO: AdobeStock

Kaj lahko storimo danes, da bi zavarovali svojo prihodnost? Sporočilo znanstvenikov je jasno: gibanje in pravilna prehrana sta najboljša naložba. Strategije, ki vključujejo vaje za moč in skrb za mišice, bi morale biti del preventivnih programov za preprečevanje demence po vsem svetu. Čeprav študija ne dokazuje neposredno, da sama izguba mišic povzroči bolezen, je povezava dovolj močna, da je ne smemo ignorirati. Skrb za mišično maso in preprečevanje kopičenja škodljive maščobe hkrati ponujata najboljšo možno obrambo. Zato namesto strogega hujšanja raje izberite aktiven slog, ki krepi vaše telo od zunaj in od znotraj.