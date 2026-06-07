Je sedenje s prekrižanimi nogami zares škodljivo za kolena?

Skoraj vsi smo že kdaj slišali opozorilo, naj ne sedimo s prekrižanimi nogami, češ da si bomo uničili kolena ali dobili krčne žile. Toda ali ste vedeli, da je to v večini primerov le neutemeljen strah? Dejstvo je, da obstaja zelo malo trdnih dokazov, ki bi potrjevali, da takšno sedenje povzroča trajne poškodbe hrbta ali sklepov. Večja težava kot sam položaj nog je to, da predolgo sedimo popolnoma pri miru, kar vodi v otrdelost mišic in neprijetne bolečine, ki jih nato napačno pripišemo svojemu načinu sedenja.

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Vpliv sedenja na vaš hrbet: ali sploh obstaja idealen položaj?

Mnogi verjamejo, da križanje nog vodi do napačne poravnave hrbtenice, kar naj bi sčasoma povzročilo hude bolečine. Vendar študije ne potrjujejo obstoja enega samega idealnega položaja, ki bi ustrezal vsem. Naša hrbtenica je močna in prilagodljiva, zato lahko prenese veliko več, kot ji pripisujemo. Resnična težava ne nastane zaradi načina, kako noge prekrižate, temveč zaradi statične obremenitve. Če v katerem koli položaju, tudi v tistem, ki velja za "pravilnega", sedite ure in ure pred računalnikom, se bodo pojavile težave s prekrvavitvijo in napetostjo v mišicah.

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Vaša kolena so zgrajena za obremenitve. Mit o tem, da sedenje s prekrižanimi nogami uničuje sklepe, je ena največjih neresnic na področju zdravja kosti in sklepov.

Krčne žile in prekrižane noge: resnica o cirkulaciji krvi

Se bojite, da vam bodo ob sedenju s prekrižanimi nogami popokale žile? Odgovor stroke je jasen: ne. Krčne žile so večinoma posledica vaših genov, staranja ali dolgega stanja na nogah, ne pa tistih nekaj minut, ko ste si spočili noge eno čez drugo. Sedenje s prekrižanimi nogami resda za kratek čas malce pritisne na vene in spremeni pretok krvi, a to je daleč od tega, da bi povzročilo trajne poškodbe. Če so vaši starši imeli težave z venami, je verjetnost za njihov nastanek večja, vendar to ne pomeni, da bo vaš način sedenja to težavo ustvaril iz nič.

icon-expand Prekrižane noge FOTO: AdobeStock

Posebni primeri: kdaj se vseeno izogibati takemu sedenju?

Kljub temu da sedenje s prekrižanimi nogami za večino ni škodljivo, obstajajo določene situacije, ko bi morda morali biti previdni. Če ste nedavno prestali operacijo kolka, vam bo zdravnik verjetno svetoval, da se nekaj časa vzdržite takšnih gibov, dokler se tkivo popolnoma ne zaceli. Prav tako ni najboljša ideja, če ste nagnjeni k hitremu mravljinčenju v nogah. Če čutite, da vam noga zaspi, je to le jasen signal telesa, da ste pritisnili na kakšen živec. Nič hujšega, samo prestavite se in počakajte nekaj sekund, da občutek mine.

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Sklepna ugotovitev: gibanje je pomembnejše od "popolne" drže

Najpomembnejše spoznanje, ki ga lahko odnesete od tod, je to: ni se vam treba bati svojih nog. Sedeči položaji niso naši sovražniki, naša pasivnost pa je. Ključ do dobrega počutja se skriva v raznolikosti gibanja. En trenutek sedite vzravnano, naslednjega noge prekrižajte, čez čas pa vstanite in se malo sprehodite po pisarni ali dnevni sobi. Telo vam bo hvaležno za vsako spremembo, saj je ustvarjeno za premikanje. Pozabite na stara strašila o kolenih in raje posvetite več pozornosti splošni fizični pripravljenosti in zdravi telesni teži.