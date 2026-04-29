Skriti dejavniki, ki preprečujejo izgubo maščobe na trebuhu

29. 04. 2026 03.03
Odvečno maščobo na trebuhu je dobro izgubiti tudi zaradi zdravja. Ta maščoba namreč obdaja organe, ki so v trebušni votlini. Zaradi tega ti ne morejo delati optimalno, kar povečuje tveganje za številne bolezni, tudi bolezni srca. Ste že poskušali to maščobo izgubiti, a ni šlo? Preverite, ali delate katero od naslednjih napak.

1. Starate se, a niste naredili nobene spremembe

Ko smo mlajši, je presnova hitrejša in telo deluje bolj učinkovito. Lahko se prehranjujemo malo bolj nezdravo in se nam to nič ne pozna. A starejši kot smo, manj nam telo dopušča različne pregrehe. S staranjem je treba začeti živeti bolj zdravo.

2. Ne telovadite pravilno

Da bi izgubili odvečno maščobo, ni dovolj, da delate le kardio vadbo. Morate jo kombinirati še z vajami za moč. Te okrepijo mišice, zaradi česar telo porablja več maščobe. To vam bo pomagalo izgubiti odvečno maščobo, preprečili boste, da bi se nalagala nova.

Maščoba na trebuhuFOTO: AdobeStock

3. Jeste preveč zelo predelane hrane

Da vam maščoba na trebuhu ne bi delala preglavic, uživajte čim več sveže, naravne, preproste hrane. Odrecite se tisti, ki je zelo predelana. Kaj to pomeni? Kislo zelje je narejeno s postopkom fermentacije navadnega zelja. To je torej neka oblika predelave, a ne takšna, ki bi škodila. Kakšni zelo predelani kosmiči, pa že niso več zdravi. Več pojasnil o tem, kakšna je nezdrava predelana hrana lahko najdete v spodnjem članku.

Preprosta vaja za moč, ki jo lahko delate doma, je plank.FOTO: Profimedia

4. Jeste napačne maščobe

Ko se ljudje odločijo, da bodo izgubili odvečno maščobo, mislijo, da bi lahko pomagalo odrekanje kar vsem maščobam. To ni res. Zdrave maščobe niso tiste, ki povzročijo, da je na trebuhu vse več maščobnih celic. Avokado, oreščki, semena, mastne ribe … Vse to lahko uživate. Odrecite se le nezdravim maščobam.

5. Ste v stresu

Le kako bi to, ali sem v stresu ali ne, lahko vplivalo na mojo težo in trebuh, ste morda pomislili. A vendar lahko. Stres poruši običajno delovanje telesa ter s tem povzroči tudi nabiranje kilogramov in odvečne maščobe. Ni težava, če ste tu in tam za kratek čas v stresu, temveč če ste v stresu kronično. Naše telo se je navajeno spopadati z občasnimi stresnimi okoliščinami. Kar ne more prenesti, je, da se te kar ne končajo.

TrebuhFOTO: AdobeStock

6. Ne spite dovolj

Marsikdo se ne zaveda, da pomanjkanje spanja vpliva na zelo veliko mehanizmov, ki se odvijajo v telesu. Vpliva tudi na to, ali naše telo energijo porablja ali jo skladišči v obliki odvečne maščobe. Če želite biti zdravi, so neke osnove, ki se jih morate držati. To pa so:

- toliko spanja, kot ga telo potrebuje,

- zdrava in raznolika prehrana,

- dovolj gibanja (tako kardio kot vaje za moč). 

Dobro staro kislo zelje je odlična hrana za bolj raven trebuh. Fermentirana hrana izboljšuje prebavo in zdravje črevesja, kar posredno vpliva tudi na to, ali naše telo maščobe kuri ali jih nalaga na trebuh.FOTO: Thinkstock

Še trije preprosti nasveti, če želite imeti bolj raven trebuh …

- uživajte dovolj vlaknin (sadja, zelenjave, polnovrednih žit ...),

- uživajte fermentirano hrano, ker dobro vpliva na prebavo in črevesje (kislo zelje, kisla repa, kefir ...),

- imejte aktiven življenjski slog; nikoli ne sedite predolgo, brez da bi vstali in se vsaj malo sprehodili.

KOMENTARJI (1)

Povpre?než 01. 03. 2020 10.09
Inzulin je hormon, ki je kriv za de-novo lipogenesis, in tudi brez inzulina ni možna niti re-estrifikacija. Diabetes tipa 2 je tudi možno ozdraviti z izmeničnim postom in keto/lchf dieto, ampak kaj ko to ni v interesu blaginje. Kalorični model je modeliran po termodinamskih fizikalnih pravilih zato je prevrtan v vsakega, ampak telo na hrano reagira s hormoni in kalorije nimajo veze. Na yt je pa vse to možno pregledati od dr. Jason Fung, prof. Tim Noakes itd..
