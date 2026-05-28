NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Obseg pasu
Zdravje

Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju

Neja Rems Arzenšek
28. 05. 2026 12.35
V času, ko družbena omrežja preplavljajo hitri nasveti za hujšanje, ekstremne diete in poenostavljene razlage o tem, zakaj se ljudje redijo, je glas strokovnjaka, ki razume kompleksnost prehrane in človeškega telesa, še posebej dragocen. Zato smo se pogovarjali z Jernejem Ogrinom, magistrom inženirjem prehrane, ki je svojo kariero posvetil temu, da ljudem pomaga doseči vzdržno izgubo kilogramov, boljše zdravje in sproščen, neobremenjen odnos do hrane.

Jernej je znan po svojem praktičnem, neekstremnem in človeku prijaznem pristopu. Ne verjame v stroge diete, ne podpira izločevanja celotnih skupin živil in ne zagovarja jedilnikov, ki človeka ujamejo v občutek neuspeha ob vsakem odstopanju. Namesto tega želi ljudem prehrano približati na način, ki je razumljiv, izvedljiv in dolgoročno vzdržen. Kot pravi sam, je cilj, da ljudje 'štekajo prehrano', se je ne bojijo in jo znajo uporabljati kot orodje za dobro počutje, ne kot vir stresa.

Jernej Ogrin
Jernej Ogrin FOTO: osebni arhiv

''Jedli boste do konca življenja. To je predolgo, da bi vam prehrana v čisto vsakem obroku povzročala stres,'' poudarja Ogrin, ki verjame, da lahko že nekaj osnovnega znanja in jasnih usmeritev popolnoma spremeni človekov odnos do hrane in lastnega telesa. V pogovoru smo se dotaknili najpogostejših mitov o debelosti, izzivov pri dolgoročnem vzdrževanju telesne teže, nevarnosti prehranskih ekstremov ter tega, kako lahko preverjene informacije in strokovna podpora pomagajo ljudem vzpostaviti bolj zdrav, realističen in prijazen odnos do prehranjevanja.

Na družbenih omrežjih pogosto slišimo zelo poenostavljene razlage debelosti, od tega, da gre zgolj za pomanjkanje discipline, do 'čudežnih' rešitev za hitro hujšanje. Kateri miti po njegovem mnenju danes najbolj škodujejo ljudem, ki se soočajo z odvečno telesno težo? ''Običajno najbolj škodujejo najbolj ekstremni miti, ki so pogosto izjemno poenostavljeni in hkrati dajejo povsem napačen vtis o realnem stanju. S takimi miti je najlažje sejati zmotna prepričanja ter ljudem vbijati še več dvomov,'' nam zaupa Jernej, ki poda tudi konkretne primere: ''Primeri so recimo to, da sta debelost in prekomerna telesna masa vedno zgolj in samo posledica pomanjkanja osebne odgovornosti ali da si ljudje zdravja enostavno ne želijo dovolj. Tudi to, da lahko desetine kilogramov prekomerne telesne mase, pridobljene tekom let ali desetletij, vzdržno zradiramo v recimo 3 mesecih s strogo dieto, je precej škodljiv mit.''

Debelost
DebelostFOTO: AdobeStock

Veliko ljudi poskuša shujšati večkrat, pa se kilogrami kljub začetnemu uspehu vrnejo. Zakaj je dolgoročno vzdrževanje telesne teže za telo tako velik izziv in katere napake pri tem opažate najpogosteje? ''Dolgoročno vzdrževanje izgubljene telesne mase je za marsikoga izziv zaradi kombinacije biologije, genetike, okolja, osebnostnih lastnosti in psihologije, hormonskega ozadja in tako naprej. Telo se bo proti izgubi velikih količin telesne maščobe pogosto borilo s tem, da dvigne občutek lakote, poveča apetit, tudi zmanjša željo po telesni aktivnosti,'' pravi Jernej, ki poudarja, da še bolj stroga dieta in še intenzivnejši načrt treninga pogosto nista prava rešitev.

V zadnjih letih pa se precej spreminja tudi pogled stroke na debelost; vse bolj jo obravnavamo kot kronično bolezen in ne samo posledico življenjskega sloga. Jernej poudarja, da je to izjemnega pomena: ''To, da se o debelosti končno govori kot o kronični bolezni, kar seveda to je, je izjemnega pomena tako za osebe, ki debelost imajo, kot tudi za strokovnjake, ki s temi osebami delajo. Brez spremenjenega javnega diskurza se na tem področju težko delajo konkretni premiki in prav je, da o debelosti komuniciramo odgovorno.''

Debelost
DebelostFOTO: AdobeStock

Pri prehrani danes tudi vlada prava poplava nasvetov, diet in trendov, od postenja do izločanja posameznih živil. Kje po vašem mnenju ljudje najpogosteje zaidemo v skrajnosti, ki lahko zdravju dolgoročno celo škodijo? Jernej nam je zaupal, da po njegovem mnenju ljudje najpogosteje zaidemo v skrajnosti, ki lahko zdravju dolgoročno škodijo, povsod. ''Ljudje smo v želji po napredku in izboljšanju našega stanja zelo nagnjeni k sprejemanju ekstremnih odločitev. Vidimo samo končni cilj in našo veliko željo, da ga dosežemo, pozabimo pa, da bo za to potrebno prehoditi določeno pot. Hitreje kot jo želimo prehoditi, napornejša in težje izvedljiva bo,'' nam je zaupal Jernej, ki še poudarja, da ekstremizmi, takšni in drugačni, niso ne priporočljivi, še manj pa zdravi: ''Zato izločanje celotnih skupin živil, izjemno restriktivne diete z zelo malo hrane, protokoli za "razstrupljanje" s pitjem sokov in tako naprej res niso pristopi, ki bi podpirali dolgoročne spremembe.''

Jernej Ogrin bo prisoten tudi na naši novi platformi, kjer bomo veliko pozornosti namenjali preverjenim informacijam in strokovni podpori uporabnikom. Jernej tako za konec poudarja, da bi po njegovem mnenju ljudem najbolj pomagali pri vzpostavljanju bolj zdravega odnosa do hrane, telesa in hujšanja ''preverjene informacije, strokovne vsebine in podpora strokovnjakov.'' Zato ste vabljeni na Telo, teža in zdravje brez mitov, konferenco o debelosti in zdravju sodobnega človeka.

Platforma
PlatformaFOTO: POP TV
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
debelost hujšanje zdrava prehrana Jernej Ogrin prehranski svetovalec
