Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?

Gre za domnevno tekmovanje, pri katerem naj bi najstniki zaužili čim več paracetamola, enega najpogosteje uporabljenih zdravil proti bolečini in vročini. A posledice so lahko katastrofalne. Čeprav na TikToku skoraj ni posnetkov, ki bi dejansko prikazovali sodelovanje v izzivu, so zdravstvene ustanove v več državah potrdile primere predoziranja. Belgijska bolnišnica EpiCURA je za Euronews potrdila, da je februarja obravnavala tri mlade paciente, ki so se zastrupili prav zaradi tega izziva.

Podobna opozorila prihajajo tudi iz Španije, Finske in Portugalske. Zdravniki in farmacevti starše pozivajo, naj se z otroki odkrito pogovarjajo o tveganjih. "Bodite pozorni na znake, kot so bruhanje, bolečine v trebuhu ali pretirana zaspanost," opozarja pediatrična medicinska sestra Silvia Oliva iz Malage. Portugalska zbornica farmacevtov je šla še dlje: "Prevelik odmerek lahko povzroči hudo in nepopravljivo okvaro jeter, ki lahko vodi v odpoved jeter, presaditev ali celo smrt." V redkejših primerih lahko pride tudi do okvare ledvic.

Paracetamol je sicer eno najvarnejših zdravil, če ga jemljemo pravilno. Odrasli naj ne bi presegli 4 gramov na dan, otroški odmerek pa se izračuna glede na telesno težo. A prav zato, ker je zdravilo tako dostopno, ga mladi pogosto jemljejo preveč lahkotno.

Prvi znaki zastrupitve se pojavijo v 24 urah: slabost, bruhanje, potenje, utrujenost. Ko se začne okvara jeter, se stanje lahko hitro poslabša. Ob sumu na predoziranje je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč. "Paracetamol je varen, ko ga uporabljamo pravilno," poudarjajo strokovnjaki. "A v napačnih rokah in v napačnih količinah je lahko smrtonosen."