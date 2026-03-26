Paracentamol
Zdravje

Kaj je 'paracetamol izziv', ki skrbi zdravnike po Evropi?

N.R.A.
26. 03. 2026 08.29
0

Evropske zdravstvene ustanove opozarjajo na nevaren spletni trend, ki se širi med mladostniki - tako imenovani 'paracetamol izziv'.

Gre za domnevno tekmovanje, pri katerem naj bi najstniki zaužili čim več paracetamola, enega najpogosteje uporabljenih zdravil proti bolečini in vročini. A posledice so lahko katastrofalne. Čeprav na TikToku skoraj ni posnetkov, ki bi dejansko prikazovali sodelovanje v izzivu, so zdravstvene ustanove v več državah potrdile primere predoziranja. Belgijska bolnišnica EpiCURA je za Euronews potrdila, da je februarja obravnavala tri mlade paciente, ki so se zastrupili prav zaradi tega izziva.

ParacetamolFOTO: AdobeStock

Belgijska agencija za zdravila je zato izdala opozorilo: paracetamol nima nikakršnega psihoaktivnega učinka niti v velikih količinah. Prevelik odmerek ne prinaša "zabave", ampak resno nevarnost.

Podobna opozorila prihajajo tudi iz Španije, Finske in Portugalske. Zdravniki in farmacevti starše pozivajo, naj se z otroki odkrito pogovarjajo o tveganjih. "Bodite pozorni na znake, kot so bruhanje, bolečine v trebuhu ali pretirana zaspanost," opozarja pediatrična medicinska sestra Silvia Oliva iz Malage. Portugalska zbornica farmacevtov je šla še dlje: "Prevelik odmerek lahko povzroči hudo in nepopravljivo okvaro jeter, ki lahko vodi v odpoved jeter, presaditev ali celo smrt." V redkejših primerih lahko pride tudi do okvare ledvic.

Paracetamol je sicer eno najvarnejših zdravil, če ga jemljemo pravilno. Odrasli naj ne bi presegli 4 gramov na dan, otroški odmerek pa se izračuna glede na telesno težo. A prav zato, ker je zdravilo tako dostopno, ga mladi pogosto jemljejo preveč lahkotno.

Prvi znaki zastrupitve se pojavijo v 24 urah: slabost, bruhanje, potenje, utrujenost. Ko se začne okvara jeter, se stanje lahko hitro poslabša. Ob sumu na predoziranje je nujno takoj poiskati zdravniško pomoč. "Paracetamol je varen, ko ga uporabljamo pravilno," poudarjajo strokovnjaki. "A v napačnih rokah in v napačnih količinah je lahko smrtonosen."

Vir: euronews

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
