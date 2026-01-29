Melatonin je priljubljen dodatek za spanje, a nova dognanja odpirajo vprašanja o njegovem vplivu na srce.

Kaj kažejo najnovejše raziskave o melatoninu

Kot navaja ScienceAlert, je zanimanje za melatonin v zadnjih letih močno naraslo, saj ga številni uporabljajo za lažje uspavanje ali uravnavanje cirkadianega ritma. Nedavna raziskava pa je sprožila razpravo o tem, ali bi lahko imel melatonin tudi vpliv na srčno mišico. V študiji so raziskovalci opazili, da se je pri miših, ki so prejemale visoke odmerke melatonina, pojavila povečana debelina srčne mišice. To odkritje je vzbudilo pozornost, saj bi takšna sprememba lahko nakazovala na povečano obremenitev srca.

icon-expand Melatonin FOTO: AdobeStock

Kako so raziskovalci prišli do teh ugotovitev

Znanstveniki so pri miših spremljali odziv srčne mišice na dolgotrajno izpostavljenost melatoninu. Ugotovili so, da se je pri živalih, ki so prejemale melatonin, razvila izrazitejša debelina srčne stene v primerjavi s kontrolno skupino. Raziskovalci poudarjajo, da je takšna sprememba lahko znak, da se srce prilagaja dodatni obremenitvi, kar bi lahko imelo dolgoročne posledice. Pomembno je, da so bili odmerki, uporabljeni v raziskavi, precej višji od tistih, ki jih običajno uporabljajo ljudje, kar pomeni, da neposrednih zaključkov za človeško populacijo ni mogoče postaviti brez dodatnih raziskav.

icon-expand Melatonin FOTO: AdobeStock

Kaj to pomeni za uporabnike melatonina

Kot piše ScienceAlert, strokovnjaki opozarjajo, da rezultati raziskave ne pomenijo, da je melatonin nevaren za srce pri običajni uporabi. Poudarjajo pa, da je treba biti previden pri visokih odmerkih in dolgotrajni uporabi, saj ni dovolj podatkov o tem, kako takšna uporaba vpliva na srčno mišico pri ljudeh. Melatonin je sicer naravni hormon, ki ga telo proizvaja samo, vendar to ne pomeni, da so dodatki popolnoma brez tveganj. Strokovnjaki zato priporočajo, da se uporabniki držijo priporočenih odmerkov in se ob dvomih posvetujejo z zdravstvenim strokovnjakom.

icon-expand Melatonin FOTO: AdobeStock

Raziskava odpira pomembno vprašanje o tem, kako lahko prehranski dodatki, ki veljajo za varne, vplivajo na organe, ki niso neposredno povezani z njihovim primarnim učinkom. Čeprav trenutni podatki ne kažejo na neposredno nevarnost za ljudi, je jasno, da so potrebne dodatne raziskave, ki bodo razjasnile dolgoročne učinke melatonina na srčno zdravje. Do takrat je smiselno, da bralci melatonin uporabljajo premišljeno in zavedajoč se, da tudi naravne snovi lahko vplivajo na telo na načine, ki jih še ne razumemo popolnoma.