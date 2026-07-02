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Vročinski val
Zdravje

Kaj piti in jesti, ko pritisne vročinski val?

N.R.A.
02. 07. 2026 03.35
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Strokovni pregled najustreznejših strategij za ohranjanje elektrolitskega ravnovesja in termoregulacije telesa ob ekstremno visokih temperaturah z uporabo izotoničnih napitkov.

Ko pritisne vročina in so temperature rekordno visoke, se moramo naučiti pravilno piti. Naše telo se hladi s potenjem, s tem pa izgubljamo dragoceno tekočino in soli. Strokovnjaki svetujejo, da vodo pijete pogosto in po malem, tudi če sploh niste žejni. Poleg navadne vode so v takšnih razmerah odlična izbira tudi naravni sadni sokovi, hladni zeliščni čaji in kokosova voda. Pomembno je razumeti, da dehidracija ne pomeni le suhih ust, temveč lahko vodi do resnih zdravstvenih težav, zato je preventivno pitje nujno za vsakogar, ki se izpostavlja soncu.

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Zakaj so izotoniki v vročih dneh boljši od same vode?

Izotonične pijače z elektroliti so ob hudih vročinah lahko boljša izbira kot navadna voda, saj hitreje nadomeščajo snovi, ki jih izločimo s potom. Natrij, kalij in magnezij so nujni, da naše mišice in srce delujejo pravilno. Te pijače pogosto vsebujejo tudi malo sladkorja, ki telesu pomaga hitreje vsrkati tekočino. Če se veliko gibljete na prostem ali opravljate fizično delo, bo izotonični napitek preprečil krče in oslabelost. Alternativa so tudi naravne možnosti, kot je kokosova voda, ki je naravni vir elektrolitov brez umetnih dodatkov.

Vročinski val
Vročinski valFOTO: AdobeStock

Nasvet strokovnjakov: Pijte tekočino sobne temperature. Čeprav nas ledeni napitki trenutno osvežijo, tople pijače dejansko spodbujajo naravno hlajenje telesa.

Pijače, ki vas bodo v vročini še dodatno dehidrirale

Mnogi se v vročini radi osvežijo s hladnim pivom ali ledeno kavo, a strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša ideja. Alkohol in kofein sta diuretika, kar pomeni, da boste zaradi njih pogosteje hodili na stranišče in izgubili več vode, kot ste je popili. Sladkane gazirane pijače prav tako niso primerne, saj sladkor zahteva dodatno vodo za prebavo, kar vas bo pustilo še bolj žejne. Namesto ledene kave si raje privoščite hladno nesladkano metino vodo ali kamilico, ki vas bo resnično hidrirala in ne bo povzročala težav z nespečnostjo ali utrujenostjo.

Vročinski val
Vročinski valFOTO: AdobeStock

Lahka poletna hrana: kaj izbrati za kosilo?

Ko je zunaj prevroče za pečenje in težka kosila, je najboljša izbira lahka mediteranska hrana. Sveže solate, sadje in ribe so kot nalašč za poletni jedilnik, saj ne obremenjujejo želodca in telesu ne dvigujejo temperature. Ribe, piščanec ali tofu so odlični viri beljakovin, ki vas bodo nasitili, ne da bi se po njih počutili utrujene. Zanimivo je, da se s hrano lahko tudi dodatno hidrirate – zelenjava, kot so bučke, zelena in paprika, vsebuje ogromno vode. Namesto težkih sirov izberite svežo skuto, namesto pečenega krompirja pa si privoščite hladno juho ali bogato mešano solato.

Vir: index.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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