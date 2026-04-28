Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro

Ključno ni ena ura sedenja kot izoliran dejavnik, temveč kaj to pomeni v kontekstu celotnega dneva: zmanjšano gibanje po jedi in dolgotrajna neaktivnost.

To je še posebej izrazito po večjih ali mastnih obrokih.

Kot piše Mayo Clinic , se po obroku aktivira prebavni sistem, ki potrebuje krvni pretok in rahlo gibanje za optimalno delovanje. Če ostanemo dlje časa popolnoma nepremični, se prebava sicer ne ustavi, lahko pa postane počasnejša. Verywell Health navaja, da lahko pri nekaterih ljudeh dolgotrajno sedenje po jedi prispeva k:

Kot poroča WebMD , ima telesna aktivnost po obroku pomembno vlogo pri uravnavanju krvnega sladkorja. Kratek sprehod lahko pomaga mišicam porabiti glukozo iz hrane, medtem ko dolgotrajno sedenje pomeni počasnejšo porabo energije. Mayo Clinic poudarja, da že lahka aktivnost po obroku lahko vpliva na:

Kot piše Verywell Health , pri ljudeh z občutljivo prebavo ali refluksom dolgotrajno sedenje po jedi včasih poslabša občutek zgage ali napihnjenosti. Ne gre za neposreden vzrok bolezni, ampak za položaj telesa in počasnejše gibanje prebavnih procesov.

Kot poudarja WebMD, ni dokazov, da bi sedenje eno uro po obroku povzročilo neposredno škodo zdravemu človeku. Telo je popolnoma sposobno prebaviti hrano tudi v mirovanju. Problem nastane, ko:

- je sedenje po obroku rutina,

- se kombinira z dolgotrajno neaktivnostjo čez dan,

- je prisotna visoka telesna teža ali inzulinska odpornost.