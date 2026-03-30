NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Kaj se zgodi v telesu po 24 urah brez hrane?

30. 03. 2026 03.03
Se sprašujete, kako se vaše telo odziva na 24-urni post? Spoznajte presenetljive spremembe, ki vas lahko popeljejo do boljšega počutja in zdravja, vendar bodite previdni in poslušajte svoje telo.

Post je bil dolgo poznan predvsem kot verska navada, danes pa postaja vse bolj priljubljen tudi zaradi zdravja. Ljudje se odločajo za 24-urni post ali občasno postenje, da bi shujšali, izboljšali svoje zdravje ali prevzeli boljši nadzor nad prehranjevanjem. Na spletu lahko najdemo videoposnetke, ki kažejo, kaj se dogaja v telesu, ko ne jemo. Zdravniki in raziskave kažejo, da se telo na pomanjkanje hrane odzove hitreje, kot mislimo. Vendar pa zdravniki poudarjajo, da post ni primeren za vse in da ga je treba izvajati previdno.

Kaj se zgodi v telesu med prvimi urami posta?

Že po prvih štirih urah posta se vaše telo začne spreminjati. Prebava hrane se zaključi in raven insulina se zniža. Telo nato začne uporabljati sladkor, ki ga je shranilo, kot vir energije. Ko preteče osem ur brez hrane, raven sladkorja v krvi še naprej pada. Takrat se telo obrne na drug shranjen vir energije: glikogen. V tej fazi mnogi ljudje začnejo zaznavati prve spremembe v svojem počutju, kar kaže na to, da se telo intenzivno prilagaja novim razmeram.

Telesni preklop na maščobe in proces obnove celic

Po 12 urah postenja telo začne kuriti maščobe za energijo. Po 16 urah pa se začne proces čiščenja telesa. Telo odstrani poškodovane celice in lahko zmanjša količino virusov in bakterij. Ti procesi lahko pomagajo pri izgubi teže in zmanjšajo občutek lakote, lahko pa povzročijo tudi utrujenost.

Po 16 urah posta se sproži avtofagija, proces, pri katerem telo odstranjuje in reciklira poškodovane celice, kar lahko zmanjša vnetja in prisotnost virusov.

Po 24 urah brez hrane se telo začne obnavljati. Maščobe postanejo glavni vir energije, kar je koristno. Zmanjšajo se vnetja in telo se bolje odziva na inzulin. To lahko pomaga pri hujšanju in zmanjšanju tveganja za nekatere bolezni. Vendar pa post ni hitra rešitev. Pomemben je zdrav način življenja in posvet z zdravnikom.

Opozorila zdravnikov glede postenja

Klinika Cleveland pravi, da občasni post sicer pomaga pri hujšanju, krvnem tlaku in inzulinski rezistenci, a ni čarobna rešitev. Najpomembnejša je kakovost vaše prehrane. Medicinski center Johns Hopkins dodaja, da je pri občasnem postenju pomembneje, kdaj jeste, kot kaj jeste. Vedno premislite o koristih in tveganjih glede na vaš življenjski slog in se posvetujte z zdravnikom.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
post zdravje metabolizem autofagija ketoza hujšanje
