Kaj se zgodi z možgani, če vsak dan več ur uporabljamo telefon?

Pametni telefon je postal nepogrešljiv del vsakdana. Zjutraj preverimo sporočila, čez dan odgovarjamo na e-pošto, v prostem času brskamo po družbenih omrežjih, zvečer pa pogosto še nekaj minut pogledamo videoposnetke.

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Pozornost se lahko hitreje utrudi

Nenehno spremljanje kratkih spletnih vsebin in obvestil možgane preveč zaposli, kar vodi v utrujenost pozornosti. Zaradi tega se težje zberemo pri zahtevnejših nalogah, ki ne ponujajo takojšnje nagrade. Nevrologi poudarjajo, da pasivno brskanje po telefonu ne razvija možganov, zato so zanje boljša izbira učenje, gibanje in poglobljen pogovor z drugimi.

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Uporaba telefona zvečer lahko najbolj škodi spanju

Uporaba telefona pred spanjem škoduje vašemu počitku. Zaslon oddaja svetlobo, ki zmede možgane in ustavi izločanje spalnega hormona melatonina. Hitro brskanje po družbenih omrežjih ali dopisovanje nas preveč razburi, zato težje zaspimo. Zaradi tega smo naslednji dan utrujeni in manj zbrani, kar vodi v začaran krog slabega spanca.

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Ni pomembno samo, koliko uporabljate telefon

Ni vsaka ura pred zaslonom enaka. Uporaba telefona za koristne dejavnosti, kot so pogovori z družino, učenje ali delo, je boljša od brezciljnega gledanja kratkih videoposnetkov. Pomembno je torej, kako uporabljamo zaslone. Pasivno gledanje vsebin škodi bolj kot dejavnosti, pri katerih morajo možgani razmišljati in sodelovati.

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Kaj pa digitalna demenca?

Izraz digitalna demenca se občasno pojavlja na družbenih omrežjih in v medijih, vendar ne gre za uradno medicinsko diagnozo. Healthline navaja, da obstajajo raziskave, ki povezujejo pretirano uporabo tehnologije z nekaterimi težavami, kot so slabša pozornost, težave s kratkoročnim spominom in večja kognitivna obremenitev. Vendar iz tega ne moremo zaključiti, da telefon neposredno povzroča demenco.

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Veliko bolj prepričljiv problem je posreden: če zaradi telefona manj spimo, se manj gibamo, manj beremo, manj časa preživimo z drugimi ljudmi in manj časa namenimo zahtevnim miselnim dejavnostim, s tem možganom odvzamemo del dejavnosti, ki so pomembne za njihovo zdravje.

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Najpreprostejša sprememba je več časa brez telefona

Telefona vam ni treba popolnoma opustiti, pomembno pa je, da z njim ravnate bolj pametno. Zvečer ga odložite vsaj eno uro pred spanjem, saj vam bo to pomagalo pri boljšem počitku. Omejite nepotrebna obvestila in čas, ki ga porabite za družbena omrežja. Svoj čas raje namenite hoji, gibanju, druženju in branju. Telefon ni vaš sovražnik, dokler zaradi njega ne zanemarjate spanja, odnosov in dejavnosti, ki vas ohranjajo aktivne.