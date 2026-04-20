Kaj stisk roke pove o vašem zdravju

Stisk roke in moč stiska nista zgolj družbeni konvenciji, temveč lahko služita tudi kot pomemben kazalnik splošnega zdravstvenega stanja posameznika. Znanstvene raziskave potrjujejo, da je moč prijema verodostojen pokazatelj stanja našega kardiovaskularnega sistema.

Kot poudarja Milica McDowell, strokovnjakinja za fizioterapijo iz Montane, je moč prijema ključen kazalnik mišične vzdržljivosti, funkcionalne zmogljivosti in kostne gostote zgornjega dela telesa. Znanstvene ugotovitve razkrivajo, da je ta merljiva vrednost tesno povezana s splošno stopnjo umrljivosti ter tveganji, povezanimi s srčno-žilnimi obolenji. Darryl Leong, raziskovalec na univerzi McMaster, v svojih strokovnih analizah izpostavlja, da moč prijema služi kot verodostojen indikator celostnega zdravstvenega stanja mišično-skeletnega in srčno-žilnega sistema.

Obsežna raziskava, ki jo je izvedel dr. Leong in je zajemala vzorec več kot 125.000 odraslih posameznikov, je nedvoumno potrdila, da zmanjšana moč stiska dlani predstavlja pomemben kazalnik mišične oslabelosti, ki je tesno povezana s povečanim tveganjem za nastanek kardiovaskularnih bolezni.

icon-expand Stisk roke FOTO: iStock

Zaznavno zmanjšanje jakosti prijema lahko negativno vpliva na opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, kot sta denimo odpiranje embalaže ali rokovanje s predmeti. Vendar pa opisana šibkost ni nujna stalnica, saj lahko s primerno zasnovano vadbo, zlasti z vadbo za moč, uspešno ohranjate optimalno funkcijo oprijema ter hkrati pomembno prispevate h krepitvi zdravja srca in ožilja.

Leong še poudarja, da je izguba mišic s starostjo naravna, vendar lahko trening moči prepreči prezgodnji upad. Z njim se strinja tudi McDowell, ki opozarja, da veliko ljudi s staranjem zaradi nelagodja opusti telesno aktivnost, ki le pospeši propadanje mišic. Priporoča, da se osredotočite na krepitev ramen, komolcev in rok s preprostimi vajami, kot so skomigi z rameni, kroženje komolcev in stiskanje žoge.

Čeprav predstavlja moč prijema dragocen kazalnik zdravstvenega stanja, ostaja splošna fizična kondicija primarnega pomena. Oblikovanje doslednih vadbenih navad, s poudarkom na vadbi za moč, je ključnega pomena za ohranjanje optimalnega zdravja in spodbujanje dolgoživosti.